Fünf Monate lang war SpaceX der Maßstab für alles, was an der Börse groß ist. Seit Donnerstag gibt es einen neuen Rekordhalter, und ausgerechnet an diesem Tag rutschte die SpaceX Aktie bis auf 135,50 Dollar ab – 50 Cent über dem Preis, zu dem die Papiere im Juni ausgegeben wurden. Zum Handelsschluss standen 138,43 Dollar auf der Tafel, ein Minus von 3,53 Prozent. Nachbörslich ging es weiter auf 136,44 Dollar nach unten. Wer beim Börsengang gezeichnet und gehalten hat, steht nach fünf Monaten praktisch bei null.
SpaceX Aktie: Nur noch 3,43 Dollar über dem Ausgabepreis – Anthropic stiehlt Musk die Show, und im Dezember droht die nächste Aktienflut
Die SpaceX Aktie fällt auf 138,43 Dollar und berührt im Tief exakt die Zone ihres Ausgabepreises von 135 Dollar. Seit dem Hoch nach dem Börsengang sind fast 40 Prozent verloren. Analysten sehen im Schnitt über 250 Dollar, Morningstar nur 70. Wer hat recht?
Der Vergleich
SpaceX Aktie: Vom Rekord-Börsengang zum Vergleichsmaßstab
Am 12. Juni war SpaceX mit dem bis dahin größten Börsengang der Geschichte an die Nasdaq gegangen. Am 19. November hat der KI-Entwickler Anthropic diese Marke nach übereinstimmenden Medienberichten übertroffen. Die Reaktion des Marktes fiel deutlich aus: Während die Anthropic Aktie ihren ersten Handelstag 17 Prozent über dem Ausgabepreis beendete, gehörte SpaceX zu den Verlierern eines ohnehin schwachen Tages.
Der Vergleich der beiden Neulinge ist aufschlussreich. Anthropic liegt nach einem Tag 17 Prozent über dem Ausgabepreis, SpaceX nach fünf Monaten 2,5 Prozent. Dazwischen lag für SpaceX-Aktionäre eine Achterbahnfahrt: Hoch bei 225,64 Dollar kurz nach dem Start, Tief bei 104,83 Dollar im Sommer, seither ein zähes Ringen um die Marke von 135 Dollar.
Die Belastungen
Drei Gründe, warum die Aktie nicht abhebt
Der KI-Ausverkauf. SpaceX ist seit der Übernahme der KI-Sparte auch ein KI-Wert. Als die US-Börsen nach dem Handelsstart von Anthropic auf ihre Tagestiefs fielen, zog es die Aktie mit nach unten.
Die Finanzierung. Berichte über Pläne für eine große Anleiheemission haben die Aufmerksamkeit auf den Kapitalbedarf gelenkt. Der Ausbau von Raketen, Satelliten und Rechenzentren kostet Milliarden.
Die Sperrfristen. Bereits im Sommer hatte das Auslaufen von Haltefristen die Aktie unter den Ausgabepreis gedrückt, als rund 319 Millionen Aktien handelbar wurden. Die letzte große Freigabe steht nach früheren Angaben im Dezember an.
Die Analysten
257 Dollar oder 70 Dollar – selten war die Wall Street so gespalten
Die Analysten halten mehrheitlich an ihren Kaufempfehlungen fest. Die von StockAnalysis erfassten 40 Experten nennen im Schnitt ein Kursziel von 257,50 Dollar, was einem Potenzial von rund 86 Prozent entspräche. Die Spanne der Schätzungen ist allerdings enorm und reicht von 105 bis 800 Dollar. Am unteren Ende steht Morningstar mit einem fairen Wert von 70 Dollar, also etwa der Hälfte des aktuellen Kurses. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Dass Kursziel und Kurs seit Monaten so weit auseinanderliegen, ist für sich genommen ein Signal. Entweder unterschätzt der Markt das Unternehmen, oder die Analysten haben ihre Modelle noch nicht an die Wirklichkeit angepasst.
Charttechnik
Die Linie, auf die alle schauen
135 Dollar: der Ausgabepreis. Ein Schlusskurs darunter würde Zeichner ins Minus drücken und könnte weitere Verkäufe auslösen.
147,29 Dollar: das Tageshoch vom Donnerstag und erster Widerstand.
120 Dollar: das Tief der vergangenen drei Monate.
104,83 Dollar: das bisherige Allzeittief.
FAQ
Häufige Fragen zur SpaceX Aktie
Wo steht die SpaceX Aktie?
Der Schlusskurs am 19. November lag bei 138,43 Dollar, nachbörslich bei 136,44 Dollar.
Wie hoch war der Ausgabepreis?
135 Dollar je Aktie beim Börsengang am 12. Juni 2026.
Warum fällt die Aktie?
Wegen des Ausverkaufs bei KI-Werten, Sorgen um die Finanzierung und bevorstehender Aktienfreigaben.
Was sagen die Analysten?
Im Schnitt nennen sie ein Kursziel von 257,50 Dollar. Morningstar sieht den fairen Wert bei 70 Dollar.
Hat Anthropic den Rekord von SpaceX gebrochen?
Nach Medienberichten ja. Der Börsengang von Anthropic gilt nun als größter der Geschichte.
Fazit
SpaceX Aktie: Die Rakete steht noch auf der Startrampe
Die SpaceX Aktie zeigt, was nach einem Rekord-Börsengang passieren kann: Die Euphorie verfliegt, und der Kurs kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Für Anleger ist das Lehrstück und Warnung zugleich, gerade mit Blick auf Anthropic. Kurzfristig entscheidet sich alles an der Marke von 135 Dollar. Hält sie auch die Freigaben im Dezember aus, wäre das ein starkes Zeichen. Bricht sie, dürften die vorsichtigen Stimmen an der Wall Street lauter werden.
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