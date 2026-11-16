Solana ist längst auch ein Börsenthema. Neben den US-Spot-ETFs von Bitwise, Fidelity, Franklin, 21Shares und anderen gibt es börsennotierte Solana-Schatzkammern wie die Nasdaq-gelistete Solana Company, die den Coin in der Bilanz halten. Handelsplattformen wie Coinbase und Robinhood verdienen am Handel mit Altcoins wie Solana überproportional – fallen Kurse und Handelsvolumen, leiden die Erträge. Am Montag verloren die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie im Handelsverlauf zwischen gut 4 und gut 6 Prozent.

Fundamental hat Solana seine Stärken behalten: Das Netzwerk ist schnell, die Gebühren sind niedrig, und gerade bei Handel, Zahlungen und tokenisierten Vermögenswerten wächst die Aktivität. Doch das große Bild entscheidet derzeit der Markt, nicht die Technik. Solange Zinsen steigen und Kapital aus Krypto abfließt, werden auch gute Nachrichten aus dem Ökosystem kaum belohnt.