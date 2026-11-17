Die SpaceX Aktie ist am Dienstagmittag der größte Nasdaq100 Gewinner – und das an einem Tag, an dem fast der gesamte Technologiesektor nachgibt. Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) steigt das Papier von Space Exploration Technologies (Ticker: SPCX, Nasdaq; ISIN: US84615Q1031) um 2,35 Prozent auf 140,59 US-Dollar. Der Nasdaq 100 verliert zur selben Zeit 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte.
SpaceX Aktie Nasdaq100 Gewinner: Raketenwert stemmt sich gegen den Tech-Ausverkauf – trägt der Nvidia-Rückenwind bis zum Abend?
Die SpaceX Aktie ist zur Mittagszeit an der Wall Street größter Nasdaq100 Gewinner: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) notiert sie 2,35 Prozent höher bei 140,59 US-Dollar, während der Nasdaq 100 um 1,59 Prozent fällt. Rückenwind liefert weiter die Aufstockung der Nvidia-Beteiligung.
SpaceX Aktie Nasdaq100 Gewinner
Warum steigt die SpaceX Aktie heute – gegen den Markt?
Schon zum Handelsstart hatte die SpaceX Aktie zu den stärksten Werten gezählt. Dass sie ihr Plus bis in den Mittagshandel hält, während sich die Verluste im Index ausweiten, macht sie zum relativ stärksten Titel im Nasdaq 100. Eine neue Unternehmensmeldung vom Dienstag liegt nicht vor; der Impuls stammt aus einer Pflichtmitteilung, die am Montag bekannt wurde.
Nvidia stockt auf
Laut der 13F-Meldung des Chipkonzerns, über die Finbold und Seeking Alpha berichten, erhöhte Nvidia seinen Bestand im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf 130,5 Millionen SpaceX-Aktien. SpaceX ist damit die größte offengelegte Aktienposition von Nvidia; die Intel-Beteiligung wurde dagegen um 25 Prozent reduziert.
Prominente Fonds steigen ein
Auch andere Quartalsmeldungen sorgen für Aufmerksamkeit: Laut Benzinga hat David Teppers Appaloosa seine SpaceX-Position im dritten Quartal kräftig ausgebaut.
Relative Stärke im Abwärtssog
Anders als Software- und viele Chipwerte ist SpaceX kein direkter Leidtragender der Sorgen um KI-Konkurrenz durch den Anthropic-Börsengang.
Zur Einordnung: Eine 13F-Meldung bildet nur die Bestände zum Quartalsende ab. Wann und zu welchem Preis gekauft wurde, geht daraus nicht hervor. An der Börse wird sie dennoch als Signal gelesen.
Wie passt die SpaceX Aktie ins Bild an der Wall Street?
Die Stimmung am Gesamtmarkt ist angespannt. Nach einem Bericht von Reuters belasten die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss – den ersten seit dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang – und der anstehende Börsengang von Anthropic. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über fünf Prozent, und am Terminmarkt wird laut CME FedWatch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung im Dezember eingepreist. In diesem Umfeld fällt jeder Wert auf, der gegen den Trend zulegt.
|Unternehmen
|Kurs
|Veränderung
|SpaceX
|140,59 USD
|+2,35 %
|Arm
|178,77 USD
|+2,13 %
|Microchip Technology
|59,67 USD
|+1,75 %
|Diamondback Energy
|179,35 USD
|+1,09 %
|T-Mobile US
|171,77 USD
|+1,04 %
Quelle: finanzen.at, Stand 17.11.2026, 17:58 Uhr MEZ
Wie stark ist das Geschäft von SpaceX?
Im dritten Quartal steigerte SpaceX den Umsatz laut einer Auswertung der Pflichtmeldungen um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn lag bei 4,4 Milliarden US-Dollar. Größter Bereich war das Geschäft rund um KI und Rechenkapazität mit 7,6 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Starlink mit 5,2 Milliarden US-Dollar. Dazu kommt technischer Rückenwind: Beim 15. Starship-Testflug am 14. November wurde laut Aviation Week erstmals eine orbitale Oberstufe vom Startturm gefangen.
Wo steht die SpaceX Aktie im Chartbild?
SpaceX war am 12. Juni zu 135 US-Dollar an die Nasdaq gegangen und gehört seit dem 7. Juli zum Nasdaq 100. Auf dem aktuellen Niveau liegt die Aktie nur rund vier Prozent über dem Ausgabepreis, aber gut 37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 225,64 US-Dollar. Seit Anfang vergangener Woche pendelt der Kurs zwischen 137 und 144 US-Dollar – die obere Marke ist der Bereich, an dem sich zeigen muss, ob aus der relativen Stärke ein Ausbruch wird.
Was sollten Anleger bei der SpaceX Aktie jetzt beachten?
Der wichtigste Termin des Tages liegt außerhalb des Unternehmens: Nvidia legt nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Am Donnerstag folgt der Nasdaq-Start von Anthropic, der die Kapitalströme im KI-Sektor verschieben könnte. Ein Termin für die Viertquartalszahlen von SpaceX steht noch nicht fest, ebenso wenig ein Datum für den nächsten Starship-Flug.
FAQ zur SpaceX Aktie
Warum steigt die SpaceX Aktie heute? Nvidia hat laut 13F-Meldung seine Beteiligung im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf 130,5 Millionen Aktien erhöht; die Aktie hält sich damit gegen den schwachen Tech-Sektor.
Wie hoch steht die SpaceX Aktie? Gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) bei 140,59 US-Dollar, plus 2,35 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat SpaceX? Ticker SPCX an der Nasdaq, ISIN US84615Q1031.
Seit wann gehört SpaceX zum Nasdaq 100? Seit dem 7. Juli 2026.
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