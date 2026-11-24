Der Solana Kurs hat am Dienstag die Marke von 70 US-Dollar unterschritten: Um 15:33 Uhr MEZ notierte SOL laut CoinGecko bei 69,68 Dollar, 9,9 Prozent weniger als vor 24 Stunden. CoinDesk und The Block, die ein anderes Zeitfenster zeigen, sehen minus 4,4 beziehungsweise 3,5 Prozent bei rund 69,2 bis 69,6 Dollar. Der Auslöser ist der breite Ausverkauf am Kryptomarkt, der in 24 Stunden 7,1 Prozent auf 2,09 Billionen Dollar verlor.
Solana Kurs: SOL fällt auf 69 Dollar, 76 Prozent unter Rekord, ETF-Fonds melden wieder Abfluss – war die Wende nur ein Moment?
Der Solana Kurs ist am Dienstag auf rund 69 US-Dollar gefallen, bis zu 9,9 Prozent in 24 Stunden. Die US-Spot-Solana-ETFs verbuchten am Montag 3,8 Millionen Dollar Abfluss, nachdem zuvor erste Zuflüsse gemeldet worden waren. Was Treasury-Firmen wie DeFi Development und Krypto-Aktien jetzt zeigen.
Damit ist Solana 76,2 Prozent vom Rekord von 293,31 Dollar entfernt. Auf dem Weg dorthin hatten Anleger in den vergangenen Tagen auf eine Wende gesetzt, weil die US-Spot-Solana-ETFs nach sechs Wochen erstmals wieder Zuflüsse gemeldet hatten. Am Montag kehrte sich das Bild um: Nach Zahlen von SoSoValue, zitiert von The Block, flossen netto 3,8 Millionen Dollar ab.
ETF-Flüsse
Wie viel sagen 3,8 Millionen Dollar Abfluss bei Solana aus?
Die Summe ist klein, gemessen an den 570 Millionen Dollar, die am selben Tag aus den Bitcoin-ETFs abflossen. Wichtig ist die Richtung: Ein einzelner Tag Zufluss beendet keinen Trend, und ein einzelner Tag Abfluss beendet keinen Erholungsversuch. Zum Vergleich: Die US-Spot-XRP-ETFs verloren am Montag 2,5 Millionen Dollar. CryptoTicker verweist außerdem auf einen Rekordabfluss der Solana-ETFs von 71 Millionen Dollar am 3. November, der die Messlatte für „große“ Abflüsse setzt (Angabe aus der Zusammenfassung des Berichts).
Der Solana Kurs folgt damit in erster Linie dem Gesamtmarkt: Bitcoin Kurs und Ether verloren am Dienstag ebenfalls kräftig, Bitcoin rund 5,3 Prozent auf 60.195 Dollar, Ether rund 7,1 Prozent auf 1.690 Dollar.
|Coin
|Kurs
|24h
|Bitcoin
|60.195
|–5,3 %
|Ether
|1.689,66
|–7,1 %
|Solana
|69,68
|–9,9 %
|XRP
|0,921
|–8,6 %
|Dogecoin
|0,0551
|–7,4 %
Veränderung zu den letzten 24 Stunden. Kurse in US-Dollar.
Quelle: CoinGecko, über CryptoTicker
Krypto-Aktien
Wer setzt auf Solana: DeFi Development Aktie und Forward Industries?
Wie ein Solana-Fonds in Aktienform verhält sich DeFi Development Corp. (Nasdaq: DFDV). Das Unternehmen hat laut The Block in der elften Woche in Folge Solana gekauft, rund 5.180 SOL, und hält nun 2.624.491 SOL, der zweitgrößte börsennotierte Solana-Bestand nach Forward Industries mit 7,55 Millionen SOL. Die Aktie stieg am Montag um mehr als 12 Prozent, liegt aber seit Jahresbeginn 54 Prozent im Minus. Ein Solana Kurs von 69 Dollar bedeutet für den Bestand von DFDV einen Wert von rund 181 Millionen Dollar (eigene Rechnung: 2.624.491 mal 69,2 Dollar).
Auch die Coinbase Aktie steht im Zusammenhang: Coinbase handelt Solana und gehört zu den Börsen, deren Gebühren bei fallenden Kursen und Volumina einbrechen. Die Coinbase Aktie lag am Dienstag bei rund 106 Dollar.
Termine
Was beobachten Anleger beim Solana Kurs jetzt?
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Preisindex PCE und BIP-Revision.
Tägliche ETF-Flüsse bei SoSoValue und Farside, auch für Solana.
Die Marke von 69 Dollar, die am Dienstag unterschritten wurde.
Wöchentliche Käufe von DeFi Development, die zwölfte Woche würde die Serie verlängern.
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell? Um 15:33 Uhr MEZ lag SOL laut CoinGecko bei 69,68 US-Dollar.
Warum fällt der Solana Kurs? Der gesamte Kryptomarkt verlor in 24 Stunden 7,1 Prozent. Hinzu kommen Abflüsse aus Krypto-ETFs und ein starker Dollar.
Wie viel Prozent liegt Solana unter dem Rekord? Laut CryptoTicker 76,2 Prozent unter dem Hoch von 293,31 Dollar vom Januar 2025.
Welche Krypto-Aktien hängen am Solana Kurs? Etwa DeFi Development (DFDV) und Forward Industries, die große SOL-Bestände halten.
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