Der Solana Kurs hat sich am Donnerstagmorgen auf 71,19 Dollar erholt, ein Plus von 2,49 Prozent in 24 Stunden (Stand 04:24 Uhr MEZ, TokenPost). Einen Tag zuvor lag SOL noch bei 67,86 Dollar. Der Rückenwind kommt aus Japan: Am Mittwoch haben SBI Holdings, die Großbank SMFG und die Solana Foundation mitgeteilt, dass SBI Solana Global den vollen Betrieb aufgenommen hat (U.Today, 25.11.2026). Es ist ein Signal für Solana als Infrastruktur im traditionellen Finanzsystem, kein Kaufsignal.
Solana Kurs: SBI Solana Global startet in Japan, SOL bei 71 Dollar – wird die Megabank-Allianz zum Wendepunkt?
Der Solana Kurs liegt am Donnerstagmorgen bei 71,19 Dollar. Dazu kommt eine Nachricht aus Japan: SBI Holdings, SMFG und die Solana Foundation haben den Betrieb von SBI Solana Global aufgenommen. Was das für Solana bedeutet und was offen bleibt.
Die Nachricht
Was ist SBI Solana Global?
SBI Solana Global ist die umbenannte Blockchain-Tochter SBI R3 Japan, die zuvor auf der Technologie Corda lief und nun auf Solana umsteigt.
Angekündigt wurde der Schritt am 13. Juli auf der Konferenz WebX in Tokio (Solana Compass, The Block). Die Solana Foundation übernimmt einen Anteil an dem Unternehmen, die Höhe ist nicht veröffentlicht. SMFG bleibt Aktionär. Solana beziffert auf X das gemeinsame Vermögen der Partner mit 2,3 Billionen Dollar und mehr als 80 Millionen Kunden. Fünf Geschäftsfelder sind vorgesehen: Stablecoins, Tokenisierung realer Werte, grenzüberschreitende Zahlungen, On-Chain-Finanzdienste für Institutionen und Zahlungen für KI-Agenten.
Yen-Stablecoin JPYSC
Der Stablecoin, ausgegeben mit der SBI Shinsei Trust Bank und vertrieben über SBI VC Trade, startete im zweiten Quartal 2026.
Tokenisierung
Anleihen, Fonds, Kreditforderungen und Rohstoffe sollen als Token handelbar werden (U.Today).
Offene Punkte
Zeitpläne für einzelne Produkte und die Beteiligungshöhe der Foundation nennt Solana Compass nicht.
Das große Bild
Was bedeutet das für den Solana Kurs?
Die Nachricht trifft auf einen angeschlagenen Markt. Der Kryptomarkt hat im November stark verloren, der Fear-&-Greed-Index steht bei 11. Solana ist mit 71 Dollar weit von früheren Niveaus entfernt. Fürsprecher werben mit Wachstum: Bitwise-Anlagechef Matt Hougan nannte Solana bei Real Vision eine mögliche „300-Milliarden-Dollar-Chain“ in fünf Jahren, falls sie zehn Prozent des weltweiten Aktienhandels abbildet. Das ist eine Einschätzung eines Fondsanbieters mit eigenem Interesse an Solana-Produkten.
Zugang zu Solana haben Anleger auch über börsengehandelte Produkte, etwa den Bitwise Solana Staking ETP (BSOL), und über Krypto-Aktien. Die Coinbase Aktie profitiert vom Handel mit solchen Coins, leidet aber unter der Flaute; die Nasdaq-Gesellschaft Solana Company (HSDT) trägt Solana im Namen. Die US-Börsen sind am Donnerstag geschlossen.
|Coin
|Kurs
|24 Stunden
|Bitcoin
|60.776 USD
|+2,77 %
|Ether
|1.698 USD
|+4,49 %
|XRP
|0,959 USD
|+4,88 %
|BNB
|558,34 USD
|+3,17 %
|Solana
|71,19 USD
|+2,49 %
|Dogecoin
|0,0568 USD
|+3,95 %
Kursstand 26.11.2026, 04:24 Uhr MEZ, jeweils 24-Stunden-Veränderung.
Quelle: TokenPost (CoinMarketCap-Daten)
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs? 71,19 Dollar am 26. November 2026 um 04:24 Uhr MEZ (+2,49 % in 24 Stunden, TokenPost).
Was ist SBI Solana Global? Das umbenannte Blockchain-Unternehmen SBI R3 Japan, an dem die Solana Foundation beteiligt ist; es hat am 25. November den Betrieb aufgenommen.
Gibt es ETFs auf Solana? Ja, in den USA werden mehrere börsengehandelte Solana-Produkte gehandelt, etwa von Bitwise (BSOL).
Wie hängt Solana mit Bitcoin zusammen? Der Solana Kurs folgt dem Bitcoin Kurs meist in der Richtung, oft mit größerem Ausschlag.
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