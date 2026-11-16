Der Turm hat zugegriffen, Citi legt nach: Citi-Analyst John Godyn bleibt bei „Buy“ für die SpaceX-Aktie und hebt das Kursziel von 240 auf 280 US-Dollar. Zum Kurs von 137,75 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von gut 100 Prozent. SpaceX betreibt Raketen, das Satellitennetz Starlink und ein wachsendes KI-Geschäft.
SpaceX-Aktie: Citi-Analyst John Godyn bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 280 Dollar
Citi-Analyst John Godyn bleibt bei „Buy“ für die Aktie von SpaceX und hebt das Kursziel von 240 auf 280 US-Dollar. Zum Kurs von 137,75 US-Dollar ist das gut eine Verdopplung. Zuvor war SpaceX erstmals der Fang einer Starship-Oberstufe gelungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Handelssymbol
- SPCX (Nasdaq)
- Analyst
- John Godyn
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 280 US-Dollar (zuvor 240 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur SpaceX-Aktie
Nach dem Starship-Fang – Godyn erhöht erneut
John Godyn hebt sein Kursziel bereits zum zweiten Mal binnen eines Monats an.
Citi startete die Abdeckung im Juli mit „Buy“ und einem Kursziel von 200 US-Dollar. Nach den Zahlen zum dritten Quartal im Oktober erhöhte Godyn auf 240 US-Dollar und nannte den 15. Starship-Flug einen „monumentalen“ Katalysator.
Bei diesem Flug fing SpaceX am 14. November erstmals eine Starship-Oberstufe mit dem Startturm auf. Der Booster ging dagegen verloren.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analyst John Godyn zu lesen ist:
Wiederverwendbarkeit
Für Godyn ist Starship der günstigste und am besten skalierbare Weg, das wirtschaftliche Potenzial des Weltraums zu nutzen.
Langfristiges Szenario
Im optimistischen Fall hält Citi langfristig mehr als 900 US-Dollar je Aktie für möglich.
KI-Rechenleistung
Godyn sieht SpaceX auch als starken Anbieter von KI-Rechenleistung.
Starkes Wachstum
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden US-Dollar.
Weit unter dem Rekordhoch
Trotz der Erfolge notiert die Aktie deutlich unter ihrem Rekordhoch von 225,64 US-Dollar. Hohe Investitionen in KI-Rechenzentren belasten die Stimmung.
Die Spanne der Kursziele an der Wall Street ist entsprechend groß.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst John Godyn. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 280 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Kaufen, Kursziel 280,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von John Godyn, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: John Godyn, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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