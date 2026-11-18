Solana Kurs: SOL steigt gegen den Markt, Western Union und Coinbase setzen auf das Netzwerk – Lebenszeichen oder Bärenmarkt-Rally?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 07:42 6 Min.

Während Bitcoin auf der Stelle tritt, legt Solana zu: SOL kostet am Mittwochmorgen knapp 75 Dollar und gehört zu den stärksten großen Kryptowährungen des Tages. Erstmals nach sieben Abflusstagen flossen wieder Gelder in die Solana-ETFs, Western Union öffnet sein Auszahlungsnetz für Solana, und Coinbase erweitert Kredite gegen SOL. Doch der Abstand zum Rekord bleibt gewaltig.

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Solana Kurs, 18.11. um ca. 07:00 Uhr MEZ (01:00 Uhr New York) 74,86 $ Veränderung in 24 Stunden +2,7 % Veränderung in sieben Tagen −10,1 % Marktkapitalisierung, Rang 7 44,3 Mrd. $ Zufluss in US-Solana-ETFs am 16.11. +11,7 Mio. $ Quelle : CoinGecko, SoSoValue via KuCoin/Odaily, The Block; Stand 18.11.2026, ca. 07:00 Uhr MEZ Der Solana Kurs stemmt sich gegen die Schwäche am Kryptomarkt: Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr MEZ kostet SOL laut CoinGecko 74,86 Dollar, ein Plus von 2,7 Prozent binnen 24 Stunden, in der Spitze waren es 75,55 Dollar. Bitcoin dagegen tritt um 64.400 Dollar auf der Stelle. Rückenwind kommt aus mehreren Richtungen: Die US-Solana-ETFs verzeichneten am Montag erstmals nach sieben Abflusstagen wieder Zuflüsse, der Zahlungsdienstleister Western Union hat sein Netzwerk für Solana-Auszahlungen geöffnet, und die Kryptobörse Coinbase erweitert Kredite gegen SOL auf den Bundesstaat New York. Die Frage ist, ob daraus mehr wird als eine Atempause im Bärenmarkt. Die Auslöser Warum steigt der Solana Kurs gegen den Markt? Bei Solana treffen gerade mehrere gute Nachrichten auf einen stark überverkauften Markt. Das reicht für eine Gegenbewegung – noch nicht für eine Wende. 01 ETF-Zuflüsse nach sieben Abflusstagen Laut SoSoValue flossen am 16. November netto 11,7 Millionen Dollar in die US-Solana-ETFs, davon 10,8 Millionen Dollar in den Fonds BSOL von Bitwise. Am selben Tag verloren Ether-ETFs Geld, Bitcoin-ETFs kamen kaum über null. 02 Western Union öffnet sein Netz Laut Coinpedia hat Western Union am Montag sein Digital Asset Network für Auszahlungen über Solana geöffnet – mit Anbindung an rund 400.000 Bargeldstellen in 180 Ländern. 03 Coinbase erweitert SOL-Kredite Coinbase bietet USDC-Kredite gegen SOL als Sicherheit nach einer Zulassung der New Yorker Finanzaufsicht nun auch in New York an und damit in allen 50 US-Bundesstaaten. 04 Symbolischer Reifeschritt Das Netzwerk hat das Label „Mainnet Beta“ abgelegt und firmiert nun als „Solana 1.0“. Technisch kommt die Erholung aus einer extremen Lage. Am Dienstag lag der Relative-Stärke-Index laut Blockchain.News bei rund 24 – Werte unter 30 gelten als überverkauft. Gleichzeitig notiert SOL deutlich unter dem 20-Tage-Durchschnitt von rund 86 Dollar und dem 200-Tage-Durchschnitt von knapp 89 Dollar. Der übergeordnete Abwärtstrend ist damit intakt. Eine Gegenbewegung aus überverkauftem Terrain ist noch keine Trendwende. Die Fallhöhe Wie tief ist der Solana Kurs seit dem Rekord gefallen? Vom Allzeithoch bei 293,31 Dollar aus dem Januar 2025 ist Solana rund 74 Prozent entfernt. Zum Jahresbeginn 2026 kostete SOL laut FXStreet noch rund 125 Dollar, seither summiert sich das Minus auf rund 40 Prozent. Allein im November ging es steil abwärts: Am 10. November fiel SOL laut The Block auf 82 Dollar, den tiefsten Stand seit fast drei Monaten, am Montag lag der Kurs nur noch bei rund 71 Dollar. Im Monatsvergleich steht ein Minus von gut 27 Prozent. Die Ursachen sind dieselben wie bei Bitcoin: Die Fed steuert auf eine Zinserhöhung im Dezember zu, zehnjährige US-Renditen liegen über 5 Prozent, das Angebot an Stablecoins schrumpft. Altcoins wie Solana verlieren in solchen Phasen typischerweise stärker als Bitcoin, weil spekulatives Kapital als Erstes abgezogen wird – und erholen sich umgekehrt oft schneller, wenn die Stimmung dreht. Die Fonds Kehren die Anleger in die Solana-ETFs zurück? Ein einzelner Zuflusstag ist noch keine Trendwende. In der Woche vom 9. bis 13. November hatten die Solana-ETFs netto 32,05 Millionen Dollar verloren – der zweitgrößte Wochenabfluss seit ihrem Start. Am Dienstag lagen die Ströme laut vorläufigen Daten von TokenPost bei allen sieben Fonds bei null. Seit dem Start summieren sich die Nettozuflüsse auf rund 1,4 Milliarden Dollar, das verwaltete Vermögen lag Mitte November bei rund 1,14 Milliarden Dollar. Das Interesse ist also vorhanden, aber zögerlich. Die Krypto-Aktien Was bedeutet der Solana Kurs für Coinbase und die Treasury-Firmen? Für die Coinbase Aktie ist Solana ein wichtiges Standbein: Die Börse verdient am Handel mit SOL und baut mit den Krediten gegen SOL ein weiteres Geschäft auf. Direkter hängen die Solana-Treasury-Firmen am Kurs. Forward Industries (FWDI) meldete zum 9. November 8,73 Millionen SOL im Bestand, die Aktie notierte zu diesem Zeitpunkt knapp unter dem Wert ihres Solana-Bestands. DeFi Development (DFDV) hält rund 2,62 Millionen SOL und hat seit Jahresbeginn mehr als 45 Prozent an Börsenwert verloren. Wie bei Bitcoin-Treasury-Firmen wie Strategy gilt: Diese Aktien wirken als Hebel auf den Solana Kurs – in beide Richtungen. Was für Solana spricht Erste ETF-Zuflüsse nach sieben Abflusstagen.

Western Union und Coinbase bauen ihr Solana-Angebot aus.

Laut Bitwise liefen 42 Prozent des weltweiten Handels mit tokenisierten Aktien in den ersten neun Monaten 2026 über Solana.

Der Markt ist technisch stark überverkauft. Was dagegen spricht SOL liegt rund 74 Prozent unter dem Rekord und unter allen wichtigen Durchschnittslinien.

Die ETF-Zuflüsse sind klein, die Vorwoche brachte hohe Abflüsse.

Fed-Zinserhöhungen und hohe Renditen belasten riskante Anlagen.

Kryptowährungen sind hochvolatil, ein Totalverlust ist möglich. Der Ausblick Welche Termine zählen für den Solana Kurs? Kurzfristig hängt auch Solana am Gesamtmarkt. Heute um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am Donnerstag startet der Handel mit Anthropic-Aktien, der nach Einschätzung von VanEck Liquidität vom Kryptomarkt abgezogen hat. Täglich im Blick bleiben die ETF-Ströme: Erst mehrere Zuflusstage in Folge wären ein Signal, dass institutionelle Anleger zurückkehren. Am 9. Dezember entscheidet die Fed über die Zinsen. Häufige Fragen zum Solana Kurs Wie hoch ist der Solana Kurs heute?

Am 18. November gegen 7 Uhr MEZ kostete SOL laut CoinGecko 74,86 Dollar, 2,7 Prozent mehr als am Vortag. Warum steigt Solana, während Bitcoin stagniert?

Neue ETF-Zuflüsse, die Öffnung des Western-Union-Netzes und erweiterte Coinbase-Kredite gegen SOL trafen auf einen stark überverkauften Markt. Wie weit ist Solana vom Allzeithoch entfernt?

Rund 74 Prozent. Das Rekordhoch lag im Januar 2025 bei 293,31 Dollar. Gibt es eine Solana Prognose von aktiencheck.de?

Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Fazit: Der Solana Kurs zeigt Lebenszeichen – mehr noch nicht Solana liefert am Mittwochmorgen, was dem Kryptomarkt sonst fehlt: gute Nachrichten und Käufer. ETF-Zuflüsse, Western Union und die Coinbase-Kredite stärken die Geschichte vom Zahlungs- und Handelsnetz. Doch solange Bitcoin unter Druck steht und die Fed die Zinsen erhöht, bleibt der Anstieg eine Gegenbewegung im Abwärtstrend. Entscheidend wird, ob die ETF-Käufer bleiben – und ob Krypto-Aktien wie Coinbase und Forward Industries den Solana Kurs bestätigen.

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