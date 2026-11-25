Die Anleihe 2023/2028 war als Mittelstandsanleihe mit 8,00% Zinsen ausgestattet. Als Sicherheit dienen verpfändete Geschäftsanteile an einer Tochtergesellschaft. Genau deren Wert hängt daran, ob aus dem Verkauf der Projekte ein Überschuss entsteht. Genau das schließt die Gesellschaft nach heutigem Stand aus. Einen verlässlichen aktuellen Anleihekurs konnten wir nicht ermitteln; die ausgewerteten Quellen widersprechen sich. Dass die Anleihe deutlich unter dem Nennwert gehandelt wird, zeigt aber, wie wenig der Markt noch auf eine hohe Rückzahlung setzt.