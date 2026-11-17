Damals verwies Barclays auf den nachlassenden Vorsprung des KI-Hörgeräts Sphere und einen harten Wettbewerb. Seitdem hat sich das Bild aufgehellt: Im ersten Halbjahr 2026/27 bis Ende September stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 7,5 Prozent auf 1,834 Milliarden Franken.

Der Kern-EBIT wuchs in Lokalwährungen um 22,9 Prozent auf 384 Millionen Franken, die Marge stieg auf 20,9 Prozent. Sonova hob daraufhin die Jahresprognose an.