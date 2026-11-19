Wer mehr verdient, zahlt 2027 auf einen größeren Teil seines Gehalts Sozialabgaben: Das Kabinett hat laut Bundesregierung die Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2027 beschlossen, der Bundesrat muss ihr noch zustimmen und befasst sich am Freitag, 20. November, damit. Die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung steigt von 8.450 auf 8.850 Euro im Monat, die der Kranken- und Pflegeversicherung von 5.812,50 auf 6.375 Euro, die Versicherungspflichtgrenze von 77.400 auf 84.150 Euro im Jahr. Für Normalverdiener ändert sich laut Bundesregierung nichts. Für den DAX (^GDAXI, ISIN DE0008469008; LUS-DAX-Indikation 25.886 Punkte am 19.11.2026 um 09:25 Uhr laut finanzen.net) ist die Verordnung kein Kurstreiber, für Lohnnebenkosten und Gutverdiener aber relevant.