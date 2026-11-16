Weniger Ausschüttung, tieferes Ziel: Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ für die Sound-Point-Meridian-Aktie, senkt das Kursziel aber von 11 auf 9 US-Dollar. Zum Kurs von 5,97 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 51 Prozent. Sound Point Meridian investiert in CLO-Eigenkapital, die riskanteste Schicht verbriefter Kreditpakete.
Sound-Point-Meridian-Aktie: Lucid-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 9 Dollar
Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Sound Point Meridian Capital, senkt das Kursziel aber von 11 auf 9 US-Dollar. Zum Kurs von 5,97 US-Dollar sind das rund 51 Prozent Potenzial. Der CLO-Fonds hat seine Ausschüttung gekürzt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sound Point Meridian Capital, Inc.
- Handelssymbol
- SPMC (NYSE)
- Analyst
- Erik Zwick
- Bank
- Lucid Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 9 US-Dollar (zuvor 11 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Lucid Capital zur Sound-Point-Meridian-Aktie
Erträge unter Druck – Zwick bleibt optimistisch
Erik Zwick senkt sein Kursziel, hält aber an der Kaufempfehlung fest.
Ende Juni lag der Nettoinventarwert je Aktie bei 9,88 US-Dollar. Für Ende Juli schätzte der Fonds ihn auf 9,56 bis 9,66 US-Dollar.
Die Aktie notiert damit weit unter dem Wert des Portfolios.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick zu lesen ist:
Großer Abschlag
Der Kurs liegt deutlich unter dem zuletzt gemeldeten Inventarwert.
Gekürzte Ausschüttung
Ab dem vierten Quartal zahlt der Fonds monatlich 0,13 US-Dollar statt 0,20 US-Dollar je Aktie.
Gebührenverzicht
Im zweiten Halbjahr 2026 verzichtet der Verwalter auf einen Teil seiner Gebühren.
Höhere Rendite
Die Portfoliorendite stieg im Frühjahr von 9,1 auf 9,8 Prozent.
Rückläufige Erträge
Der Nettoinvestitionsertrag je Aktie sank zuletzt vier Quartale in Folge, zuletzt auf 0,24 US-Dollar. Die neue Ausschüttung liegt immer noch darüber.
Ende 2025 hatte der Inventarwert noch bei 14,02 US-Dollar gelegen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lucid Capital Markets, LLC, Analyst Erik Zwick. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 9 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: lucidcm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sound Point Meridian Capital, Inc. (SPMC): Kaufen, Kursziel 9,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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