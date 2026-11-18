Eine belegte Ursache nennt keine der Quellen. Pickaxe verweist auf allgemeine Ökosystem-Themen, die Redaktion kann das nicht verifizieren. Eine Einschätzung der Redaktion: Nach einem langen Abflussmonat reicht schon ein Zufluss, um Short-Positionen zu verunsichern. Die Bewegung fällt in einen Markt, der dünn ist. Bitcoin liegt rund 23 Prozent unter dem Stand vom 30. Oktober (fxstreet, 16.11.), die BTC-ETFs verloren in den ersten beiden Novemberwochen 2,35 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen von Solana lag laut CoinGabbar am 17. November bei 2,76 Milliarden Dollar bei einer Marktkapitalisierung von rund 43 Milliarden Dollar.

Wer Solana über Aktien spielt, findet an der Nasdaq unter anderem die Aktie der Solana Company (Ticker HSDT) sowie Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, die insgesamt vom Marktumfeld abhängen. Kursdaten dazu liegen der Redaktion für diesen Moment nicht belastbar vor.