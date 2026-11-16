SpaceX-Aktie: Nach dem Starship-Fang bleibt Pivotal-Analyst Jeffrey Wlodarczak bei „Buy“ – Kursziel 260 Dollar

Schon bei der Erstbewertung im September setzte der Gründer von Pivotal Research auf 20 bis 50 Flüge je Fahrzeug, günstige Überholung und kurze Wendezeiten. Gelinge das, könne der Rest des Geschäftsmodells folgen, sonst werde SpaceX ein deutlich kleineres Unternehmen, argumentierte er damals. Sein Kursziel stieg seitdem von 220 über 230 auf 260 US-Dollar.

Laut Investing.com rechnete Wlodarczak nun vor, dass die Grenzkosten eines Falcon-9-Starts im besten Fall bei rund 15 Millionen US-Dollar liegen. Dem stellte er die Nutzlastkapazität von etwa 2,6 Terabit pro Sekunde für Starlink-V3-Satelliten gegenüber. Das Kursziel gilt bis Ende 2027.