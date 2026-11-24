Mehr Gewinn, mehr Strom, ein Plan bis 2029 – und trotzdem verkaufen die Anleger. Die Solaria-Aktie (ISIN: ES0165386014, WKN: A0MU98, Handelssymbol Madrid: SLR, Xetra-Kürzel: AOR, US-OTC-Symbol: SEYMF) ist mit einem Minus von 4,28 Prozent auf 13,435 Euro drittgrößter IBEX 35 Verlierer des Tages. Es ist der dritte deutliche Rückschlag innerhalb von neun Tagen. Der IBEX 35 verlor 0,86 Prozent auf 19.015,8 Punkte. Unsere Analyse zeigt, warum der IBEX 35 Verlierer Solaria nicht zur Ruhe kommt.
Solaria-Aktie IBEX 35 Verlierer: Dritter Rückschlag in neun Tagen – warum der Rechenzentrums-Plan die Börse nicht überzeugt
Die Solaria-Aktie ist erneut IBEX 35 Verlierer: minus 4,28 Prozent auf 13,435 Euro. Seit dem Kapitalmarkttag in London reißt der Verkaufsdruck nicht ab, obwohl der Gewinn um 26 Prozent gestiegen ist. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und was hinter den Zweifeln an Rechenzentren und Finanzierung steckt.
Tagesanalyse
Neun Tage, drei Rückschläge: die Chronik des IBEX 35 Verlierers
16. November – Finanzierungszweifel. Die Aktie verlor 5,4 Prozent und war größter Verlierer am spanischen Markt. Anleger sorgten sich um die Finanzierung der Rechenzentrumsprojekte und die Verschuldung.
19. November – der Kapitalmarkttag. Solaria legte in London Neunmonatszahlen und einen aktualisierten Strategieplan vor. Die Aktie fiel zeitweise um 7 Prozent und schloss 5,41 Prozent tiefer bei 14,16 Euro.
20. November – das Dekret. Die spanische Regierung verabschiedete ein Dekret zu Rechenzentren, das unter anderem Anforderungen an die energetische Nachhaltigkeit stellt. Solaria gab erneut nach.
24. November – Gewinnmitnahmen. Nach der Erholung am Montag gab die Aktie laut spanischen Marktberichten das Zurückgewonnene wieder ab. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Gegenüber dem Schlusskurs vom 19. November liegt die Aktie damit weitere rund 5 Prozent tiefer.
Die Gründe für den Kursverlust
Was die Solaria-Aktie belastet
Wachstum verlangsamt sich
Laut Marktbeobachtern enttäuschten die Prognosen für die Jahre 2027 bis 2029, weil sie ein geringeres Wachstumstempo signalisieren.
Rechenzentren kosten Kapital
Solaria steigt über ein Gemeinschaftsunternehmen in Madrid im Wert von 480 Millionen Euro in das Geschäft ein. Anleger fragen, wie das finanziert wird.
Regulierung
Das neue spanische Dekret für Rechenzentren schafft zusätzliche Anforderungen. Die Folgen für einzelne Projekte sind noch offen.
Stimmung für KI-Infrastruktur
Die Zweifel an den Bewertungen im Umfeld künstlicher Intelligenz sind laut spanischen Marktberichten am Dienstag zurückgekehrt.
Hintergrund
Die Zahlen sind gut – der Plan wirft Fragen auf
An den Ergebnissen liegt es nicht. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 26 Prozent auf 177,94 Millionen Euro. Die Stromproduktion legte um 56 Prozent auf 3.143 Gigawattstunden zu, die Gesamterlöse stiegen um 25 Prozent auf 323 Millionen Euro. Das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu EBITDA sank von 5,4 auf 4,2. Der neue Plan sieht vor, das EBITDA bis 2029 zu verdoppeln, und setzt auf Batteriespeicher, Rechenzentren und Aktienrückkäufe. Genau hier setzt die Skepsis an: Die neuen Geschäftsfelder binden viel Kapital, während die Erträge erst später fließen.
Häufige Fragen zur Solaria-Aktie
Warum ist die Solaria-Aktie heute IBEX 35 Verlierer?
Die Aktie verlor am 24. November 2026 4,28 Prozent auf 13,435 Euro. Sie gab die Erholung vom Montag wieder ab. Seit dem Kapitalmarkttag am 19. November belasten Zweifel am Wachstumstempo und an der Finanzierung der Rechenzentrumspläne.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?
Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Madrid wird die Aktie unter SLR gehandelt, auf Xetra unter AOR.
Wie haben sich die Geschäftszahlen von Solaria entwickelt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 26 Prozent auf 177,94 Millionen Euro, die Erlöse wuchsen um 25 Prozent auf 323 Millionen Euro.
Was plant Solaria bis 2029?
Das Unternehmen will das EBITDA verdoppeln und investiert dafür in Batteriespeicher und Rechenzentren. Außerdem sind Aktienrückkäufe vorgesehen.
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