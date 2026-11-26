Für die Solaria-Aktie gibt es heute früh keine neue Unternehmensnachricht. Dass sie trotzdem an der Spitze der IBEX 35 Gewinner steht, hat vor allem mit ihrem Profil zu tun: Solaria ist ein kapitalintensiver Wachstumswert, der seine Solarparks zu einem großen Teil mit Fremdkapital finanziert. Solche Aktien schwanken stärker als der Gesamtmarkt – nach unten wie nach oben. Fällt die Angst vor steigenden Zinsen und Handelskonflikten etwas zurück, gehören sie häufig zu den ersten Profiteuren.