Der S&P 500 steuert am Freitag auf die siebte Verlustsitzung in Folge zu, die längste Serie seit Beginn der Pandemie 2020. Um 10:19 Uhr New Yorker Zeit (16:19 Uhr MEZ) lag der Index laut Fortune rund 0,5 Prozent im Minus, der Nasdaq 1,55 Prozent. Gleichzeitig senkt UBS die Einstufung globaler Aktien von „Attractive“ auf „Neutral“, während Goldman Sachs mit Zinserhöhungen der US-Notenbank im Dezember 2026 und im März 2027 rechnet. Für Anleger im DAX, der am Nachmittag laut dpa-AFX unter 25.000 Punkte fiel, ist die Fed-Zinspolitik damit das Thema des Wochenendes.
S&P 500: Siebte Verlustsitzung droht, UBS senkt globale Aktien auf Neutral, Goldman erwartet Fed-Zinserhöhungen – Wie viel Zinsangst steckt im Index?
Die Wall Street steuert auf die längste Verlustserie seit 2020. UBS stuft globale Aktien auf Neutral herab, Goldman Sachs rechnet mit Fed-Zinserhöhungen im Dezember und März und hält dennoch am S&P-500-Ziel von 8.700 Punkten fest. Die Strategenlage im Überblick.
Notenbank und Märkte
Warum belasten Zinserhöhungen der Fed die Aktienmärkte?
Nach Einschätzung von UBS haben nahezu alle Notenbanker weitere Zinserhöhungen für nötig gehalten, falls die US-Wirtschaft nicht positiv überrascht. Die UBS-Strategin Ulrike Hoffmann-Burchardi spricht laut Fortune von einem „more hawkish interest rate backdrop“, also einem restriktiveren Zinsumfeld. Goldman-Volkswirte erwarten die Erhöhungen im Dezember 2026 und im März 2027, bis die Leitzinsspanne bei 4,25 bis 4,5 Prozent liegt. Höhere Zinsen drücken die Bewertung von Unternehmen mit hohen Vorabinvestitionen, wie sie im KI-Sektor üblich sind, und lassen Staatsanleihen im Vergleich attraktiver wirken (Einschätzung der Redaktion).
Der Hintergrund ist die Inflation: Laut ZDF (03.11.2026) lag sie in den USA im September 2026 bei 3,7 Prozent nach 3,4 Prozent im August, getrieben von Energiepreisen nach dem Iran-Krieg. Die Reallöhne fielen im September um 0,7 Prozent zum Vorjahr. Im Oktober lag der Hypothekenzins laut t-online im Schnitt bei 7,5 Prozent.
|Haus
|Einschätzung
|Datum
|UBS
|Globale Aktien von „Attractive“ auf „Neutral“; US-Aktienstratege erwartet dennoch neue S&P-Hochs in den kommenden Monaten
|20.11.2026
|Goldman Sachs
|S&P 500 bei 8.700 Punkten zum Jahresende 2027 (rund +17 %); Fed-Zinserhöhungen im Dezember und März
|17.11.2026
|Capital Economics
|Verluste bei Tech und S&P 500 „further to run“
|20.11.2026
Alle Angaben laut Fortune, Stand 20.11.2026. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Fortune, 20.11.2026
Wie kann Goldman Sachs trotz Zinserhöhungen an 8.700 Punkten festhalten?
Goldman verweist in seinem Ausblick „The beginning of the middle“ vom 17.11.2026 auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 18, nahe dem Zehn-Jahres-Schnitt. Das Gewinnwachstum im S&P 500 soll von rund 30 Prozent im Jahr 2026 auf 18 Prozent 2027 sinken. KI-Investitionen erklären laut Goldman Research etwa die Hälfte des Gewinnwachstums in diesem Jahr, die Gewinne liegen demnach 25 Prozent über dem Trend. Das erklärt, warum die Abhängigkeit des Index von wenigen Technologiewerten das Thema der Woche ist: Nvidia Aktie minus 39 Prozent und Intel Aktie minus 50 Prozent seit dem Rekordhoch des Index am 6. Oktober 2026.
Was bedeutet das für den DAX und für europäische Anleger?
Der DAX verlor am Freitagnachmittag laut dpa-AFX rund 1,9 bis 2,2 Prozent und fiel unter die 200-Tage-Linie, was dpa als charttechnisches Schwächesignal wertet. Er liegt damit gut 7 Prozent unter dem Rekord von 27.001 Punkten aus der Vorwoche (eigene Berechnung auf Basis der dpa-Angaben, Stand etwa 14:05 Uhr MEZ). Die LBBW beschreibt die Stimmung als „stark angeknackst“. Auch die Zinssorgen sind in Europa spürbar: Der starke US-Dollar und steigende Renditen erhöhen den Druck auf Technologiewerte wie Infineon Aktie und Siemens Energy Aktie.
Welche Termine sollten Anleger kennen?
Zentral bleibt die Fed-Sitzung im Dezember, zu der Goldman die erste Zinserhöhung erwartet. Dazu kommen die nächsten US-Inflationsdaten. Konkrete Termine liegen in den gelesenen Quellen nicht vor; die Fed veröffentlicht ihren Kalender auf federalreserve.gov.
Häufige Fragen zum S&P 500 und zur Fed
Wie lange ist die Verlustserie im S&P 500? Laut Fortune steuert der Index am Freitag auf die siebte Verlustsitzung in Folge zu, die längste seit Beginn der Pandemie 2020.
Was erwartet Goldman Sachs von der Fed? Zinserhöhungen im Dezember 2026 und im März 2027 auf 4,25 bis 4,5 Prozent.
Warum stuft UBS globale Aktien herab? UBS verweist auf die Kursbewegung und ein restriktiveres Zinsumfeld, sieht die Wirtschaft aber nicht als gebrochen.
Wo steht der DAX? Laut dpa-AFX am Nachmittag bei rund 24.900 bis 24.975 Punkten.
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