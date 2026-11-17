Das kühnste Kursziel der Wall Street steht: Raymond-James-Analyst Brian Gesuale bestätigt für die SpaceX-Aktie das Rating „Strong Buy“ und das Kursziel von 800 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 137,36 US-Dollar am 16. November entspricht das rechnerisch fast einer Versechsfachung.
SpaceX-Aktie: 800 Dollar als Ziel – Raymond James bleibt beim höchsten Kursziel der Wall Street
Raymond-James-Analyst Brian Gesuale bestätigt „Strong Buy“ und das Kursziel von 800 US-Dollar für die SpaceX-Aktie. Er sieht SpaceX als Plattform für die nächste industrielle Ära.
Steckbrief
- Unternehmen
- Space Exploration Technologies Corp.
- Handelssymbol
- SPCX (Nasdaq)
- Analyst
- Brian Gesuale
- Bank
- Raymond James
- Rating
- Strong Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 800 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Raymond James zur SpaceX-Aktie
Infrastruktur für ein neues Zeitalter – Gesuale bleibt euphorisch
Brian Gesuale hält an seiner Einschätzung aus der Erstbewertung fest.
Raymond James hatte die Bewertung im Juli kurz nach dem Börsengang mit „Strong Buy“ und 800 US-Dollar aufgenommen. Gesuale sieht SpaceX als grundlegende Plattform für die nächste Generation industrieller Kapazitäten, vergleichbar mit Eisenbahn, Stromnetz und Internet.
Für 2031 modelliert er einen Umsatz von 837 Milliarden US-Dollar und ein EBITDA von 696 Milliarden US-Dollar, auf das er ein Vielfaches von 27 anwendet.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Raymond-James-Analyst Brian Gesuale zu lesen ist:
Industrielle Plattform
SpaceX soll Grundlage für neue Industrien im All werden.
Starship als Schlüssel
Der Übergang zu einem regelmäßigen Starship-Betrieb ist für Gesuale zentral.
Ehrgeizige Annahmen
Das Ziel beruht auf sehr hohen Umsatz- und Gewinnannahmen für 2031.
Underwriter-Rolle
Raymond James gehörte zu den Banken des Börsengangs.
Weit über dem Konsens
Die meisten Kursziele anderer Banken lagen nach dem Börsengang im Bereich von 200 bis 300 US-Dollar. Die DZ Bank rät dagegen zum Verkauf.
Das Ziel setzt laut Kritikern einen nahezu fehlerfreien Ausbau von Starship, Starlink und neuen Geschäftsfeldern voraus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Raymond James & Associates, Inc., Analyst Brian Gesuale. Die Bestätigung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Strong Buy“ und das Kursziel von 800 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.raymondjames.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): Kaufen, Kursziel 800,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brian Gesuale, Aktienanalyst, Raymond James & Associates, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brian Gesuale, Aktienanalyst, Raymond James & Associates, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.