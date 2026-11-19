Laut CryptoTicker bekommen die beiden Validator-Clients Agave (Anza) und Firedancer (Jump Crypto) künftig eine gemeinsame Protokollnummer. Agave 4.4 soll im November, Agave 4.5 im Dezember erscheinen. Das ist technisch ein Reifeschein und kein belegter Preistreiber: SOL lag am 18. November bei 74,95 Dollar, ein Plus von 2,9 Prozent, bei einer 24-Stunden-Spanne von 71,15 bis 75,55 Dollar. Ob das Ende des Beta-Labels für institutionelle Anleger eine Rolle spielt, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt.

Wichtiger ist die Technik darunter: Alpenglow ist seit 21. Oktober live und verkürzt die Finalität von rund 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden. Das Netzwerk hatte in der Vergangenheit Ausfälle, im Februar 2024 rund fünf Stunden und davor einen Ausfall von rund 19 Stunden (CryptoTicker). Zur aktuellen Stabilität liefern die Quellen dieses Laufs keine Statistik.