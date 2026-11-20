Laut Cryptoticker, der sich auf Lookonchain beruft, handelt es sich um zwei Adressgruppen mit rund 529.000 und rund 1,78 Millionen SOL, zusammen 169,4 Millionen Dollar zum damaligen Kurs. Das sind etwa 0,54 Prozent der gestakten Menge von 428,7 Millionen SOL und rund 8 Prozent des 24-Stunden-Handelsvolumens von 2,04 Milliarden Dollar. Die Entstakung dauert eine Epoche, also rund zwei Tage. Der Eigentümer ist unbekannt.

Wichtig ist, was nicht belegt ist: Eine Einzahlung bei Coinbase Prime ist kein Verkauf. Prime ist der Handels- und Verwahrdienst für institutionelle Kunden, die dort auch Sicherheiten hinterlegen oder umschichten. Die Quelle selbst spricht von einem möglichen Angebot, nicht von einem bestätigten Verkauf. Zeigen wird sich das, wenn die Coins tatsächlich auf Börsen oder in den Handel gelangen.