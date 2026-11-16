SpaceX-Aktie: Citi-Analyst John Godyn bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 280 Dollar

Citi startete die Abdeckung im Juli mit „Buy“ und einem Kursziel von 200 US-Dollar. Nach den Zahlen zum dritten Quartal im Oktober erhöhte Godyn auf 240 US-Dollar und nannte den 15. Starship-Flug einen „monumentalen“ Katalysator.

Bei diesem Flug fing SpaceX am 14. November erstmals eine Starship-Oberstufe mit dem Startturm auf. Der Booster ging dagegen verloren.