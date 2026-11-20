Die Wall Street hat am Donnerstag ihren sechsten Verlusttag in Folge erlebt, die längste Verlustserie des S&P 500 seit gut zweieinhalb Jahren. Der Index fiel laut AP um 147,80 Punkte auf 7.175,83 Punkte und liegt damit 8,2 Prozent unter dem Rekord vom Oktober. Der Dow Jones verlor 1.101,11 Punkte oder 2,2 Prozent auf 49.097,06 Punkte, die Nasdaq Composite 2,3 Prozent auf 23.879,20 Punkte. Mehr als 90 Prozent der Werte im S&P 500 fielen. Selbst der Rekord-Börsengang von Anthropic konnte die Stimmung nicht drehen.
S&P 500: Sechster Verlusttag in Folge, 7.175,83 Punkte, 8,2 Prozent unter dem Rekord – wie viel KI-Zweifel, Zinsangst und Midterms stecken im Index?
Die Wall Street erlebt ihre längste Verlustserie seit gut zweieinhalb Jahren: Der S&P 500 fiel um rund 2 Prozent, der Dow Jones um 1.101 Punkte. Über 90 Prozent der S&P-Werte gaben nach. Was hinter dem Abverkauf steckt und welche Termine folgen.
Die Treiber
Warum fällt die Wall Street trotz des Anthropic-Börsengangs?
Laut AP kommen mehrere Faktoren zusammen. Erstens wächst die Sorge, ob sich die hohen Investitionen in KI-Rechenzentren durch Gewinne und Produktivität auszahlen. Zweitens belastet die Angst vor hohen Zinsen, die den KI-Ausbau teurer machen. Drittens haben die Demokraten die Zwischenwahlen deutlich gewonnen, was Sorgen vor mehr KI-Regulierung auslöst. Viertens kam der plötzliche Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hinzu.
Der Anthropic-Börsengang zeigt die Zerrissenheit: Der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar, über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Die Aktie stieg zeitweise über 115 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar, ein Plus von 17,1 Prozent. Der S&P 500 lag zeitweise bis zu 1,3 Prozent im Plus, bevor er kippte.
|Index
|Schluss
|Veränderung
|S&P 500
|7.175,83
|-2,0 %
|Dow Jones
|49.097,06
|-2,2 %
|Nasdaq Composite
|23.879,20
|-2,3 %
|Rendite 10-jährige US-Anleihe
|5,04 %
|Vortag 5,07 %
Schlussstände laut AP; Veränderungen gerundet.
Quelle: AP via WSVN 7News
Gewinner und Verlierer
Welche Aktien sanken, welche stiegen am Donnerstag?
Größter Verlierer im S&P 500 war Williams-Sonoma mit minus 15,2 Prozent nach Umsatzzahlen knapp unter den Erwartungen. Walmart gab trotz übertroffener Erwartungen 1 Prozent nach. Bei den KI-Werten drehten Micron (von plus 7,8 auf minus 2,1 Prozent), CoreWeave (von plus 10,5 auf minus 6,1 Prozent) und Nvidia (von plus 4,7 auf minus 3,3 Prozent) ins Minus. Gewinner waren Palo Alto Networks mit plus 6,4 Prozent nach Zahlen über den Erwartungen und der Übernahme von Applied Compute für 4,5 Milliarden Dollar in Aktien sowie Everpure mit plus 4,7 Prozent.
An den Anleihemärkten sank die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 5,04 Prozent. Zwei Konjunkturdaten waren schwächer als erwartet: etwas mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und eine schwächere Industrie in der Region Mittelatlantik.
Das große Bild
Ist das schon eine Korrektur – und was heißt das für den DAX?
Mit 8,2 Prozent unter dem Rekord liegt der S&P 500 nach gängiger Definition noch knapp unter der Korrekturschwelle von zehn Prozent; ob sie erreicht wird, ist offen und keine Prognose von aktiencheck.de. Der DAX folgte am Donnerstag mit minus 1,06 Prozent auf 25.463,81 Punkte. Für europäische Anleger berühren KI-Aktien, Softwarewerte wie die SAP Aktie und der Dollar die Depots über die US-Indizes hinaus.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 20.11., 16:00 Uhr MEZ: Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen (endgültig).
Montag, 23.11., 15:45 Uhr MEZ: S&P-Global-PMI USA (erste Veröffentlichung).
Mittwoch, 25.11.: PCE-Preisindex, BIP-Revision (14:30 Uhr) und Beige Book (20:00 Uhr).
Donnerstag, 26.11.: Thanksgiving, US-Börsen geschlossen; Freitag, 27.11., verkürzter Handel.
FAQ
Häufige Fragen zur Wall-Street-Schwäche
Wie lange läuft die Verlustserie des S&P 500? Seit sechs Handelstagen, die längste seit gut zweieinhalb Jahren (AP).
Wie weit liegt der S&P 500 unter dem Rekord? 8,2 Prozent unter dem Rekord vom Oktober.
Warum fällt die Wall Street? AP nennt KI-Zweifel, Zinsangst, Midterm-Folgen und den Huang-Rücktritt.
Was heißt das für den DAX? Der DAX verlor am Donnerstag 1,06 Prozent; ein Kausalzusammenhang für die kommenden Tage ist nicht ableitbar.
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