Der Solana Kurs lag zuletzt bei 74,95 US-Dollar (CoinGecko, 18. November, 08:50 Uhr MEZ, entspricht 68,30 Euro) und damit 74 Prozent unter dem Rekord von 293,31 Dollar. In den sieben Tagen bis zum 19. November, 04:55 Uhr MEZ, verliert SOL 12,0 Prozent, während Bitcoin auf 63.039 Dollar fällt. Zugleich meldet die Solana Foundation einen Meilenstein: Das Netzwerk heißt nur noch „Solana Mainnet“, die Protokollversion „Solana 1.0“. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie ist das ein Randthema, für Anleger in SOL jedoch ein Signal.
Solana Kurs: "Mainnet Beta" nach sechs Jahren gestrichen, Alpenglow live, SOL 74 Prozent unter Rekord – zählt der Reifeschein mehr als der Kurs?
Die Solana Foundation streicht das Label "Mainnet Beta" und spricht von "Solana 1.0", Alpenglow verkürzt die Finalität auf rund 150 Millisekunden. Der Solana Kurs lag zuletzt bei rund 75 Dollar, 74 Prozent unter dem Rekord. Was das für SOL, ETFs und Krypto-Aktien wie Coinbase Aktie und Strategy Aktie bedeutet.
Nachtbilanz 6 Uhr
Was bedeutet das Ende von „Mainnet Beta“ für Solana?
Sechs Jahre lang trug das Hauptnetz von Solana den Zusatz „Beta“. Mit einem Blogeintrag vom 16. November ist das vorbei: Es heißt jetzt Solana Mainnet, die Protokollversion Solana 1.0.
Laut CryptoTicker bekommen die beiden Validator-Clients Agave (Anza) und Firedancer (Jump Crypto) künftig eine gemeinsame Protokollnummer. Agave 4.4 soll im November, Agave 4.5 im Dezember erscheinen. Das ist technisch ein Reifeschein und kein belegter Preistreiber: SOL lag am 18. November bei 74,95 Dollar, ein Plus von 2,9 Prozent, bei einer 24-Stunden-Spanne von 71,15 bis 75,55 Dollar. Ob das Ende des Beta-Labels für institutionelle Anleger eine Rolle spielt, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt.
Wichtiger ist die Technik darunter: Alpenglow ist seit 21. Oktober live und verkürzt die Finalität von rund 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden. Das Netzwerk hatte in der Vergangenheit Ausfälle, im Februar 2024 rund fünf Stunden und davor einen Ausfall von rund 19 Stunden (CryptoTicker). Zur aktuellen Stabilität liefern die Quellen dieses Laufs keine Statistik.
Wie steht der Solana Kurs im Vergleich zum Rekord und zum Markt?
Am Tagesschluss des 21. Oktober lag Solana laut CryptoTicker noch über 106 Dollar. Seither stehen auf 30 Tage minus 29,1 Prozent (Stand 18. November). Die Marktkapitalisierung beträgt 44,3 Milliarden Dollar, Rang 7 unter den Kryptowährungen, das Handelsvolumen knapp 3 Milliarden Dollar. Wichtige Marken, die Beobachter nennen: der Schlusskurs vom 15. November bei 70,24 Dollar und der Widerstand bei 75,55 Dollar. Das sind Marken, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Im Vergleich zum Gesamtmarkt hält sich Solana besser: Mit minus 12,0 Prozent in sieben Tagen liegt SOL vor Bitcoin (minus 15,1 Prozent), Ether (minus 13,7 Prozent) und BNB (minus 14,6 Prozent). Die Liquidationen blieben klein: Short-Positionen auf SOL wurden laut CoinGlass mit 9,62 Millionen Dollar getroffen.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Solana Kurs
|74,95 USD (68,30 EUR)
|18.11., 08:50 MEZ
|Marktkapitalisierung
|44,3 Mrd. USD (Rang 7)
|18.11.
|Veränderung 7 Tage
|-12,0 %
|19.11., 03:55 UTC
|Veränderung 30 Tage
|-29,1 %
|18.11.
|Rekord
|293,31 USD
|19.01.2025
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten, siehe Spalte Stand.
Quelle: CryptoTicker (CoinGecko, TokenPost), Analytics Insight (CoinGlass)
Fließt Geld in die Solana-ETFs?
Kaum noch. Die sieben US-Spot-SOL-ETFs verzeichneten am 17. November netto keinen Zufluss (null Dollar), am Tag davor waren es 11,7 Millionen Dollar. Über fünf Handelstage kamen nur 0,8 Millionen Dollar zusammen, seit Auflage 1,415 Milliarden Dollar (TokenPost via CryptoTicker). Die Bitcoin-ETFs verlieren im November netto rund 2,6 Milliarden Dollar (Farside via Analytics Insight): Auch bei Solana zeigt sich also keine neue Nachfrage der Institutionen.
Was bringen DTCC und Project Harmonia für SOL?
Mehrere Ankündigungen rund um den Breakpoint in London (15. bis 17. November) zielen auf die Anbindung klassischer Finanzinfrastruktur. Die DTCC will ihren Tokenisierungsdienst im zweiten Halbjahr 2027 an Solana anbinden, und Project Harmonia von Allfunds und der Solana Foundation ist laut Analytics Insight angekündigt. Beides sind Projekte mit langem Vorlauf, ein kurzfristiger Kurstreiber ist daraus nicht belegt.
Was beobachten Anleger beim Solana Kurs jetzt?
Beobachtet werden die Marken um 70 und 75 Dollar, die ETF-Flows der nächsten Tage, die Veröffentlichung von Agave 4.4 und die Fed-Entscheidung am 8. und 9. Dezember. Auch Krypto-Aktien geben Hinweise: Die Coinbase Aktie lag am Mittwoch um 10:02 Uhr New Yorker Zeit bei 114,71 Dollar (minus 0,3 Prozent), die Strategy Aktie bei 92,64 Dollar (minus 4 Prozent, 24/7 Wall St.).
Häufige Fragen zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell? Laut CoinGecko lag SOL am 18. November um 08:50 Uhr MEZ bei 74,95 US-Dollar (68,30 Euro). Bis zum 19. November, 04:55 Uhr MEZ, verlor SOL 12,0 Prozent in sieben Tagen.
Was bedeutet das Ende des Mainnet-Beta-Labels? Das Netzwerk heißt jetzt Solana Mainnet, die Protokollversion Solana 1.0. Es ist ein Reifesignal, keine Kursgarantie.
Wie sieht eine Solana Prognose aus? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Als Orientierung dienen Marken wie 70,24 und 75,55 Dollar.
Wie hängen Solana, Bitcoin und Coinbase Aktie zusammen? Solana folgt meist dem Bitcoin Kurs, Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie spiegeln die Stimmung im Markt.
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