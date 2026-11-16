Technischer Meilenstein trifft auf Kursverluste: UBS bestätigt in seiner SpaceX-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel 230 USD und das Rating "buy" für die SpaceX-Aktie (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Ticker: SPCX), die beim angegebenen Kursstand um 1,76 USD beziehungsweise 1,27% auf 137,35 USD fällt.
SpaceX Aktie: "Historischer Fang" – UBS hält an 230-Dollar-Ziel fest!
UBS sieht im erfolgreichen Auffangen der Starship-Oberstufe einen Meilenstein für niedrigere Startkosten und bestätigt für SpaceX ein Kursziel mit rund 67,5% Aufwärtspotenzial.
Während das Papier nachgebe, richte Gavin Parsons den Blick auf einen Fortschritt mit langfristiger wirtschaftlicher Bedeutung. Das erstmalige Wiederauffangen der oberen Starship-Stufe am Weltraumbahnhof ebne aus Sicht des UBS-Analysten den Weg für eine schnelle Wiederverwendbarkeit der Raketen. Zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Kursziel 230 USD liege ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 67,5%.
"Historischer Fang": Warum Gavin Parsons optimistisch bleibt
Gavin Parsons bezeichne das Ereignis nach Starship-Flug 15 als "historischen Fang". Entscheidend sei dabei das erstmalige Wiederauffangen der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems am Weltraumbahnhof.
Die SpaceX-Aktienanalyse von UBS konzentriere sich damit auf einen konkreten technischen Fortschritt. Das kontrollierte Zurückbringen der Oberstufe könne eine wichtige Voraussetzung dafür schaffen, sie erneut einzusetzen. Gavin Parsons sehe darin einen Meilenstein auf dem Weg zu einer schnelleren Wiederverwendbarkeit.
Für die wirtschaftliche Einordnung sei allerdings entscheidend, zwischen einer erfolgreichen Demonstration und einem verlässlichen Routinebetrieb zu unterscheiden. Ein erstmaliger Fang belege noch nicht, wie häufig und mit welchem Aufwand sich die betreffende Stufe künftig wiederverwenden lasse.
Niedrigere Startkosten als langfristige Chance
Gavin Parsons verbinde den technischen Erfolg ausdrücklich mit der Perspektive sinkender Startkosten. Eine schnellere Wiederverwendbarkeit könne dazu beitragen, den Zugang zum Weltraum günstiger zu machen.
Die wirtschaftliche Überlegung sei nachvollziehbar: Wenn wichtige Bestandteile eines Raketensystems mehrfach eingesetzt werden könnten, müssten sie nicht für jede Mission vollständig neu hergestellt werden. Wie groß der tatsächliche Kostenvorteil ausfalle, hänge jedoch unter anderem vom Prüfungs-, Wartungs- und Aufbereitungsaufwand zwischen den Einsätzen ab.
Konkrete Einsparungen je Start oder daraus abgeleitete Gewinnbeiträge enthalte die vorliegende Zusammenfassung nicht. Die SpaceX-Aktienanalyse beschreibe somit eine langfristige wirtschaftliche Chance, ohne deren Umfang bereits zu beziffern.
UBS halte vor diesem Hintergrund am Rating "buy" fest. Gavin Parsons bestätige das Kursziel 230 USD und damit seine positive Einschätzung der Aktie.
Aktie im Minus: Fortschritt bedeutet nicht automatisch Kursgewinn
Beim angegebenen Kursstand von 137,35 USD verliere SpaceX 1,27%. Der Rückgang stehe damit einer optimistischen Bewertung des Starship-Fortschritts durch UBS gegenüber.
Ein konkreter Auslöser für das aktuelle Minus werde in der vorliegenden Meldung allerdings nicht genannt. Es lasse sich deshalb nicht belegen, dass Anleger den technischen Erfolg negativ bewerten oder dessen Bedeutung grundsätzlich infrage stellen würden.
Für die weitere Entwicklung komme es darauf an, ob SpaceX den Meilenstein durch zusätzliche erfolgreiche Einsätze und wirtschaftlich belastbare Ergebnisse untermauern könne. Die Perspektive einer günstigeren Raumfahrt müsse sich langfristig auch in der operativen Umsetzung bewähren.
Kursziel 230 USD: Rund 67,5% rechnerisches Potenzial
Das Kursziel 230 USD liege um 92,65 USD über dem genannten Aktienkurs. Der Abstand von rund 67,5% verdeutliche die optimistische Haltung von Gavin Parsons, stelle aber keine garantierte Rendite dar.
Die SpaceX-Aktienanalyse von UBS enthalte keine neue Hochstufung und keine Anhebung des Kursziels. Vielmehr bekräftige Gavin Parsons mit dem Rating "buy" seine bisherige Empfehlung nach dem jüngsten Starship-Flug.
Die Chance liege in einer schnelleren Wiederverwendbarkeit und perspektivisch niedrigeren Startkosten. Die Herausforderung bestehe darin, aus dem erstmaligen Erfolg einen wiederholbaren Prozess zu machen. Erst dann ließe sich genauer beurteilen, welchen wirtschaftlichen Nutzen SpaceX dauerhaft daraus ziehen könne.
Gavin Parsons von UBS bleibt mit dem Kursziel 230 USD und dem Rating "buy" optimistisch – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn eine Nachricht im Gruppenchat landet deutlich einfacher als eine Starship-Oberstufe.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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