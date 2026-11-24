Wie ein Solana-Fonds in Aktienform verhält sich DeFi Development Corp. (Nasdaq: DFDV). Das Unternehmen hat laut The Block in der elften Woche in Folge Solana gekauft, rund 5.180 SOL, und hält nun 2.624.491 SOL, der zweitgrößte börsennotierte Solana-Bestand nach Forward Industries mit 7,55 Millionen SOL. Die Aktie stieg am Montag um mehr als 12 Prozent, liegt aber seit Jahresbeginn 54 Prozent im Minus. Ein Solana Kurs von 69 Dollar bedeutet für den Bestand von DFDV einen Wert von rund 181 Millionen Dollar (eigene Rechnung: 2.624.491 mal 69,2 Dollar).

Auch die Coinbase Aktie steht im Zusammenhang: Coinbase handelt Solana und gehört zu den Börsen, deren Gebühren bei fallenden Kursen und Volumina einbrechen. Die Coinbase Aktie lag am Dienstag bei rund 106 Dollar.