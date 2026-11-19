Nach mehreren schwächeren Handelstagen verzeichnen die Terminkontrakte auf den S&P 500 (US500) eine spürbare Gegenbewegung und legen um mehr als 1% zu, so Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB.
S&P 500 & Nasdaq 100 im Aufwind: Gegenbewegung vor Anthropic-Börsengang und großem Verfallstag
Vor dem Anthropic-Börsendebüt steigen die Futures auf den S&P 500 um mehr als 1% und auf den Nasdaq 100 um knapp 1,8%.
Geprägt werde das Handelsgeschehen an der Wall Street heute vor allem vom mit Spannung erwarteten Börsendebüt des KI-Schwergewichts Anthropic (ANT.US), während gleichzeitig der morgen anstehende monatliche Optionsverfallstag (OpEx) für umfangreiche Umschichtungen an den Termin- und Optionsmärkten sorgen könnte. Noch dynamischer als der breite Markt präsentiere sich derzeit der technologielastige Nasdaq 100, dessen Futures um knapp 1,8% zulegen und damit einen Teil ihrer deutlichen Underperformance der vergangenen Monate aufholen würden. Im Hintergrund würden aktuelle Bewertungs- und Positionierungsdaten eine bemerkenswerte Diskrepanz zeigen: Während Hedgefonds ihren Verschuldungsgrad auf ein Dekadentief gesenkt hätten und defensive Sektoren so stark gegenüber Technologiewerten abschneiden würden wie seit 2002 nicht mehr, seien die Bewertungsmultiplikatoren in beiden Leitindizes auf mehrjährige Tiefststände gefallen.
💡 3 Key Takeaways
Gegenbewegung bei S&P 500 & Nasdaq 100: Die Futures auf den S&P 500 würden über 1% gewinnen und der Nasdaq 100 lege um knapp 1,8% zu, begleitet vom Börsengang von Anthropic (ANT.US) sowie bevorstehenden Positionierungsanpassungen vor dem morgigen Optionsverfall (OpEx).
Historische Sektorrotation und gesunkene Bewertungen: Defensive Sektoren würden Tech-Werte so deutlich übertreffen wie zuletzt im Jahr 2002, während der Hebel von Long/Short-Hedgefonds auf ein Zehn-Jahres-Tief gefallen sei. Gleichzeitig sei das Forward-KGV im Nasdaq 100 auf 18,7 und im S&P 500 auf den tiefsten Stand seit 2023 gesunken.
Charttechnische Schlüsselzone im US500 bei 7.300 Punkten: Nach dreimaliger Verteidigung der Region um 7.300 Punkte würden auf der Oberseite die Fibonacci-Marken bei 7.450, 7.530 und 7.670 Punkten in den Blick rücken, wenngleich der Index weiterhin unterhalb des 200-Tage-EMA notiere.
🔄 Marktpositionierung & Sektorrotation: Hedgefonds-Hebel auf Dekadentief
Abseits der kurzfristigen Tagesbewegungen offenbare ein Blick auf die institutionelle Marktstruktur tiefgreifende Verschiebungen:
Geringster Hedgefonds-Hebel seit mindestens zehn Jahren: Der Verschuldungsgrad (Leverage) unter Long/Short-Hedgefonds sei auf den niedrigsten Stand seit mindestens einem Jahrzehnt gesunken, was auf eine ausgeprägte Vorsicht und reduzierte Risikoexponierung vieler institutioneller Akteure hindeute.
Sektorrotation auf dem Niveau von 2002: Die Marktpositionierung habe eine außergewöhnliche Rotation durchlaufen – defensive Branchen hätten zuletzt gegenüber Technologiewerten mit einem Vorsprung abgeschnitten, wie er seit dem Jahr 2002 nicht mehr beobachtet worden sei.
Einfluss von Anthropic-IPO und Optionsverfall (OpEx): Das heutige Börsendebüt von Anthropic (ANT.US) gelte als wichtiger Stimmungstest für die Risikobereitschaft im KI-Sektor. Zudem könnte der morgen anstehende monatliche Optionsverfallstag (OpEx) zu erheblichen Anpassungen bei den Absicherungs- und Terminpositionen rund um den S&P 500 und Nasdaq 100 führen.
📊 Fundamentaler Bewertungs-Check: Forward-KGV sinkt trotz starkem Gewinnwachstum
Ein bemerkenswertes Spannungsfeld zeige sich derzeit zwischen den Bewertungsmultiplikatoren und den Gewinnerwartungen der US-Unternehmen:
Nasdaq 100 (Forward-KGV bei 18,7): Das auf den erwarteten Gewinnen basierende Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward-KGV) des Nasdaq 100 sei auf 18,7 gefallen und habe damit eines der niedrigsten Niveaus seit 2020 erreicht – und dies, obwohl der Index selbst weiterhin nahe 27.900 Punkten notiere. Zum Vergleich: In den Jahren 2020 und 2021 habe das Forward-KGV zeitweise die Marke von 30 überstiegen, und der aktuelle Wert liege sogar unter den Tiefstständen des Bärenmarktes von 2022. Dass die Multiplikatoren bei historisch hohen Indexständen so stark gesunken seien, deute darauf hin, dass die prognostizierten Unternehmensgewinne deutlich schneller gewachsen seien als die Aktienkurse. Fundamental erscheine der Nasdaq 100 gemessen an den erwarteten Gewinnen somit relativ günstiger – was angesichts hoher Anleiherenditen und des Risikos möglicher Gewinnrevisionen nach unten jedoch nicht automatisch eine Unterbewertung impliziere.
S&P 500 (EPS-Wachstum bei 34,5%): Während der S&P 500 nahe 7.400 Punkten handle und sein Forward-KGV auf den niedrigsten Stand seit 2023 gesunken sei, habe sich die jährliche Wachstumsrate der erwarteten Gewinne je Aktie (Consensus Forward EPS) auf 34,5% beschleunigt – einen der höchsten Werte seit dem Jahr 1990. Historisch seien vergleichbare Beschleunigungen beim Gewinnwachstum vor allem in wirtschaftlichen Erholungsphasen nach Rezessionen aufgetreten, etwa 2009 und 2021. Da sich die US-Wirtschaft derzeit nicht in einer Rezession befinde, sei das Ausmaß dieser Gewinndynamik historisch außergewöhnlich und erkläre teilweise, warum sich US-Aktien trotz steigender Renditen und restriktiver Fed-Politik hätten behaupten können. Gleichzeitig würden derart ambitionierte Erwartungen das Enttäuschungspotenzial erhöhen, falls eine Konjunkturabkühlung oder geringere Renditen aus KI-Investitionen Analysten zu Abwärtsrevisionen zwingen sollten.
📈 Technische Analyse US500: Bildet sich nahe 7.300 Punkten ein Doppelboden?
Aus charttechnischer Perspektive bleibe die Ausgangslage für den Terminkontrakt auf den S&P 500 (US500) trotz der heutigen Erholung anspruchsvoll, da der Index weiterhin unterhalb seines exponentiellen 200-Tage-Durchschnitts (EMA200) notiere:
Dreifache Verteidigung der 7.300-Punkte-Zone: Die S&P-500-Futures hätten zuletzt drei kräftige Gegenbewegungen verzeichnet, nachdem sie sich der Region um 7.300 Punkte genähert hätten, was diesen Bereich als wichtige kurzfristige Unterstützungszone bestätige.
Relevante Fibonacci-Widerstände auf der Oberseite: Sollte sich die aktuelle Gegenbewegung fortsetzen, ließen sich als nächste zentrale Hürden das 23,6%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtswelle im Bereich von 7.450 Punkten sowie das 38,2%-Retracement nahe 7.530 Punkten nennen. Der bedeutendste Widerstand verlaufe rund um 7.670 Punkte, wo das 61,8%-Fibonacci-Retracement durch jüngste Kursreaktionen zusätzlich verstärkt werde.
🏁 Expertenfazit von Jens Klatt
Die aktuelle Marktlage bei S&P 500 und Nasdaq 100 zeige ein faszinierendes Zusammenspiel aus technischer Bodenbildung und fundamentaler Neubewertung. Einerseits hätten die deutlichen Kursrücksetzer bei Technologiewerten sowie das kräftige prognostizierte Gewinnwachstum die Forward-KGVs auf Niveaus gedrückt, die zuletzt 2020 bzw. 2023 erreicht worden seien. Andererseits würden die geringe Verschuldung der Hedgefonds und die ausgeprägte Rotation in defensive Sektoren verdeutlichen, dass institutionelle Investoren angesichts hoher Zinsen und ambitionierter Gewinnprognosen vorsichtig blieben. Für den kurzfristigen Verlauf dürften das Börsendebüt von Anthropic sowie die Positionierungsanpassungen zum morgigen Optionsverfallstag (OpEx) entscheidende Impulse liefern, ob der S&P 500 seinen Boden bei 7.300 Punkten festigen und die darüber liegenden Fibonacci-Marken ansteuern könnte.
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