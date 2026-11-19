Wer mehr verdient, zahlt 2027 auf einen größeren Teil seines Gehalts Sozialabgaben: Das Kabinett hat laut Bundesregierung die Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2027 beschlossen, der Bundesrat muss ihr noch zustimmen und befasst sich am Freitag, 20. November, damit. Die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung steigt von 8.450 auf 8.850 Euro im Monat, die der Kranken- und Pflegeversicherung von 5.812,50 auf 6.375 Euro, die Versicherungspflichtgrenze von 77.400 auf 84.150 Euro im Jahr. Für Normalverdiener ändert sich laut Bundesregierung nichts. Für den DAX (^GDAXI, ISIN DE0008469008; LUS-DAX-Indikation 25.886 Punkte am 19.11.2026 um 09:25 Uhr laut finanzen.net) ist die Verordnung kein Kurstreiber, für Lohnnebenkosten und Gutverdiener aber relevant.
Sozialversicherung 2027: Beitragsbemessungsgrenze steigt auf 8.850 Euro, Versicherungspflichtgrenze auf 84.150 Euro - Wer zahlt die Rechnung, wenn der Bundesrat zustimmt?
Das Kabinett hat die Rechengrößen für 2027 beschlossen: Die Rentenversicherung rechnet bis 8.850 Euro im Monat, die Krankenversicherung bis 6.375 Euro, die Versicherungspflichtgrenze liegt bei 84.150 Euro. Der Bundesrat entscheidet am Freitag. Was das für Gutverdiener, Lohnnebenkosten und den DAX bedeutet.
Die Zahlen
Welche Rechengrößen gelten 2027 in der Sozialversicherung?
|Größe
|2027
|2026
|BBG Rentenversicherung (monatlich)
|8.850 €
|8.450 €
|BBG Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich)
|6.375 €
|5.812,50 €
|Versicherungspflichtgrenze (jährlich)
|84.150 €
|77.400 €
|Durchschnittsentgelt Rentenversicherung (jährlich)
|53.452 €
|51.944 €
Verordnung vom Kabinett beschlossen, Zustimmung des Bundesrats steht aus. Durchschnittsentgelt vorläufig. Jahreswerte der Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung: 106.200 € (2027) und 101.400 € (2026).
Quelle: Bundesregierung (12.10.2026), Deutsche Rentenversicherung Rheinland (09.10.2026), krankenkassen.de
Die Anpassung folgt laut Bundesregierung und krankenkassen.de der Lohnentwicklung 2025 von 4,38 Prozent. Bei der Krankenversicherung nennt die Bundesregierung zusätzlich eine Anhebung von Beitragsbemessungsgrenze und Versicherungspflichtgrenze um 300 Euro im Monat über die reguläre Fortschreibung hinaus, die sie auf das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz zurückführt.
Die Folgen
Was heißt das für Gutverdiener und Arbeitgeber?
Beiträge werden nur bis zur jeweiligen Grenze erhoben. Steigt die Grenze, zahlen Beschäftigte mit Gehältern oberhalb der alten Grenze mehr, und ihre Arbeitgeber tragen den hälftigen Anteil mit. Nach eigener Berechnung der Redaktion aus den Beitragssätzen laut krankenkassen.de (Rentenversicherung 18,6 Prozent) ergäbe sich beim Höchstbeitrag der Rentenversicherung ein Gesamtbeitrag von 1.646,10 Euro im Monat, davon 823,05 Euro Arbeitgeberanteil. Die Quellen nennen selbst keine Euro-Höchstbeiträge und beziffern auch keine Mehrkosten für die Wirtschaft insgesamt. Wie stark Lohnnebenkosten und Nettogehälter im Einzelfall steigen, hängt vom Gehalt ab und vom noch nicht festgestellten Zusatzbeitrag der Krankenkassen.
Die Börse
Was bedeutet die Verordnung für den DAX und Aktien?
Höhere Beitragsgrenzen erhöhen die Arbeitskosten bei besser bezahlten Beschäftigten und belasten tendenziell Branchen mit vielen gut bezahlten Fachkräften, etwa Industrie-, Technologie- und Finanzwerte im DAX. Wie stark, lässt sich aus den Berichten nicht ableiten; das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose. Gleichzeitig steigt die Versicherungspflichtgrenze: Wer 2027 unter 84.150 Euro verdient, bleibt gesetzlich versichert, die private Krankenversicherung bekommt damit einen schmaleren Zugang. Für Versicherer mit privatem Krankengeschäft ist das ein Faktor unter mehreren.
Termine
Was beobachten Anleger und Arbeitgeber jetzt?
FAQ
Häufige Fragen zu den Rechengrößen 2027
Wie hoch ist die Beitragsbemessungsgrenze 2027? In der Rentenversicherung 8.850 Euro im Monat, in der Kranken- und Pflegeversicherung 6.375 Euro im Monat.
Wie hoch ist die Versicherungspflichtgrenze 2027? 84.150 Euro im Jahr, 2026 waren es 77.400 Euro.
Ist die Verordnung schon in Kraft? Das Kabinett hat sie beschlossen, der Bundesrat muss laut Bundesregierung noch zustimmen und berät am 20. November.
Wer zahlt mehr? Beschäftigte mit Gehältern oberhalb der alten Grenzen und ihre Arbeitgeber; Normalverdiener laut Bundesregierung nicht.
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