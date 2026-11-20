Laut AP kommen mehrere Faktoren zusammen. Erstens wächst die Sorge, ob sich die hohen Investitionen in KI-Rechenzentren durch Gewinne und Produktivität auszahlen. Zweitens belastet die Angst vor hohen Zinsen, die den KI-Ausbau teurer machen. Drittens haben die Demokraten die Zwischenwahlen deutlich gewonnen, was Sorgen vor mehr KI-Regulierung auslöst. Viertens kam der plötzliche Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hinzu.

Der Anthropic-Börsengang zeigt die Zerrissenheit: Der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Die Aktie stieg zeitweise über 115 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar, ein Plus von 17,1 Prozent. Der S&P 500 lag zeitweise bis zu 1,3 Prozent im Plus, bevor er kippte.