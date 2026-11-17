SpaceX war am 12. Juni zu 135 US-Dollar an die Nasdaq gegangen – der bislang größte Börsengang der Geschichte mit rund 75 Milliarden US-Dollar Emissionsvolumen. Seit dem 7. Juli gehört die Aktie zum Nasdaq 100. Auf dem aktuellen Niveau liegt sie nur gut vier Prozent über dem Ausgabepreis, aber deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 225,64 US-Dollar. Das Tief lag bei 104,83 US-Dollar. Seit dem 9. November pendelt der Kurs zwischen 137 und 144 US-Dollar.