SpaceX war am 12. Juni zu 135 US-Dollar an die Nasdaq gegangen und gehört seit dem 7. Juli zum Nasdaq 100. Auf dem aktuellen Niveau liegt die Aktie nur rund vier Prozent über dem Ausgabepreis, aber gut 37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 225,64 US-Dollar. Seit Anfang vergangener Woche pendelt der Kurs zwischen 137 und 144 US-Dollar – die obere Marke ist der Bereich, an dem sich zeigen muss, ob aus der relativen Stärke ein Ausbruch wird.