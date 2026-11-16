SpaceX Aktie: Milliardenrisiko durch KI-Investitionen?

Die SpaceX-Aktienanalyse der DZ BANK vom 16. November 2026 liefert eine differenzierte, insgesamt jedoch negative Einschätzung. Analyst Markus Leistner bestätigt den unveränderten fairen Wert 125 USD und hält am Rating "verkaufen" fest. Gegenüber dem aktuellen NASDAQ-Kurs von 136,55 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 8,5 Prozent. Besonders bemerkenswert ist, dass die DZ BANK den erfolgreichen 15. Starship-Testflug ausdrücklich als bedeutenden technologischen Fortschritt anerkennt. Dennoch überwiegen aus Sicht von Markus Leistner die Risiken durch den enormen Kapitalbedarf im KI-Geschäft und die hohe Aktienbewertung. Für Anleger liegt darin die zentrale Botschaft: Ein technologisch beeindruckendes Unternehmen muss nicht automatisch eine attraktive Aktie sein. SpaceX verfügt über bedeutende langfristige Wachstumschancen in der Raumfahrt, Satellitenkommunikation und künstlichen Intelligenz. Ob sich diese Möglichkeiten in nachhaltig steigende Gewinne verwandeln lassen, bleibt jedoch entscheidend. Die DZ BANK hält die SpaceX-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin für zu teuer. Damit steht der technologische Optimismus einer klaren Bewertungswarnung gegenüber.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.