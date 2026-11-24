Der Solana Kurs steht am Dienstagmorgen bei 71,28 Dollar (24.11.2026, 05:00 Uhr MEZ bzw. 04:00 Uhr UTC, CoinMarketCap laut Coingabbar) und damit rund 76 Prozent unter dem Rekordhoch von 293,31 Dollar vom 19. Januar 2025 (CryptoTicker). Trotzdem gibt es erstmals seit Wochen ein Lebenszeichen: Die US-Spot-Solana-ETFs haben in der Woche bis zum 20. November netto rund 4,4 Millionen Dollar eingesammelt und damit eine Serie von sechs Abflusswochen beendet (SoSoValue laut crypto.news und KuCoin).
Solana Kurs: 71 Dollar, ETF-Zuflüsse beenden sechs Wochen Abflüsse, 76 Prozent unter dem Rekord – Ist das die Wende bei SOL?
Der Solana Kurs liegt bei rund 71 Dollar, 76 Prozent unter dem Rekord von 293 Dollar. Doch die US-Solana-ETFs verzeichnen erstmals seit sechs Wochen wieder Netto-Zuflüsse, und das Netzwerk meldet Rekordvolumen bei tokenisierten Aktien.
Die Wende?
Was bedeutet der **Solana-ETF**-Zufluss von 4,4 Millionen Dollar?
Die Zahl ist klein, die Symbolik groß. In den sechs Wochen davor flossen laut crypto.news zusammen rund 197,4 Millionen Dollar ab. Farside kommt wegen eines siebten Fonds auf 4,7 Millionen Dollar Zufluss; die Anbieter zählen also leicht unterschiedlich. Der größte Einzelposten war der BSOL von Bitwise mit 10,8 Millionen Dollar Zufluss am 16. November, am 20. November stand dort wieder ein Abfluss von 4,7 Millionen Dollar. Auf 30 Tage gerechnet liegen die Fonds mit 122,7 Millionen Dollar im Minus (CoinPerps via CryptoTicker, Stand 20. November), das verwaltete Vermögen beträgt etwa 965 bis 987 Millionen Dollar.
Zum Vergleich: Die Bitcoin-ETFs verloren allein am Montag 569,74 Millionen Dollar (SoSoValue), die XRP- und Ether-Fonds bluteten laut KuCoin in derselben Woche ebenfalls. Solana zeigt also relative Stärke bei den Zuflüssen, aber auf sehr niedrigem Niveau. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Kurs
|71,28 $
|24.11.2026, 04:00 UTC
|Marktkapitalisierung
|42,2 Mrd. $ (Rang 7)
|24.11.2026
|Rekordhoch
|293,31 $
|19.01.2025
|Veränderung 30 Tage
|rund -33 %
|22.11.2026
|ETF-Woche (SoSoValue)
|+4,4 Mio. $
|16.–20.11.2026
|ETF 30 Tage (CoinPerps)
|-122,7 Mio. $
|20.11.2026
Preise zu unterschiedlichen Zeitpunkten; ETF-Zahlen je nach Anbieter leicht abweichend.
Quelle: CoinMarketCap via Coingabbar, crypto.news, CryptoTicker
Das Netzwerk
Warum meldet **Solana** trotz Kursverfall Rekorde bei tokenisierten Aktien?
Das Solana-Projekt teilte am 23. November auf X mit, dass tokenisierte Aktien auf der Blockchain ein Rekord-Wochenvolumen von 1,8 Milliarden Dollar erreichten, bei einem Netzwerk-Anteil von 43 Prozent, dem höchsten Wert seit Juni. Die Grafik erfasst laut Coingabbar nur Handel in AMM-Pools und schließt Derivate aus; einen Zusammenhang zum Kurs stellt die Quelle ausdrücklich nicht her. Die Entwicklerseite hat am 19. November ihren Fahrplan für 2027 vorgestellt (crypto.news).
Für Krypto-Aktien ist dieser Trend relevant. Börsen und Broker wie Coinbase und Robinhood bauen Angebote rund um tokenisierte Wertpapiere auf; ob Solana davon dauerhaft profitiert, ist offen. Auch hier gilt: Aktivität im Netzwerk ist nicht gleichbedeutend mit einem steigenden Kurs.
Die Marken
Welche Marken sind für den **Solana Kurs** wichtig?
Die Berichte nennen als Unterstützung die Zone um 67 bis 68 Dollar (Tief vom 15. November), das Tagestief vom 20. November bei 65,82 Dollar sowie darunter rund 62 bis 63 Dollar. Als Widerstand gelten 70,50, 72 und 75 Dollar; um 76 bis 77 Dollar liegt laut CoinGlass ein Cluster von Liquidationen (crypto.news, KuCoin). Die Quellen unterscheiden sich im Detail, etwa beim Wochentief; die Spannen zeigen vor allem, wie dünn das Preisgefüge ist.
Termine
Was bewegt **Solana** in den nächsten Tagen?
Wie beim gesamten Kryptomarkt zählen die US-Daten am 25. November (PCE, Q3-BIP), der Verfall der Bitcoin- und Ether-Optionen am 27. November und die Fed-Sitzung am 9. Dezember. Am 26. November sind die US-Börsen und damit der ETF-Handel wegen Thanksgiving geschlossen. Die tägliche ETF-Statistik von SoSoValue und Farside zeigt, ob die Zuflüsse aus der Vorwoche eine Wende oder ein Ausreißer waren.
Häufige Fragen
FAQ zum **Solana Kurs** und zu Solana-ETFs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell? 71,28 Dollar am 24. November 2026 um 04:00 Uhr UTC (05:00 Uhr MEZ), laut CoinMarketCap über Coingabbar.
Wie weit liegt Solana unter dem Rekordhoch? Rund 76 Prozent unter 293,31 Dollar (19. Januar 2025); die Prozentzahl ist eine eigene Berechnung.
Was sind Solana-ETFs und wie entwickeln sie sich? Börsengehandelte Fonds, die SOL halten, etwa BSOL von Bitwise, VSOL von VanEck, GSOL von Grayscale und FSOL von Fidelity. In der Woche bis 20. November flossen netto rund 4,4 Millionen Dollar zu.
Welche Krypto-Aktien hängen an Solana? Börsen und Broker wie Coinbase und Robinhood sowie Krypto-Fondsanbieter profitieren von mehr Aktivität im Netzwerk, sind aber in erster Linie vom Bitcoin Kurs abhängig.
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