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SpaceX Aktie im Fokus: Warum 50 Dollar pro Watt für Musks KI-Pläne entscheidend sind

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 16:55 3 Min.

Die SpaceX-Aktie fällt auf 139,80 USD, doch Bernstein Research sieht rund 92% Kurspotenzial und rechnet vor, wie sich Musks KI-Ausbau binnen eines Jahres auszahlen könnte.

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Der Analyst von Bernstein Research, Douglas Harned, bestätigt für die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker: SPCX) das Rating "outperform" und das Kursziel von 268 USD. Die Aktie fällt um 3,70 USD oder 2,58% auf 139,80 USD. Damit liegt das Kursziel rund 91,7% über dem aktuellen Kurs. Im Mittelpunkt der SpaceX-Aktienanalyse steht ausgerechnet ein Geschäft am Boden: Wie viel können Kunden für die Rechenkapazität zahlen, die Elon Musk für künstliche Intelligenz aufbauen will? 50 US-Dollar pro Watt – die entscheidende Annahme Douglas Harned halte den geplanten Aufbau terrestrischer KI-Kapazitäten für durchaus plausibel. SpaceX würde einen derart ehrgeizigen Ausbau wohl kaum in Angriff nehmen, wenn das Unternehmen wenig Vertrauen in die erzielbaren Preise hätte. Besonders interessant sei die Rechnung bei 50 US-Dollar pro Watt: Gelänge es SpaceX, diesen Preis für die neu geschaffene Rechenkapazität durchzusetzen, könnte sich die Investition nach Einschätzung von Douglas Harned in weniger als zwölf Monaten amortisieren. Die 50 US-Dollar beziehen sich auf den Preis für die bereitgestellte Kapazität, gemessen an ihrer Leistung. Der Stromverbrauch würde dagegen in Kilowattstunden abgerechnet. Für Anleger liegt der Reiz der Rechnung in der kurzen Zeitspanne: Würde das eingesetzte Kapital binnen eines Jahres zurückfließen, könnte SpaceX es vergleichsweise schnell für die nächste Ausbaustufe einsetzen. Fiele der erzielte Preis niedriger aus oder bliebe ein Teil der Kapazität zunächst ungenutzt, würde sich die Amortisation bei sonst gleichen Bedingungen entsprechend verzögern. Warum Bernstein Research am Kursziel 268 USD festhält Der KI-Ausbau ist für Douglas Harned schon länger ein Grund, SpaceX höher zu bewerten. Als Bernstein Research das Kursziel im Oktober von 248 auf 268 USD anhob, schrieb Douglas Harned, aus dem Englischen übersetzt: "Wir heben unseren Ausblick für SpaceX vor allem wegen der Pläne zum Aufbau terrestrischer KI-Kapazitäten an." Mit der SpaceX-Aktienanalyse vom 19. November konkretisiere der Analyst nun, unter welcher Preisannahme sich diese Investitionen besonders schnell rechnen könnten. Für Aktionäre sind die beiden Zahlen unterschiedlich zu lesen. Die 91,7% beschreiben den rechnerischen Abstand zwischen dem Kurs von 139,80 USD und dem Kursziel. Die Frist von weniger als zwölf Monaten bezieht sich auf die mögliche Amortisation der Investition in neue Rechenkapazität. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich daran zeigen, welche Preise SpaceX mit seinen Kunden vereinbart und wie schnell diese die zusätzliche Leistung tatsächlich abnehmen. Douglas Harned von Bernstein Research bleibt in seiner SpaceX-Aktienanalyse beim Rating "outperform" und beim Kursziel 268 USD. Schicken Sie den Artikel dem Freund, der bei SpaceX sofort wissen will, wann die nächste Rakete startet. Die Anschlussfrage "Und was kostet das Watt?" dürfte den Gruppenchat kurz zum Stillstand bringen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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