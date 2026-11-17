Neue Zuversicht: Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel stuft die Sonova-Aktie auf „Overweight“ hoch. Ein Kursziel weist die Ratingübersicht nicht aus. Der US-Hinterlegungsschein notierte am 17. November bei 68,57 US-Dollar.
Sonova-Aktie: Barclays stuft den Hörgerätehersteller hoch – Marktanteile und höhere Prognose
Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel hebt die Sonova-Aktie auf „Overweight“. Der Schweizer Hörgerätehersteller hat nach einem starken Halbjahr seine Prognose erhöht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sonova Holding AG
- Handelssymbol
- SONVY (OTC (ADR))
- Analyst
- Hassan Al-Wakeel
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (hochgestuft)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 17.11.2026, Kurs des US-Hinterlegungsscheins (ADR) am 17.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Barclays zur Sonova-Aktie
Starkes Halbjahr – Al-Wakeel wird positiv
Hassan Al-Wakeel hatte Sonova im Juni 2025 auf „Underweight“ gesenkt.
Damals verwies Barclays auf den nachlassenden Vorsprung des KI-Hörgeräts Sphere und einen harten Wettbewerb. Seitdem hat sich das Bild aufgehellt: Im ersten Halbjahr 2026/27 bis Ende September stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 7,5 Prozent auf 1,834 Milliarden Franken.
Der Kern-EBIT wuchs in Lokalwährungen um 22,9 Prozent auf 384 Millionen Franken, die Marge stieg auf 20,9 Prozent. Sonova hob daraufhin die Jahresprognose an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel zu lesen ist:
Marktanteile
Der Hörgeräte-Großhandel wuchs um 11 Prozent und gewann im elften Quartal in Folge Marktanteile.
Höhere Prognose
Für 2026/27 erwartet Sonova nun 6 bis 8 Prozent Umsatzwachstum und 10 bis 13 Prozent mehr Kern-EBIT.
Schwache Implantate
Der Umsatz mit Cochlea-Implantaten sank um 10,2 Prozent.
Neutrale Währungen
Wechselkurse sollen das Jahresergebnis in Franken kaum beeinflussen.
Erholung nach langer Talfahrt
Von Oktober 2024 bis März 2026 hatte die Sonova-Aktie fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Die jüngsten Zahlen übertrafen die Konsensschätzungen deutlich.
Die konkrete Begründung der Hochstufung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Bank PLC, Analyst Hassan Al-Wakeel. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sonova Holding AG (SONVY): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Hassan Al-Wakeel, Aktienanalyst, Barclays Bank PLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Hassan Al-Wakeel, Aktienanalyst, Barclays Bank PLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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