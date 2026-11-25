Die Sony Aktie profitiert von einem bemerkenswerten Wandel im Spielegeschäft. Im Quartal bis Ende September steigerte die PlayStation-Sparte ihren Umsatz um 9 Prozent auf gut 1,2 Billionen Yen, der operative Gewinn schnellte um 83 Prozent auf 220 Milliarden Yen. Sony hob daraufhin die Jahresprognose für die Sparte an: Erwartet werden nun 4,83 Billionen Yen Umsatz und 700 Milliarden Yen operativer Gewinn, jeweils rund 6 Prozent mehr als zuvor.
Sony Aktie: Gewinnsprung bei PlayStation, Prognose erhöht, GTA VI und Wolverine als Turbo – zündet jetzt die Konsolen-Endrunde?
Die PS5 verkauft sich schwächer, doch Spiele und Online-Dienste bringen Sony Rekordgewinne. Mit Wolverine und dem Start von GTA VI im Rücken hebt der Konzern die Ziele. Was die Sony Aktie jetzt bewegt.
Der Wandel
Weniger Konsolen, mehr Gewinn
Das Paradoxe: Die Zahl verkaufter Konsolen sinkt deutlich. Sony lieferte im Quartal nur 2,6 Millionen PlayStation 5 aus, 35 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Insgesamt sind es inzwischen 97,9 Millionen Geräte. Das Geld verdient Sony aber zunehmend mit Spielen und Online-Diensten: Über 88 Millionen Spiele wurden im Quartal verkauft, das hauseigene Actionspiel Marvel's Wolverine fand in den ersten 50 Tagen 2,4 Millionen Käufer.
Der Ausblick
GTA VI und die nächste Konsole
Zusätzlichen Schwung erwartet Sony vom Start von Grand Theft Auto VI im November, der das Spielegeschäft beleben soll. Gleichzeitig bereitet der Konzern die nächste Konsolengeneration vor. Für 2027 hat Sony nach eigenen Angaben die benötigten Mengen an Speicherchips bereits vertraglich gesichert – ein wichtiger Punkt, da Speicher derzeit knapp und teuer ist.
Die Sony Aktie zeigt, dass sich das Spielegeschäft vom Konsolenverkauf löst. Software und Dienste bringen die Marge – die große Frage ist, wie teuer die nächste PlayStation in der Speicherkrise wird.
Häufige Fragen zur Sony Aktie
Wie lief das PlayStation-Geschäft zuletzt?
Der operative Gewinn stieg um 83 Prozent auf 220 Milliarden Yen, obwohl weniger Konsolen verkauft wurden.
Wie viele PS5 wurden bisher ausgeliefert?
Rund 97,9 Millionen Geräte bis Ende September 2026.
Welche Rolle spielt GTA VI?
Sony erwartet vom Start des Spiels im November einen Schub für das Spielegeschäft.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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