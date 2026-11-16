Der Turm hat zugegriffen – und Pivotal Research bleibt an Bord: Nach dem ersten erfolgreichen Fang einer Starship-Oberstufe bestätigt Pivotal-Analyst Jeffrey Wlodarczak für die SpaceX-Aktie die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 260 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 139,11 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 87 Prozent.
SpaceX-Aktie: Nach dem Starship-Fang bleibt Pivotal-Analyst Jeffrey Wlodarczak bei „Buy“ – Kursziel 260 Dollar
Nach dem ersten Fang einer Starship-Oberstufe bestätigt Pivotal-Research-Analyst Jeffrey Wlodarczak für die SpaceX-Aktie die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 260 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 139,11 US-Dollar sind das rund 87 Prozent Potenzial. Für Wlodarczak ist die Wiederverwendbarkeit der Schlüssel zur gesamten Bewertung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Handelssymbol
- SPCX (Nasdaq)
- Analyst
- Jeffrey Wlodarczak
- Bank
- Pivotal Research
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 260 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Pivotal Research zur SpaceX-Aktie
Wiederverwendbarkeit als Kern der These – Wlodarczak sieht sich bestätigt
Für Jeffrey Wlodarczak hängt die Bewertung von SpaceX fast vollständig an einer Frage: Lässt sich Starship günstig und schnell wiederverwenden?
Schon bei der Erstbewertung im September setzte der Gründer von Pivotal Research auf 20 bis 50 Flüge je Fahrzeug, günstige Überholung und kurze Wendezeiten. Gelinge das, könne der Rest des Geschäftsmodells folgen, sonst werde SpaceX ein deutlich kleineres Unternehmen, argumentierte er damals. Sein Kursziel stieg seitdem von 220 über 230 auf 260 US-Dollar.
Laut Investing.com rechnete Wlodarczak nun vor, dass die Grenzkosten eines Falcon-9-Starts im besten Fall bei rund 15 Millionen US-Dollar liegen. Dem stellte er die Nutzlastkapazität von etwa 2,6 Terabit pro Sekunde für Starlink-V3-Satelliten gegenüber. Das Kursziel gilt bis Ende 2027.
Die Argumente von Jeffrey Wlodarczak
Die zentralen Argumente von Pivotal-Analyst Jeffrey Wlodarczak für die SpaceX-Aktie:
Meilenstein Starship-Fang
Am 14. November fing SpaceX erstmals eine Starship-Oberstufe nach 14 Erdumrundungen mit dem Startturm auf.
Kosten pro Kapazität
Wlodarczak verweist auf Falcon-9-Grenzkosten von rund 15 Millionen US-Dollar und die hohe Datenkapazität der Starlink-V3-Satelliten.
Starlink Mobile
Im Oktober hob er das Ziel auf 230 US-Dollar, weil Starlink mit eigenem Mobilfunk zu einem günstigen Netzbetreiber werden könne.
Starke Zahlen
Nach dem dritten Quartal und einer Umsatzprognose für das erste Quartal 2027 von 33 bis 37 Milliarden US-Dollar hob Pivotal auf 260 US-Dollar an.
Fang gelungen, Booster verloren
Beim 15. Testflug wollte SpaceX erstmals beide Stufen fangen. Der Super-Heavy-Booster ging verloren, die Oberstufe Ship 42 kehrte nach rund 22 Stunden im All zurück und wurde vom Turm in Starbase gefangen. Zuvor setzte sie 26 Starlink-V3-Satelliten aus. Ein erster Wiederflug einer geborgenen Oberstufe ist für Anfang 2027 geplant.
Die SpaceX-Aktie notiert rund 38 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 225,64 US-Dollar. Der Durchschnitt der Analystenziele liegt laut MarketBeat bei 243,60 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Pivotal Research Group LLC, Analyst Jeffrey Wlodarczak. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 260 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pvtl.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Kaufen, Kursziel 260,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Pivotal Research (Analyst Jeffrey Wlodarczak). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:13 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Pivotal Research (Analyst Jeffrey Wlodarczak).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.