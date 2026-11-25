Der S&P 500 sei bis auf 6.883 Punkte gefallen - den tiefsten Stand seit April. Gleichzeitig habe der Volatilitätsindex (VIX) ein Niveau von 36 erreicht. Ein derart hohes Niveau signalisiere zwar weiterhin Nervosität und erhöhte Schwankungsbreite, eröffne historisch betrachtet jedoch durchaus antizyklische Kaufgelegenheiten. Technisch positiv sei zudem die Rückkehr des Aktienbarometers in die Bollinger-Bänder. Nachdem der S&P 500 zeitweise deutlich unter das untere Band (akt. bei 7.039 Punkten) gefallen sei, deute die Bewegung zurück in die Bänder auf eine erste Gegenreaktion und eine mögliche Stabilisierung hin. Das nächste markttechnische Anlaufziel definiere nun die 200-Tage-Linie (akt. bei 7.351 Punkten), deren Rückeroberung das technische Gesamtbild spürbar aufhellen würde. Bemerkenswert sei auch der MACD, der historisch niedrig notiere. Zusammen mit dem beschriebenen „Vola-Spike“ erhöhe das die Wahrscheinlichkeit, dass das Tief vom Freitag ein temporär wichtiges Markttief darstelle. Die Marke von 6.883 Punkten stelle deshalb ein strategisches Absicherungslevel dar.