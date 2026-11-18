Die Solana Foundation kündigte am Montag, 16. November, an, den Begriff „Mainnet Beta“ durch „Solana 1.0“ zu ersetzen. Das Netz läuft seit dem 16. März 2020; durch die Umbenennung wird laut Genfinity kein neues Feature aktiviert. Das Oktober-Upgrade Alpenglow senkte die Finalität von rund 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden.

Zelle: Der Zahlungsdienst Zelle nutzt Solana für den Stablecoin ZelleUSD (ZLUSD), ausgegeben von der Anchorage Digital Bank, zunächst für einen Korridor zwischen den USA und Indien, Start laut Genfinity Ende 2026. Die erste vertrauliche Transaktion im Testnetz hatte ein Volumen von 1,25 Millionen Dollar; Zelle verarbeitete 2025 mehr als 1,2 Billionen Dollar. Alexandra Lang sagte: „Solana is a partner we chose because we're here to deliver payments at scale.“

ICE: Hester Serafini, Präsidentin von ICE Clear Europe, erklärte, das ATS der NYSE akzeptiere bereits auf Solana geprägte Token und ICE Digital Trust unterstütze Solana. ICE prüft, ob es selbst Validator werden kann.