Solana Kurs, 25.11.2026, 08:03 Uhr MEZ (CoinGecko), minus 4,26 % in 24 Stunden 68,72 USD

Hoch am Montag, 23.11. (plus 20,1 % seit dem Tief vom 21.11. bei 65,20 USD) 78,29 USD

Liquidationen in SOL in 24 Stunden, 53 % Short-Wetten (CoinGlass) 35,88 Mio. USD