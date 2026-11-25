Wie lief das PlayStation-Geschäft zuletzt?

Der operative Gewinn stieg um 83 Prozent auf 220 Milliarden Yen, obwohl weniger Konsolen verkauft wurden.

Wie viele PS5 wurden bisher ausgeliefert?

Rund 97,9 Millionen Geräte bis Ende September 2026.

Welche Rolle spielt GTA VI?

Sony erwartet vom Start des Spiels im November einen Schub für das Spielegeschäft.