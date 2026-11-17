Raymond James hatte die Bewertung im Juli kurz nach dem Börsengang mit „Strong Buy“ und 800 US-Dollar aufgenommen. Gesuale sieht SpaceX als grundlegende Plattform für die nächste Generation industrieller Kapazitäten, vergleichbar mit Eisenbahn, Stromnetz und Internet.

Für 2031 modelliert er einen Umsatz von 837 Milliarden US-Dollar und ein EBITDA von 696 Milliarden US-Dollar, auf das er ein Vielfaches von 27 anwendet.