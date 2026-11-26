Der Solana Kurs liegt laut Blockchain.News unter dem 7-, 20- und 50-Tage-Durchschnitt, der RSI von 28,05 gilt als überverkauft.
Solana Kurs: SOL bei rund 69 Dollar, RSI bei 28, Spot-ETFs mit 1,41 Milliarden Dollar kumuliert – hält die Marke von 65 Dollar?
Der Solana Kurs hängt unter allen wichtigen Durchschnitten, die Technik ist überverkauft, und die Spot-ETFs sammeln nur noch zögerlich Geld ein. Was die Daten zeigen und welche Termine anstehen.
Technik
ETF-Nachfrage
Nach sechs Wochen mit Abflüssen meldete crypto.news für 16. bis 20.11. Zuflüsse von rund 4,4 Millionen Dollar, eine kleine Zahl.
Fundamentales
Auf Solana liegen laut Token Terminal rund 4,8 Milliarden Dollar tokenisierter Vermögenswerte, auf Ethereum rund 20,9 Milliarden.
Der Solana Kurs bewegt sich zu Thanksgiving um 70 Dollar. Zuletzt belegt ist der CoinGecko-Kurs vom Mittwochabend mit 70,47 Dollar; am Mittwoch früh lag er laut Blockchain.News (07:07 Uhr UTC) bei 68,93 Dollar, minus 4,01 Prozent binnen 24 Stunden. Solana verliert in einem Monat rund 30 Prozent, Zeichen eines Marktes, in dem selbst die Erholung zögerlich ausfällt.
Die Marktlage hängt am Bitcoin: Bei rund 60.700 Dollar (14:10 Uhr MEZ) hat er sich vom Mittwochstief erholt, doch die ETF-Abflüsse und die Fed-Sorgen bleiben. Auch Krypto-Aktien wie Coinbase (COIN) und Strategy (MSTR), die an Bitcoin und Altcoins hängen, standen am Dienstag unter Druck (Coinbase minus 5,91 Prozent auf 102,35 Dollar, Strategy minus 8,12 Prozent auf 77,55 Dollar; die US-Börsen sind heute geschlossen).
Technik
Wie überverkauft ist der Solana Kurs?
Laut Blockchain.News (Binance-Daten, 25.11.) liegen die gleitenden Durchschnitte bei 70,53 Dollar (7 Tage), 76,85 Dollar (20 Tage) und 92,26 Dollar (50 Tage); der Kurs notiert darunter. Das untere Bollinger-Band liegt bei 62,42 Dollar. Als Unterstützungen nennt die Quelle 67,56 und 66,18 Dollar, als Widerstände 71,12 und 73,30 Dollar. CryptoDaily nennt eine kritische Marke bei rund 65 Dollar.
|Merkmal
|Wert
|Stand
|Kurs
|70,47 $
|25.11., 21:17 UTC
|RSI (Tagesbasis)
|28,05
|25.11.
|Funding
|0,0077 %
|25.11.
|Open Interest
|558,36 Mio. $
|25.11.
|Long-Anteil Binance-Konten
|79,1 %
|25.11.
|Unterstützung
|67,56 $ / 66,18 $
|25.11.
|Widerstand
|71,12 $ / 73,30 $
|25.11.
Technische Marken stammen aus Drittquellen und sind keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Blockchain.News (25.11.2026), CryptoDaily (23.11.2026), CoinGecko via aktiencheck.de
Auffällig ist die Positionierung: Rund 79 Prozent der globalen Binance-Konten sind laut Quelle long, die Top-Trader sogar zu rund 82 Prozent. Eine einseitige Positionierung kann Rücksetzer verstärken, falls Marken brechen.
ETFs
Wie stark tragen die Spot-ETFs den Solana Kurs?
Die US-Spot-Produkte, etwa der Bitwise Solana Staking ETP (BSOL), hatten laut CryptoDaily am 20.11. kumuliert rund 1,41 Milliarden Dollar eingesammelt, nach rund 1,54 Milliarden am 23.10. Das heißt: Netto liegt das Volumen unter dem Oktoberwert. Nur am 16.11. gab es einen Zufluss von 11,7 Millionen Dollar (Farside); danach waren die Flows laut Blockchain.News gemischt und wieder negativ. Im Vergleich zu den Milliarden-Abflüssen der Bitcoin-ETFs wirken die Solana-Zahlen klein, zeigen aber, dass die Nachfrage nicht ganz versiegt.
Ausblick
Was könnte Solana langfristig bewegen – und was bremst?
CryptoDaily nennt Pläne der DTCC, Ende 2027 tokenisierte Wertpapiere auf Solana abzuwickeln, sowie ein Anza-Upgrade 2027, das die Rechenkapazität verdoppeln und die Token-Account-Kosten um 80 Prozent senken soll. Das sind langfristige Pläne, die für den kurzfristigen Solana Kurs wenig tragen. Kurzfristig dominieren die Makrodaten: die Zinserhöhung am 9.12. (20 Uhr MEZ) und die Frage, ob Bitcoin die Marke von 60.000 Dollar hält.
Für den Solana Kurs bleibt der Bitcoin der Taktgeber. Wer die Krypto-Aktien beobachtet, sollte wissen, dass Coinbase und Strategy zwar keine Solana-Aktien sind, aber stark auf die Stimmung im gesamten Kryptomarkt reagieren.
FAQ
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell? Zuletzt belegt sind 70,47 Dollar (CoinGecko, 25.11., 21:17 Uhr UTC).
Was bedeutet ein RSI von 28? Technisch gilt der Markt als überverkauft; das ist kein Kaufsignal.
Wie viel Geld halten die Solana-ETFs? Die kumulierten Zuflüsse beliefen sich laut CryptoDaily am 20.11. auf rund 1,41 Milliarden Dollar.
Welche Krypto-Aktien hängen am Kryptomarkt? Zum Beispiel Coinbase und Strategy; beide reagieren auf Bitcoin und die Marktstimmung.
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