Der Solana Kurs hat sich am Mittwoch gegen den Trend gestemmt: Um 11:19 Uhr MEZ (10:19 Uhr UTC) notiert SOL bei 74,87 US-Dollar, ein Plus von 3,5 Prozent laut Coinfomania-Ticker, während Bitcoin nur um 0,3 Prozent auf rund 64.457 Dollar zulegt. Pickaxe nennt für den 18. November sogar 75,11 Dollar und ein Plus von 5,1 Prozent. Der Auslöser ist ein Datenpunkt aus dem ETF-Markt: Laut einem Beitrag von SolanaFloor flossen am 17. November netto 11,6 Millionen Dollar in US-Solana-ETFs, der erste Zufluss seit dem 24. Oktober. Für alle, die nach dem „Solana Kurs“ und nach „Solana ETF“ suchen, ist das die interessanteste Meldung des Tages.
Solana Kurs: Erster ETF-Zufluss nach 24 Tagen, SOL über 75 Dollar – Wende oder Strohfeuer?
Der Solana Kurs ist am Mittwoch um rund fünf Prozent auf über 75 Dollar gestiegen. Zugleich meldet ein Beobachter den ersten Netto-Zufluss in US-Solana-ETFs seit dem 24. Oktober. Was die Zahlen zeigen, wo sie sich widersprechen und warum Anleger trotzdem vorsichtig bleiben sollten.
Was bedeutet der erste Solana-ETF-Zufluss seit 24 Tagen?
Ein Tag mit Zuflüssen beendet eine Serie, aber noch keinen Trend. Die Summe ist klein, der Kontext ist es nicht.
Die 11,6 Millionen Dollar stammen aus einem X-Beitrag von SolanaFloor, den Coinfomania aufgreift. Die Zahl ist also eine Weitergabe, keine Primärdaten der Fondsanbieter.
Die Datenlage ist dabei nicht ganz eindeutig: CoinGabbar nennt auf Basis von SoSoValue für den 16. November einen Zufluss von 10,78 Millionen Dollar, der allein auf den Bitwise-Fonds BSOL entfiel. Welcher Tag richtig zugeordnet ist, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht abschließend klären.
Unstrittig ist der Gesamtrahmen: Die kumulierten Zuflüsse in die US-Solana-ETFs liegen laut CoinGabbar bei rund 1,42 Milliarden Dollar, bei Bitcoin-ETFs sind es 54,56 Milliarden. Solana bleibt ein Nischenmarkt im Vergleich.
|Kryptowährung
|Kurs
|24 Stunden
|Bitcoin
|64.457
|+0,3 %
|Ether
|1.807
|+0,6 %
|XRP
|1,001
|+4,8 %
|Solana
|74,87
|+3,5 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung in 24 Stunden. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Coinfomania-Ticker, 18.11.2026, 10:19 Uhr UTC
Warum steigt Solana stärker als Bitcoin und Ether?
Eine belegte Ursache nennt keine der Quellen. Pickaxe verweist auf allgemeine Ökosystem-Themen, die Redaktion kann das nicht verifizieren. Eine Einschätzung der Redaktion: Nach einem langen Abflussmonat reicht schon ein Zufluss, um Short-Positionen zu verunsichern. Die Bewegung fällt in einen Markt, der dünn ist. Bitcoin liegt rund 23 Prozent unter dem Stand vom 30. Oktober (fxstreet, 16.11.), die BTC-ETFs verloren in den ersten beiden Novemberwochen 2,35 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen von Solana lag laut CoinGabbar am 17. November bei 2,76 Milliarden Dollar bei einer Marktkapitalisierung von rund 43 Milliarden Dollar.
Wer Solana über Aktien spielt, findet an der Nasdaq unter anderem die Aktie der Solana Company (Ticker HSDT) sowie Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, die insgesamt vom Marktumfeld abhängen. Kursdaten dazu liegen der Redaktion für diesen Moment nicht belastbar vor.
Was Anleger bei Solana jetzt beobachten
Ob am 18. und 19. November weitere ETF-Zuflüsse folgen oder die Serie wieder abreißt
Die Daten von SoSoValue und Farside zu allen Solana-Fonds, nicht nur zu einem Anbieter
Das FOMC-Protokoll am Abend und die Zinserwartungen: Der Markt preist laut fxstreet mindestens 25 Basispunkte Erhöhung im nächsten Monat ein
Den Bitcoin Kurs und die Marken um 64.000 und 62.000 Dollar
FAQ zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell? Am 18. November 2026 lag SOL um 11:19 Uhr MEZ bei 74,87 US-Dollar (Coinfomania-Ticker). Pickaxe nennt 75,11 Dollar.
Was ist der Solana ETF? Börsengehandelte Fonds, die den Kurs von SOL abbilden. Genannt werden unter anderem Bitwise BSOL und VSOL. Die Zuflüsse sind seit dem 24. Oktober laut SolanaFloor ausgeblieben, bis zum 17. November.
Hängt Solana am Bitcoin Kurs? Meist ja. Fällt Bitcoin, geben Altcoins in der Regel stärker nach. Am Mittwoch verlief die Bewegung allerdings umgekehrt.
Gibt es eine Solana Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
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