Der Solana Kurs hat am Montag wieder Boden unter den Füßen: Um 06:05 UTC notierte SOL laut crypto-economy.com bei 71,56 Dollar, gegen 11:15 UTC bei 72,12 Dollar (plus 2,0 Prozent) und um 14:25 UTC, das entspricht 15:25 Uhr MEZ, bei 75,68 Dollar (plus 7,7 Prozent). Andere Anbieter zeigen rund 72 Dollar und Tagesgewinne von 2,6 bis 4,4 Prozent. Am Freitag war Solana um 6,1 Prozent auf 68,68 Dollar gefallen, das Tagestief lag bei 67,80 Dollar.

Die Frage lautet nun, ob die Erholung trägt. Die Signale sind gemischt: Die börsengehandelten Solana-Fonds sahen laut Farside vom 16. bis 19. November Netto-Zuflüsse von 10,6 Millionen Dollar, nach sechs Wochen in Folge mit Abflüssen von zusammen rund 197,4 Millionen Dollar (SoSoValue). Zugleich zeigen Profis Zurückhaltung.