Der Solana Kurs steckt tief in der Abwärtsspirale. Am Montag notiert SOL bei rund 71,20 Dollar (Daily Coins, 17:35 Uhr MEZ, 11:35 Uhr New Yorker Zeit), auf Sieben-Tage-Sicht ein Minus von knapp 17 Prozent. Am Wochenende war die Kryptowährung bis auf 67,41 Dollar gefallen – den tiefsten Stand seit Ende Juni. Gleichzeitig ziehen Anleger seit sechs Wochen Geld aus den US-Solana-ETFs ab. Und mitten in diese Schwächephase platzt eine Studie des Vermögensverwalters Bitwise, der für das Jahr 2031 im optimistischsten Szenario einen Wert von 1.100 Dollar je SOL durchrechnet. Wie passt das zusammen?
Solana: Tiefster Stand seit Juni, sechs Wochen ETF-Abflüsse – und Bitwise rechnet ein 1.100-Dollar-Szenario durch – wer liegt richtig?
Der Solana Kurs ist auf rund 71 Dollar abgerutscht – 40 Prozent unter dem Niveau von Ende September, am Wochenende sogar auf 67,41 Dollar. Die Solana-ETFs verlieren seit sechs Wochen Geld. Ausgerechnet jetzt veröffentlicht ETF-Anbieter Bitwise eine Langfrist-Studie mit Szenarien zwischen 80 und 1.100 Dollar für 2031. Die große Analyse: Was hinter dem Absturz steckt, was die Studie annimmt und was Anleger jetzt beobachten.
Der Absturz
Warum fällt der Solana Kurs seit sieben Wochen?
Solana ist der schwächste große Coin dieses Herbstes. Der Abstieg kam nicht plötzlich, sondern Woche für Woche.
Ende September schloss Solana die Woche noch bei knapp 122 Dollar. Seitdem hat der Coin sieben Wochenschlüsse in Folge tiefer beendet, am Sonntag bei 72,71 Dollar – ein Minus von rund 40 Prozent. Am 29. Oktober fiel SOL unter die Marke von 100 Dollar, kurz nachdem am 21. Oktober das große Netzwerk-Upgrade Alpenglow live gegangen war. Die technische Verbesserung, die Transaktionen schneller bestätigen soll, hat den Kurs also nicht gestützt. Laut Analytics Insight verlor Solana auf Wochensicht mehr als Bitcoin, Ether und XRP.
Die Gründe liegen zum großen Teil außerhalb des Netzwerks. Der gesamte Kryptomarkt steht unter Druck: Bitcoin ist am Wochenende bis auf rund 62.000 Dollar gefallen, gehebelte Positionen über mehr als 2 Milliarden Dollar wurden zwangsaufgelöst, die US-Notenbank dürfte im Dezember die Zinsen erneut erhöhen. Am Montag brach zudem der Nasdaq um rund 2,6 Prozent ein. In solchen Phasen trifft es Coins mit hohem Risikoprofil besonders hart – und Solana gilt seit jeher als einer der volatilsten großen Werte.
Die Nachfrage
Solana ETF: Was die Abflüsse verraten
Besonders aufschlussreich sind die Daten der US-Spot-ETFs auf Solana. Nach Zahlen von Farside Investors verloren die Fonds in der Woche bis zum 13. November rund 32 Millionen Dollar – die sechste Abflusswoche in Folge. Über die sechs Wochen summieren sich die Abflüsse auf rund 197 Millionen Dollar. Zuvor hatten die Solana-ETFs 14 Wochen in Folge Zuflüsse verbucht. Betroffen waren zuletzt unter anderem der Fonds von Fidelity, in früheren Sitzungen auch das Produkt von Bitwise.
Die absoluten Beträge sind im Vergleich zu den Bitcoin-ETFs klein. Doch die Richtung zählt: Die Anleger, die Solana nach dem Start der ETFs als neue institutionelle Anlageklasse entdeckt hatten, ziehen sich zurück. Für einen Coin, dessen Kurs stark von Stimmung und neuen Käufern lebt, ist das ein Warnsignal.
|Kennzahl
|Wert
|Wochenschluss 27. September
|121,96 $
|Fall unter 100 Dollar
|29. Oktober
|Wochenschluss 15. November
|72,71 $
|Wochenendtief
|67,41 $
|Kurs Montag, 17:35 Uhr MEZ
|rund 71,20 $
|ETF-Abflüsse sechs Wochen
|rund 197 Mio. $
Quelle: crypto.news mit Farside-Daten (16.11.2026); Daily Coins (16.11.2026)
Die Studie
Solana Prognose bis 2031: Was Bitwise annimmt
Der Vermögensverwalter Bitwise hat am Montag eine Bewertungsstudie zu Solana vorgelegt, über die The Block berichtet. Die Researcher Kam Benbrik und Rafal Klich spielen drei Szenarien für das Jahr 2031 durch: im Bärenszenario 80 Dollar, im Basisszenario 385 Dollar, im Bullenszenario 1.100 Dollar je SOL. Abgezinst mit 20 Prozent pro Jahr ergeben sich heutige Werte von 32, 155 und 442 Dollar. Wichtig zur Einordnung: Bitwise gibt selbst einen Solana-ETF heraus und hat damit ein geschäftliches Interesse am Thema. Es handelt sich um Szenarien eines Dritten, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Annahmen sind ehrgeizig. Im Bullenszenario wären bis 2031 rund 5 Prozent aller Aktien weltweit tokenisiert, und Solana würde 65 Prozent dieses Handels abwickeln – rund 30,7 Billionen Dollar im Jahr. Das Netzwerk müsste dafür rund 3,6 Milliarden Transaktionen am Tag verarbeiten, etwa 23-mal so viele wie heute. Aus Gebühren von rund 12,8 Milliarden Dollar im Jahr und einem Bewertungsmultiplikator von 60 errechnet Bitwise einen Netzwerkwert von rund 770 Milliarden Dollar. Im Basisszenario geht die Studie von 4 Prozent tokenisierten Aktien und einem Marktanteil von 50 Prozent aus. Die Autoren räumen selbst ein, ihre Bewertung beruhe auf Annahmen, die heute schwer einzuschätzen seien.
Das große Bild
Was bedeutet der Solana Kurs für Krypto-Aktien?
Solana ist längst auch ein Börsenthema. Neben den US-Spot-ETFs von Bitwise, Fidelity, Franklin, 21Shares und anderen gibt es börsennotierte Solana-Schatzkammern wie die Nasdaq-gelistete Solana Company, die den Coin in der Bilanz halten. Handelsplattformen wie Coinbase und Robinhood verdienen am Handel mit Altcoins wie Solana überproportional – fallen Kurse und Handelsvolumen, leiden die Erträge. Am Montag verloren die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie im Handelsverlauf zwischen gut 4 und gut 6 Prozent.
Fundamental hat Solana seine Stärken behalten: Das Netzwerk ist schnell, die Gebühren sind niedrig, und gerade bei Handel, Zahlungen und tokenisierten Vermögenswerten wächst die Aktivität. Doch das große Bild entscheidet derzeit der Markt, nicht die Technik. Solange Zinsen steigen und Kapital aus Krypto abfließt, werden auch gute Nachrichten aus dem Ökosystem kaum belohnt.
Technisch gilt Solana als stark überverkauft: Der Relative-Stärke-Index liegt laut crypto.news bei rund 20. Marktbeobachter nennen Unterstützungen bei 70, 68 und 65 Dollar, darunter die runde Marke von 60 Dollar. Nach oben liegen Hürden bei 73, 75 und rund 78 Dollar, die gleitenden Durchschnitte der vergangenen 50 bis 200 Tage verlaufen erst um 95 Dollar. Der Analysedienst More Crypto Online mahnt laut crypto.news, die Gegenreaktion sei noch nicht stark genug, um ein Tief zu bestätigen.
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wo steht der Solana Kurs aktuell?
Am 16. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ bei rund 71,20 Dollar laut Daily Coins. Das Wochenendtief lag bei 67,41 Dollar, dem tiefsten Stand seit Ende Juni.
Warum fällt Solana so stark?
Der gesamte Kryptomarkt steht unter Zins- und Liquidationsdruck, dazu kommen sechs Wochen ETF-Abflüsse von zusammen rund 197 Millionen Dollar.
Was sagt die Bitwise-Studie zur Solana Prognose?
Bitwise rechnet für 2031 Szenarien von 80 Dollar (Bär) über 385 Dollar (Basis) bis 1.100 Dollar (Bulle) durch. Es sind Szenarien eines ETF-Anbieters, keine Prognose der Redaktion.
Welche Krypto-Aktien hängen an Solana?
Vor allem Handelsplattformen wie Coinbase und Robinhood sowie Solana-Schatzkammern wie die Solana Company.
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