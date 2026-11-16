SpaceX Aktie: "Historischer Fang" – UBS hält an 230-Dollar-Ziel fest!

Die wirtschaftliche Überlegung sei nachvollziehbar: Wenn wichtige Bestandteile eines Raketensystems mehrfach eingesetzt werden könnten, müssten sie nicht für jede Mission vollständig neu hergestellt werden. Wie groß der tatsächliche Kostenvorteil ausfalle, hänge jedoch unter anderem vom Prüfungs-, Wartungs- und Aufbereitungsaufwand zwischen den Einsätzen ab.