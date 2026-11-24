Die Zahl ist klein, die Symbolik groß. In den sechs Wochen davor flossen laut crypto.news zusammen rund 197,4 Millionen Dollar ab. Farside kommt wegen eines siebten Fonds auf 4,7 Millionen Dollar Zufluss; die Anbieter zählen also leicht unterschiedlich. Der größte Einzelposten war der BSOL von Bitwise mit 10,8 Millionen Dollar Zufluss am 16. November, am 20. November stand dort wieder ein Abfluss von 4,7 Millionen Dollar. Auf 30 Tage gerechnet liegen die Fonds mit 122,7 Millionen Dollar im Minus (CoinPerps via CryptoTicker, Stand 20. November), das verwaltete Vermögen beträgt etwa 965 bis 987 Millionen Dollar.

Zum Vergleich: Die Bitcoin-ETFs verloren allein am Montag 569,74 Millionen Dollar (SoSoValue), die XRP- und Ether-Fonds bluteten laut KuCoin in derselben Woche ebenfalls. Solana zeigt also relative Stärke bei den Zuflüssen, aber auf sehr niedrigem Niveau. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.