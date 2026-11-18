Der Solana Kurs (SOL) steigt am Dienstag, 17. November 2026, auf 75,12 US-Dollar, ein Plus von 6,95 Prozent gegenüber 70,24 Dollar am Samstagabend; Bitcoin legte im selben Zeitraum 1,2 Prozent zu, Ether 3,1 Prozent (Cointelegraph, 18.11.2026, 08:41 Uhr UTC, Daten von CoinGecko). Auslöser ist die Breakpoint-Konferenz in London, auf der Zelle, die Börsenbetreiberin ICE und die US-Aufsicht CFTC mit Solana in Verbindung gebracht werden. Wer nach dem Solana Kurs sucht, will wissen: Reicht diese Nachrichtenlage, um die Abflüsse der Solana-ETFs zu überstrahlen?
Solana Kurs: Zelle, ICE und CFTC-Zulassung beim Breakpoint, SOL bei 75 Dollar – holt Wall Street ihre Infrastruktur auf Solana?
Der Solana Kurs steigt auf rund 75 Dollar, während die Breakpoint-Konferenz in London Zelle, die Börsenbetreiberin ICE, einen CFTC-Zulassungserfolg und die Umbenennung zu Solana 1.0 bringt. Warum die Nachrichten stärker sind als die ETF-Zahlen.
Breakpoint London
Was hat Solana auf der Breakpoint angekündigt?
Die Konferenz im Olympia London lief mit zwei Hauptbühnentagen, begleitet von zwei Wochen Nebenveranstaltungen (Genfinity).
Die Solana Foundation kündigte am Montag, 16. November, an, den Begriff „Mainnet Beta“ durch „Solana 1.0“ zu ersetzen. Das Netz läuft seit dem 16. März 2020; durch die Umbenennung wird laut Genfinity kein neues Feature aktiviert. Das Oktober-Upgrade Alpenglow senkte die Finalität von rund 12,8 Sekunden auf etwa 150 Millisekunden.
Zelle: Der Zahlungsdienst Zelle nutzt Solana für den Stablecoin ZelleUSD (ZLUSD), ausgegeben von der Anchorage Digital Bank, zunächst für einen Korridor zwischen den USA und Indien, Start laut Genfinity Ende 2026. Die erste vertrauliche Transaktion im Testnetz hatte ein Volumen von 1,25 Millionen Dollar; Zelle verarbeitete 2025 mehr als 1,2 Billionen Dollar. Alexandra Lang sagte: „Solana is a partner we chose because we're here to deliver payments at scale.“
ICE: Hester Serafini, Präsidentin von ICE Clear Europe, erklärte, das ATS der NYSE akzeptiere bereits auf Solana geprägte Token und ICE Digital Trust unterstütze Solana. ICE prüft, ob es selbst Validator werden kann.
Warum ist die CFTC-Zulassung für Backpack wichtig?
Die Börse Backpack ließ ihre Clearingstelle am 13. November registrieren; am 16. November bestätigte die US-Derivateaufsicht CFTC die Börse als Contract Market. CFTC-Chef Michael Selig nannte das die ersten Genehmigungen für blockchainbasierte Ausführung und Abwicklung (Genfinity, laut Solana Compass). Ein US-Starttermin fehlt noch.
Hinzu kommt die Tokenisierung: Die DTCC will Solana im zweiten Halbjahr 2027 anbinden, Project Harmonia von Allfunds und der Solana Foundation hat erste Vermögensverwalter benannt, und Forward Industries bringt zusammen mit Groma den GromaCoin auf Solana (Start laut Groma im ersten Quartal 2027, Cointelegraph).
|Thema
|Stand
|Solana 1.0
|Umbenennung seit 16.11., kein neues Feature
|Zelle (ZLUSD)
|Korridor USA-Indien, Start Ende 2026
|ICE / NYSE-ATS
|akzeptiert Solana-Token, Validator-Prüfung
|Backpack / CFTC
|Contract Market bestätigt am 16.11.
|DTCC
|Anbindung im 2. Halbjahr 2027
|GromaCoin (Forward Industries)
|Start Q1 2027 laut Groma
Angaben laut Cointelegraph und Genfinity, 18.11.2026; Termine sind Ankündigungen der Beteiligten.
Quelle: Cointelegraph, Genfinity
Wie stehen die Solana-ETFs und die Krypto-Aktien da?
Bei den US-Spot-SOL-ETFs verzeichnete die Woche laut Genfinity (mit Bezug auf EconoTimes) den sechsten Abfluss in Folge: 32 Millionen Dollar, über sechs Wochen rund 197 Millionen bei einem Fondsvermögen von etwa 1,14 Milliarden Dollar. Am 15. November war SOL um rund 10 Prozent auf etwa 67,40 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit Ende Juni, mit rund 69 Millionen Dollar liquidierten Long-Positionen. Unter den Krypto-Aktien sind für Solana vor allem Forward Industries als Treasury-Unternehmen und die Coinbase Aktie relevant, deren Börse das Netzwerk handelt; die Solana-Nachrichten sind für sie ein Stimmungsfaktor, kein Ergebnisposten.
Was Anleger beim Solana Kurs jetzt beobachten
Die ETF-Flüsse der nächsten Tage und ob die Abflussserie endet
Das Fed-Protokoll am Abend (20:00 Uhr MEZ) und den Bitcoin Kurs
Konkrete Starttermine bei Zelle (Ende 2026) und Backpack in den USA
Die Reaktion der Coinbase Aktie und der Solana-Treasury-Werte
FAQ zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs heute? Cointelegraph nennt 75,12 US-Dollar für Dienstag, 17. November 2026, auf den Kursseiten stehen am Mittwoch 74 bis 75 Dollar (ohne Uhrzeit).
Was bedeutet Solana 1.0? Eine Umbenennung von „Mainnet Beta“, die laut Genfinity keine neuen Funktionen aktiviert.
Was plant Zelle auf Solana? Einen Stablecoin ZelleUSD für Zahlungen USA-Indien, geplanter Start Ende 2026.
Gibt es eine Solana Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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