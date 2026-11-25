Der Abstand zum Ausgabepreis wird größer. Die SpaceX Aktie (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Handelssymbol: SPX, US-Handelssymbol: SPCX) verliert am Mittwoch zum Handelsstart 8,69 Prozent auf 114,88 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Beim Börsengang im Juni kostete das Papier 135 Dollar. Wer damals zeichnete, liegt inzwischen rund 15 Prozent im Minus.
SpaceX Aktie: Nasdaq100 Verlierer fällt auf 115 Dollar – 15 Prozent unter dem Ausgabepreis
Die SpaceX Aktie zählt zum Handelsstart zu den Nasdaq100 Verlierern: Der Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk fällt um 8,69 Prozent auf 114,88 Dollar. Der Abstand zum Ausgabepreis vom Juni wächst, und mit jedem Dollar wird die geplante Fusion mit Tesla schwieriger. Die Analyse zeigt die Zusammenhänge.
Die Gründe für den Kursverlust
KI-Ausgaben, Zinsen und die Tesla-Frage
SpaceX wird an der Börse längst nicht mehr nur als Raketenbauer gehandelt. Der Konzern investiert Milliarden in Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Allein für das vierte Quartal stellte das Management Ausgaben von 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht. Damit gehört die Aktie zu den Titeln, die unter der Abkehr von KI-Werten und der Aussicht auf höhere Zinsen besonders leiden.
Hinzu kommt die mögliche Fusion mit Tesla. Nach Medienberichten sind die Gespräche zwischen beiden Unternehmen fortgeschritten, eine Ankündigung könnte schon im Dezember folgen. Erwartet wird ein Aktientausch. Hier liegt das Problem: Je tiefer der SpaceX-Kurs fällt, desto mehr eigene Aktien müsste das Unternehmen für Tesla hergeben.
Flucht aus KI-Werten
Nvidia verliert zum Handelsstart mehr als 8 Prozent. Unternehmen mit hohen KI-Ausgaben werden mitverkauft.
Inflation und Zinsen
Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Teurere Kredite belasten kapitalintensive Projekte.
Fusionsrechnung
Ein fallender Kurs verschiebt das Tauschverhältnis zugunsten der Tesla-Aktionäre.
Politischer Gegenwind
Nach den Kongresswahlen kündigten Demokraten eine genauere Prüfung der Musk-Unternehmen an.
Einordnung
Die Fusion wird teurer mit jedem Minus
Für die bisherigen SpaceX-Aktionäre ist das eine unangenehme Rechnung. Übernimmt SpaceX Tesla im Tausch gegen eigene Aktien, bestimmt das Kursverhältnis, wie viel vom gemeinsamen Unternehmen an die Tesla-Seite geht. Fällt der Nasdaq100 Verlierer stärker als Tesla, wächst deren Anteil. Kritiker warnen seit Wochen, die Fusion nütze vor allem den Tesla-Aktionären.
Vom Rekordschluss bei 201,80 Dollar kurz nach dem Börsengang hat die SpaceX Aktie rund 43 Prozent verloren. Das bisherige Tief seit dem Börsengang liegt bei 104,83 Dollar und rückt näher.
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Warum ist die SpaceX Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Abkehr von KI-Aktien, höhere Inflation und die Aussicht auf steigende Zinsen belasten den Konzern mit seinen hohen Investitionen. Die SpaceX Aktie fällt am 25. November 2026 zum Handelsstart um 8,69 Prozent auf 114,88 Dollar.
Wie weit liegt die SpaceX Aktie unter dem Ausgabepreis?
Der Ausgabepreis beim Börsengang am 12. Juni 2026 betrug 135 Dollar. Der aktuelle Kurs liegt rund 15 Prozent darunter.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der SpaceX Aktie?
Die ISIN lautet US84615Q1031, die WKN A42D4F. An der Nasdaq wird die Aktie unter SPCX gehandelt, in Deutschland unter SPX.
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