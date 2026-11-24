16. November – Finanzierungszweifel. Die Aktie verlor 5,4 Prozent und war größter Verlierer am spanischen Markt. Anleger sorgten sich um die Finanzierung der Rechenzentrumsprojekte und die Verschuldung.

19. November – der Kapitalmarkttag. Solaria legte in London Neunmonatszahlen und einen aktualisierten Strategieplan vor. Die Aktie fiel zeitweise um 7 Prozent und schloss 5,41 Prozent tiefer bei 14,16 Euro.

20. November – das Dekret. Die spanische Regierung verabschiedete ein Dekret zu Rechenzentren, das unter anderem Anforderungen an die energetische Nachhaltigkeit stellt. Solaria gab erneut nach.

24. November – Gewinnmitnahmen. Nach der Erholung am Montag gab die Aktie laut spanischen Marktberichten das Zurückgewonnene wieder ab. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Gegenüber dem Schlusskurs vom 19. November liegt die Aktie damit weitere rund 5 Prozent tiefer.