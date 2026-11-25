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SpaceX Aktie: Kursziel 225 USD - kündigen Tesla und SpaceX schon Anfang 2027 ihre Fusion an?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 12:57 2 Min.

SpaceX fällt auf 125,81 USD, doch RBC bleibt bei 225 USD und hält eine Ankündigung zur Tesla-Fusion bis Anfang 2027 für möglich.

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Die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker: SPCX) schloss am 24. November um 16:00 Uhr New Yorker Zeit bei 125,81 USD und verlor damit 7,54 USD oder 5,65 Prozent. Vorbörslich habe sich der Rückgang am Mittwoch fortgesetzt. Um 6:48 Uhr New Yorker Zeit habe die Aktie bei 122,97 USD gelegen, weitere 2,84 USD oder 2,26 Prozent unter dem Vortagesschluss. Die kanadische Bank RBC halte in ihrer SpaceX-Aktienanalyse vom 24. November am Kursziel 225 USD und am Rating "outperform" fest. Vom Dienstagsschluss aus müsste die Aktie um knapp 79 Prozent steigen, um das Ziel von Analyst Ken Herbert zu erreichen. Tesla-Fusion schon Anfang 2027 ein Thema? Ken Herbert sehe Bewegung in der Frage, ob SpaceX und Tesla zusammengehen könnten. Nach einem Bericht der Financial Times hätten die Unternehmen fünf Verwaltungsratsmitglieder damit betraut, Verhandlungen über eine mögliche Fusion zu führen. Ken Herbert spreche in seiner Studie von einem "unbestätigten Bericht". Eine Ankündigung bis Anfang 2027 sei für RBC inzwischen "eine ernst zu nehmende Möglichkeit" – und käme damit früher, als die Bank zunächst erwartet habe. Warum Ken Herbert auf die Tesla-Aktionäre blickt Den Ausschlag könnte aus Sicht von Ken Herbert das Geschäft von SpaceX geben. Je stärker sich das Unternehmen entwickle und je überzeugender sein Ausblick ausfalle, desto attraktiver werde für Tesla-Aktionäre die Aussicht, über einen Zusammenschluss an diesem Wachstum teilzuhaben. Für mögliche Verhandlungen stecke darin eine handfeste Preisfrage. Rückmeldungen von Investoren ließen laut RBC darauf schließen, dass Tesla-Aktionäre einem Zusammenschluss womöglich auch ohne erheblichen Aufschlag zustimmen würden. Was das Kursziel 225 USD für SpaceX bedeutet Mit dem Rating "outperform" bekräftige RBC ihre positive Einschätzung der SpaceX-Aktie. Das Kursziel 225 USD bezeichne dabei den Wert, den Ken Herbert der Aktie zutraue. Zu welchem Umtauschverhältnis die Aktionäre beider Unternehmen an einem gemeinsamen Konzern beteiligt wären, sei hingegen offen. Genau an dieser Frage dürfte sich für SpaceX-Anleger entscheiden, was eine Fusion für den Wert ihres eigenen Anteils bedeuten würde. Teilen Sie diese SpaceX-Aktienanalyse mit Ihren Freunden, bevor im Gruppenchat jemand fragt, ob der nächste Tesla jetzt eine Anhängerkupplung für Raketen braucht. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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