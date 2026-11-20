Weniger vertraut seien Anleger (vermutlich) mit der Anomalie der "Thanksgiving-Rally". In der Woche des US-Erntedankfestes am kommenden Donnerstag würden die Börsenkurse regelmäßig zulegen. Um diese These zu belegen, hätten die Analysten für den S&P 500 die Kursdaten seit 1945 herangezogen. Seit Ende des 2. Weltkrieges hätten die US-Standardwerte im Durchschnitt um 0,66% in der Thanksgiving-Woche zugelegt. Die gute Wertentwicklung sei lediglich eine Seite der Medaille: Die Trefferquote von 70% würden die Analysten für fast noch wichtiger halten. Hervorheben möchten sie auch die Performance im Umfeld des Feiertags - konkret von der Eröffnung am Mittwoch bis zum Schlusskurs am sog. "Black Friday". Die „Klammer“ um Thanksgiving produziere einen Return von durchschnittlich 0,36% und die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen erhöhe sich auf 76%. Als Erklärungsansatz für diese saisonale Stärke würden u. a. psychologische Aspekte dienen, d. h. die „gute (Investoren-)Laune“ im Vorfeld von Feiertagen. Die (bisher) schwache November- bzw. Quartalsperformance könnte durchaus etwas saisonale Unterstützung durch die Thanksgiving-Woche vertragen.