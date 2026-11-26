Der Solana Kurs bewegt sich zu Thanksgiving um 70 Dollar. Zuletzt belegt ist der CoinGecko-Kurs vom Mittwochabend mit 70,47 Dollar; am Mittwoch früh lag er laut Blockchain.News (07:07 Uhr UTC) bei 68,93 Dollar, minus 4,01 Prozent binnen 24 Stunden. Solana verliert in einem Monat rund 30 Prozent, Zeichen eines Marktes, in dem selbst die Erholung zögerlich ausfällt.

Die Marktlage hängt am Bitcoin: Bei rund 60.700 Dollar (14:10 Uhr MEZ) hat er sich vom Mittwochstief erholt, doch die ETF-Abflüsse und die Fed-Sorgen bleiben. Auch Krypto-Aktien wie Coinbase (COIN) und Strategy (MSTR), die an Bitcoin und Altcoins hängen, standen am Dienstag unter Druck (Coinbase minus 5,91 Prozent auf 102,35 Dollar, Strategy minus 8,12 Prozent auf 77,55 Dollar; die US-Börsen sind heute geschlossen).