Die SpaceX Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) steigt das Papier von Space Exploration Technologies (Ticker: SPCX, Nasdaq; ISIN: US84615Q1031) um 2,50 Prozent auf 140,79 US-Dollar. Auslöser ist die am Montag veröffentlichte 13F-Pflichtmeldung von Nvidia: Der Chipkonzern hat seine SpaceX-Beteiligung im dritten Quartal ausgebaut – SpaceX ist nun die größte offengelegte Aktienposition des KI-Riesen.
SpaceX Aktie Nasdaq100 Gewinner: Nvidia stockt auf, Starship fängt die Oberstufe – hebt die Raketen-Aktie jetzt wieder ab?
Die SpaceX Aktie gehört zum US-Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 9:59 Uhr Ortszeit (15:59 Uhr MEZ) steigt sie um 2,50 Prozent auf 140,79 US-Dollar. Rückenwind liefert eine Pflichtmitteilung, wonach Nvidia seine SpaceX-Beteiligung im dritten Quartal um 6,3 Prozent aufgestockt hat.
SpaceX Aktie Nasdaq100 Gewinner
Warum steigt die SpaceX Aktie heute – was steckt im Nvidia-Depot?
Laut der 13F-Meldung, über die Finbold und Seeking Alpha berichten, erhöhte Nvidia seinen Bestand von 122,8 Millionen auf 130,5 Millionen SpaceX-Aktien (Stand 30. September). Zum Quartalsende war die Position rund 19,7 Milliarden US-Dollar wert und machte etwa 40,7 Prozent des offengelegten Nvidia-Portfolios aus. Gleichzeitig reduzierte Nvidia Beteiligungen an Intel (minus 25 Prozent), Nokia und Synopsys. Vorbörslich lag SpaceX laut Investing.com bereits 1,1 Prozent im Plus.
Wichtig: Eine 13F-Meldung zeigt nur Bestände zum Quartalsende, nicht wann und zu welchem Preis gekauft wurde. Als Signal wird sie an der Börse dennoch gewertet – zumal Nvidia gerade sein Beteiligungsportfolio umschichtet.
Nvidia setzt auf SpaceX
Die Aufstockung macht SpaceX zur größten offengelegten Position des Chipkonzerns – ein Vertrauensbeweis eines KI-Schwergewichts in einer nervösen Woche.
Starship-Meilenstein
Beim 15. Starship-Testflug wurde am 14. November erstmals eine orbitale Oberstufe vom Startturm gefangen (Aviation Week). Der Booster verfehlte seinen Fang allerdings und landete im Golf von Mexiko.
Erholung nach schwachem Wochenauftakt
Am Montag hatte die Aktie bei 137,36 US-Dollar geschlossen, ein Minus von 1,26 Prozent.
Wie stark sind die Zahlen von SpaceX?
Im dritten Quartal, berichtet am 20. Oktober, steigerte SpaceX den Umsatz laut einer Auswertung der Pflichtmeldung um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 4,4 Milliarden US-Dollar, erstmals seit dem Börsengang wurde ein operativer Gewinn ausgewiesen. Größter Bereich war das Segment rund um KI und Rechenkapazität mit 7,6 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Starlink mit 5,2 Milliarden US-Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|14,6 Mrd. USD
|Wachstum ggü. Vorjahr
|+161 %
|Nettogewinn
|4,4 Mrd. USD
|Segment KI/Rechenkapazität
|7,6 Mrd. USD
|Starlink
|5,2 Mrd. USD
Quelle: sec-api.io (Auswertung 8-K/10-Q); Original vor Veröffentlichung prüfen
Wo steht die SpaceX Aktie seit dem Börsengang?
SpaceX war am 12. Juni zu 135 US-Dollar an die Nasdaq gegangen – der bislang größte Börsengang der Geschichte mit rund 75 Milliarden US-Dollar Emissionsvolumen. Seit dem 7. Juli gehört die Aktie zum Nasdaq 100. Auf dem aktuellen Niveau liegt sie nur gut vier Prozent über dem Ausgabepreis, aber deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 225,64 US-Dollar. Das Tief lag bei 104,83 US-Dollar. Seit dem 9. November pendelt der Kurs zwischen 137 und 144 US-Dollar.
Was sollten Anleger bei der SpaceX Aktie jetzt beachten?
Am Abend legt Nvidia Zahlen vor – nach der 13F-Meldung ist das auch für SpaceX ein Stimmungstest. Einen Termin für die Viertquartalszahlen hat SpaceX noch nicht genannt. Für den nächsten Starship-Flug gibt es noch kein Datum; laut Aviation Week ist der nächste Booster aber nahezu startbereit.
FAQ zur SpaceX Aktie
Warum steigt die SpaceX Aktie heute? Nvidia hat laut 13F-Meldung seine SpaceX-Beteiligung um 6,3 Prozent auf 130,5 Millionen Aktien erhöht.
Wie hoch steht die SpaceX Aktie? Gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) bei 140,79 US-Dollar, plus 2,50 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat SpaceX? Ticker SPCX an der Nasdaq, ISIN US84615Q1031.
Seit wann ist SpaceX im Nasdaq 100? Seit dem 7. Juli 2026.
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