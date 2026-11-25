Der Solana Kurs steht am Mittwochmorgen bei 68,72 Dollar (CoinGecko, 08:03 Uhr MEZ), minus 4,26 Prozent in 24 Stunden und minus 8,40 Prozent auf Wochensicht. Erst am Montag hatte Solana noch 78,29 Dollar erreicht, ein Plus von 20,1 Prozent gegenüber dem Tief von 65,20 Dollar vom Samstag, 21.11. Seither ist der Sprung fast vollständig verpufft (BitcoinWorld/crypto.news, 25.11.2026).
Die Frage der Woche lautet, wie viel Rückhalt Solana im Markt noch hat. Der Kurs ist an die Stimmung der Gesamtmärkte gekoppelt, die ETF-Käufer bei Solana halten aber vorerst nur in kleinen Beträgen. Hinzu kommt: Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 59.200 Dollar (CoinGecko, 09:41 Uhr MEZ) und zieht die Altcoins mit.