Die Solaria-Aktie (ISIN: ES0165386014, WKN: A0MU98, deutsches Handelssymbol: AOR, US-Handelssymbol: SEYMF) ist am Donnerstagmorgen der stärkste IBEX 35 Gewinner. Um 9:28 Uhr notiert der spanische Solarspezialist bei 13,68 Euro und damit 4,79 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Kein anderer Wert im spanischen Leitindex legt zu diesem Zeitpunkt stärker zu. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh allerdings nicht. Die Solaria-Aktie profitiert vor allem von der breiten Gegenbewegung nach dem Ausverkauf vom Vortag.
Solaria-Aktie IBEX 35 Gewinner: Spitzenreiter am Morgen – warum der Solarwert am stärksten zurückfedert
Die Solaria-Aktie ist der größte IBEX 35 Gewinner am Donnerstagmorgen: Um 9:28 Uhr liegt der Solarpark-Betreiber 4,79 Prozent im Plus bei 13,68 Euro. Nach dem Kurssturz des spanischen Leitindex vom Mittwoch greifen Anleger bei zinsempfindlichen Wachstumswerten wieder zu. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn und was hinter dem Rebound steckt.
IBEX 35 am Morgen
Nach dem Ausverkauf: der IBEX 35 erholt sich auf breiter Front
Am Mittwoch rutschte der spanische Leitindex auf ein Fünfmonatstief. Am Donnerstag kehren die Käufer zurück – und die Solaria-Aktie führt die Liste der IBEX 35 Gewinner an.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum gerade die Solaria-Aktie am stärksten zulegt
Für die Solaria-Aktie gibt es heute früh keine neue Unternehmensnachricht. Dass sie trotzdem an der Spitze der IBEX 35 Gewinner steht, hat vor allem mit ihrem Profil zu tun: Solaria ist ein kapitalintensiver Wachstumswert, der seine Solarparks zu einem großen Teil mit Fremdkapital finanziert. Solche Aktien schwanken stärker als der Gesamtmarkt – nach unten wie nach oben. Fällt die Angst vor steigenden Zinsen und Handelskonflikten etwas zurück, gehören sie häufig zu den ersten Profiteuren.
Hohe Schwankungsbreite
Die Solaria-Aktie reagiert erfahrungsgemäß stärker als der IBEX 35 auf Stimmungswechsel am Markt.
Zinssensitivität
Der höhere Ölpreis und hartnäckige US-Inflationsdaten hatten am Mittwoch Zinssorgen geschürt. Lässt dieser Druck nach, hilft das Werten mit hoher Verschuldung.
Wachstumsgeschichte Rechenzentren
Mit dem Großprojekt in Uruguay hat sich Solaria als Energielieferant für Rechenzentren positioniert. Diese Geschichte zieht Anleger bei einer Markterholung wieder an.
Das Unternehmen
Solaria: Solarparks und ein Milliardenprojekt in Uruguay
Solaria Energía y Medio Ambiente betreibt Photovoltaikanlagen vor allem in Spanien sowie in Uruguay, wo das Unternehmen seit fast zehn Jahren Solarstrom an den Versorger UTE liefert. Am 14. Oktober 2026 unterzeichnete das Unternehmen mit Uruguays Präsident Yamandú Orsi eine Vereinbarung über einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt Kapazität. In der ersten Phase sollen dafür 350 Megawatt eigene Solarleistung entstehen, das Gesamtvolumen beziffert Uruguay auf 5,7 Milliarden US-Dollar. Den Strom will Solaria über einen Liefervertrag mit 40 Jahren Laufzeit an den staatlichen Versorger UTE verkaufen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Solaria rund 197 Millionen Euro Umsatz und einen Überschuss von rund 137 Millionen Euro.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Solaria-Aktie
Warum ist die Solaria-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Solaria-Aktie profitiert von der breiten Erholung nach dem Kurssturz des IBEX 35 vom Mittwoch. Als schwankungsfreudiger Wachstumswert legt sie stärker zu als der Gesamtmarkt. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstagmorgen nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Solaria-Aktie?
Die ISIN lautet ES0165386014, die WKN A0MU98. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel AOR gehandelt, in den USA unter SEYMF (OTC).
Wie stark steigt die Solaria-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Solaria-Aktie bei 13,68 Euro und damit 4,79 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Was plant Solaria in Uruguay?
Solaria will in Uruguay einen Rechenzentrumspark mit bis zu 500 Megawatt Kapazität und 350 Megawatt Solarleistung in der ersten Phase entwickeln. Das Volumen liegt laut Uruguays Regierung bei 5,7 Milliarden US-Dollar.
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