solmotion project GmbH: Neues Solarprojekt in Baden-Württemberg - Fertigstellung noch 2026 geplant - Anleihenews

Neben der Ausrichtung am Sonnenstand bietet die bewegliche Konstruktion weitere praktische Vorteile: Für den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen können die Module in eine geeignete Position gebracht werden. Bei starkem Wind lassen sie sich in eine Schutzstellung fahren. Im Winter kann die Bewegung des Systems dabei helfen, Schnee abzuwerfen. Damit verbindet das Projekt technische Anforderungen der Stromerzeugung mit den Bedürfnissen der landwirtschaftlichen Nutzung.