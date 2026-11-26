Die Nachricht trifft auf einen angeschlagenen Markt. Der Kryptomarkt hat im November stark verloren, der Fear-&-Greed-Index steht bei 11. Solana ist mit 71 Dollar weit von früheren Niveaus entfernt. Fürsprecher werben mit Wachstum: Bitwise-Anlagechef Matt Hougan nannte Solana bei Real Vision eine mögliche „300-Milliarden-Dollar-Chain“ in fünf Jahren, falls sie zehn Prozent des weltweiten Aktienhandels abbildet. Das ist eine Einschätzung eines Fondsanbieters mit eigenem Interesse an Solana-Produkten.

Zugang zu Solana haben Anleger auch über börsengehandelte Produkte, etwa den Bitwise Solana Staking ETP (BSOL), und über Krypto-Aktien. Die Coinbase Aktie profitiert vom Handel mit solchen Coins, leidet aber unter der Flaute; die Nasdaq-Gesellschaft Solana Company (HSDT) trägt Solana im Namen. Die US-Börsen sind am Donnerstag geschlossen.