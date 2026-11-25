SpaceX wird an der Börse längst nicht mehr nur als Raketenbauer gehandelt. Der Konzern investiert Milliarden in Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Allein für das vierte Quartal stellte das Management Ausgaben von 35 bis 40 Milliarden Dollar in Aussicht. Damit gehört die Aktie zu den Titeln, die unter der Abkehr von KI-Werten und der Aussicht auf höhere Zinsen besonders leiden.

Hinzu kommt die mögliche Fusion mit Tesla. Nach Medienberichten sind die Gespräche zwischen beiden Unternehmen fortgeschritten, eine Ankündigung könnte schon im Dezember folgen. Erwartet wird ein Aktientausch. Hier liegt das Problem: Je tiefer der SpaceX-Kurs fällt, desto mehr eigene Aktien müsste das Unternehmen für Tesla hergeben.