Wo steht die SpaceX Aktie?

Der Schlusskurs am 19. November lag bei 138,43 Dollar, nachbörslich bei 136,44 Dollar.

Wie hoch war der Ausgabepreis?

135 Dollar je Aktie beim Börsengang am 12. Juni 2026.

Warum fällt die Aktie?

Wegen des Ausverkaufs bei KI-Werten, Sorgen um die Finanzierung und bevorstehender Aktienfreigaben.

Was sagen die Analysten?

Im Schnitt nennen sie ein Kursziel von 257,50 Dollar. Morningstar sieht den fairen Wert bei 70 Dollar.

Hat Anthropic den Rekord von SpaceX gebrochen?

Nach Medienberichten ja. Der Börsengang von Anthropic gilt nun als größter der Geschichte.