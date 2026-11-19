Nasdaq 100 (Forward-KGV bei 18,7): Das auf den erwarteten Gewinnen basierende Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward-KGV) des Nasdaq 100 sei auf 18,7 gefallen und habe damit eines der niedrigsten Niveaus seit 2020 erreicht – und dies, obwohl der Index selbst weiterhin nahe 27.900 Punkten notiere. Zum Vergleich: In den Jahren 2020 und 2021 habe das Forward-KGV zeitweise die Marke von 30 überstiegen, und der aktuelle Wert liege sogar unter den Tiefstständen des Bärenmarktes von 2022. Dass die Multiplikatoren bei historisch hohen Indexständen so stark gesunken seien, deute darauf hin, dass die prognostizierten Unternehmensgewinne deutlich schneller gewachsen seien als die Aktienkurse. Fundamental erscheine der Nasdaq 100 gemessen an den erwarteten Gewinnen somit relativ günstiger – was angesichts hoher Anleiherenditen und des Risikos möglicher Gewinnrevisionen nach unten jedoch nicht automatisch eine Unterbewertung impliziere.