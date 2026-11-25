Die SoWiTec group GmbH dämpft die Erwartungen ihrer Anleihegläubiger: Im Kontext der heutigen Gläubigerversammlung teilte das Unternehmen am 25. November 2026 per Ad-hoc-Mitteilung mit, dass nach dem aktuellen Stand des M&A-Prozesses keine Übererlöse aus der Insolvenz der Tochtergesellschaft SoWiTec operation GmbH für die Gläubiger der SoWiTec group GmbH zu erwarten sind. Für die SoWiTec Anleihe Prognose ist das eine klare Belastung. Diese SoWiTec Anleihenanalyse ordnet ein, was die Meldung bedeutet und was offen bleibt.
SoWiTec Anleihe: Keine Übererlöse aus der Insolvenz erwartet - Bittere Nachricht für Anleihegläubiger
Nach heutigem Stand des M&A-Prozesses rechnet die SoWiTec group GmbH nicht mit Übererlösen aus der Insolvenz der Tochter SoWiTec operation GmbH. Die SoWiTec Anleihenanalyse zeigt, was das für die Anleihe 2023/2028 und die verpfändeten Geschäftsanteile heißt.
Steckbrief
- Emittentin
- SoWiTec group GmbH, Sonnenbühl
- Anleihe
- 8,00% 2023/2028
- ISIN
- DE000A30V6L2
- WKN
- A30V6L
- Maximales Emissionsvolumen
- 25 Mio. EUR (Datenanbieter)
- Weitere Anleihe
- 2018/2026, ISIN DE000A2NBZ21
- Insolvenzverwalter
- Dr. Holger Leichtle (GÖRG)
- Gericht
- Amtsgericht Tübingen
Stand: 25.11.2026, Ad-hoc-Mitteilung vom 25.11.2026, 09:30 Uhr; kein belastbarer Anleihekurs ermittelt
Was ist passiert?
Die Ad-hoc: Kaufangebote reichen nicht für einen Überschuss
Im laufenden M&A-Prozess werden deutsche und internationale Projekte sowie die Entwicklungsplattform der Gruppe zum Verkauf angeboten. Nach den bisher vorliegenden Angeboten wird bei der insolventen Tochter SoWiTec operation GmbH voraussichtlich kein Überschuss verbleiben. Bevor ein Übererlös entstehen könnte, müssten Massekosten, sonstige Masseverbindlichkeiten sowie einfache und nachrangige Insolvenzforderungen vollständig beglichen sein. Aktuell sei deshalb kein Übererlös für die Insolvenzmasse der SoWiTec group GmbH oder deren Anleihegläubiger zu erwarten. Betroffen ist insbesondere der Wert der als Sicherheit verpfändeten Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft. Die Einschätzung ist vorläufig und keine abschließende Prognose.
Angebotshöhen und Bieter nennt die Meldung nach den ausgewerteten Berichten nicht. Zur möglichen Insolvenzquote macht sie keine Aussage.
Die Vorgeschichte
Von der Zinsverschiebung zur Insolvenz in vier Schritten
Das Amtsgericht Tübingen eröffnete die Verfahren laut dem Insolvenzverwalter GÖRG Anfang September 2026 und bestellte Dr. Holger Leichtle zum Insolvenzverwalter. Der Geschäftsbetrieb der betroffenen Gesellschaften wird fortgeführt, parallel läuft ein Investorenprozess. Nicht alle Gesellschaften der Gruppe sind betroffen.
Die SoWiTec Anleihe Prognose
Was die Meldung für Anleihegläubiger bedeutet
Die Anleihe 2023/2028 war als Mittelstandsanleihe mit 8,00% Zinsen ausgestattet. Als Sicherheit dienen verpfändete Geschäftsanteile an einer Tochtergesellschaft. Genau deren Wert hängt daran, ob aus dem Verkauf der Projekte ein Überschuss entsteht. Genau das schließt die Gesellschaft nach heutigem Stand aus. Einen verlässlichen aktuellen Anleihekurs konnten wir nicht ermitteln; die ausgewerteten Quellen widersprechen sich. Dass die Anleihe deutlich unter dem Nennwert gehandelt wird, zeigt aber, wie wenig der Markt noch auf eine hohe Rückzahlung setzt.
Besicherung wackelt
Der Wert der verpfändeten Geschäftsanteile hängt an einem Überschuss, der laut Gesellschaft nach heutigem Stand nicht zu erwarten ist.
Quote offen
Zur möglichen Insolvenzquote der Anleihegläubiger äußert sich die Meldung nicht. Die Einschätzung ist ausdrücklich vorläufig.
Rangfolge entscheidet
Massekosten, Masseverbindlichkeiten sowie einfache und nachrangige Forderungen werden vor einem Übererlös bedient.
Das große Bild
Windkraftpionier in der Krise
SoWiTec ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks aus Sonnenbühl in Baden-Württemberg. Die Gruppe stellte im Juli 2026 Insolvenzanträge, nachdem laut Geschäftsführung alle Bemühungen gescheitert waren, die Inanspruchnahme durch einen Lieferanten und aus bestehenden Avalbürgschaften abzuwenden. Bereits 2023 hatten Gläubiger die Laufzeit der älteren Anleihe um drei Jahre verlängert. Die Anleihe 2018/2026 war zuletzt mit 8,0% verzinst.
Termine
Was Anleihegläubiger jetzt beobachten
Laufend: Fortgang des M&A-Prozesses, Zuschläge für deutsche und internationale Projekte und die Entwicklungsplattform.
Laufend: Mitteilungen des Insolvenzverwalters und der Gläubigervertreter zu Forderungsanmeldung und Verteilung.
Offen: Aussagen zur möglichen Quote nach Abschluss des Verkaufsprozesses.
FAQ
Häufige Fragen zur SoWiTec Anleihe
Was hat SoWiTec am 25. November 2026 mitgeteilt? Nach aktuellem Stand des M&A-Prozesses sind keine Übererlöse aus der Insolvenz der SoWiTec operation GmbH für die Gläubiger der SoWiTec group GmbH zu erwarten.
Welche Anleihen hat die SoWiTec group GmbH ausstehen? Die Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A30V6L2, 8,00%) und die Anleihe 2018/2026 (ISIN DE000A2NBZ21).
Wie hoch ist die Quote für Anleihegläubiger? Dazu macht die Meldung keine Aussage. Die Einschätzung ist vorläufig.
Ist die SoWiTec Anleihe ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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