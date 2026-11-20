Der Solana Kurs gibt am Freitagnachmittag auf rund 71 US-Dollar nach, ein Minus von etwa vier Prozent innerhalb von 24 Stunden und rund 76 Prozent unter dem Rekord von 293 Dollar vom Januar 2025 (eigene Rechnung). Für Gesprächsstoff sorgt eine Bewegung auf der Blockchain: Zwei Großanleger haben laut dem Analysedienst Lookonchain am Donnerstag zusammen 2,31 Millionen SOL aus dem Staking gelöst und bei Coinbase Prime eingezahlt. Für Krypto-Aktien ist das ein Thema, denn die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) verdient als Verwahrer und Prime-Broker an solchen Flüssen.
Solana Kurs: 2,31 Millionen SOL wandern vom Staking zu Coinbase Prime, Kurs bei rund 71 Dollar - Vorbote eines Verkaufs oder nur Umschichtung?
Der Solana Kurs liegt am Freitagnachmittag bei rund 71 US-Dollar, etwa 76 Prozent unter dem Rekord. Zwei Großanleger haben laut Lookonchain 2,31 Millionen SOL aus dem Staking gelöst und zu Coinbase Prime geschickt. Dazu Roadmap 2027, das Ende des Beta-Labels und was das für Krypto-Aktien wie Coinbase bedeutet.
Die Wal-Bewegung
Was bedeutet der Abzug von 2,31 Millionen SOL aus dem Staking – ist es ein Verkauf?
Laut Cryptoticker, der sich auf Lookonchain beruft, handelt es sich um zwei Adressgruppen mit rund 529.000 und rund 1,78 Millionen SOL, zusammen 169,4 Millionen Dollar zum damaligen Kurs. Das sind etwa 0,54 Prozent der gestakten Menge von 428,7 Millionen SOL und rund 8 Prozent des 24-Stunden-Handelsvolumens von 2,04 Milliarden Dollar. Die Entstakung dauert eine Epoche, also rund zwei Tage. Der Eigentümer ist unbekannt.
Wichtig ist, was nicht belegt ist: Eine Einzahlung bei Coinbase Prime ist kein Verkauf. Prime ist der Handels- und Verwahrdienst für institutionelle Kunden, die dort auch Sicherheiten hinterlegen oder umschichten. Die Quelle selbst spricht von einem möglichen Angebot, nicht von einem bestätigten Verkauf. Zeigen wird sich das, wenn die Coins tatsächlich auf Börsen oder in den Handel gelangen.
Was bringen Roadmap 2027 und das Ende des Beta-Labels für Solana?
Die Solana Foundation hat am 16. November das Label „Mainnet Beta“ gestrichen, das seit dem Start im März 2020 galt, und die Protokollversion „Solana 1.0“ eingeführt. Für Anleger ändert sich laut Cryptoticker nichts: Guthaben und Konten bleiben. Seit dem 21. Oktober ist das Konsens-Upgrade Alpenglow aktiv, das die Finalität von rund 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden drücken soll.
Der Kernentwickler Anza hat nach BTC-ECHO (20.11.2026) die Roadmap für 2027 vorgestellt. Die Rechenkapazität soll sich verdoppeln, Transaktionen mit Token-Konten sollen 80 Prozent weniger Rechenaufwand brauchen, die Upgrades Alpenglow.next und Constellation sollen Blockverteilung und Transaktionsreihenfolge verbessern. Konkrete Termine nennt Anza noch nicht, und eine direkte Kurswirkung sieht auch BTC-ECHO nicht.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Solana Kurs
|rund 71 US-Dollar
|20.11.2026, Nachmittag
|Rekordhoch
|293,31 US-Dollar
|19.01.2025
|200-Tage-Durchschnitt
|88,59 US-Dollar
|19.11.2026
|Gestaktete Menge
|428,7 Mio. SOL (67,2 % des Angebots)
|19.11.2026
|Solana-ETFs seit Start
|1,415 Mrd. US-Dollar netto Zuflüsse
|18.11.2026
Kurs ohne exakten Zeitstempel. ETF-Angaben laut TokenPost/SoSoValue über cryptoticker.io, Quellen weichen bei Tageswerten ab.
Quelle: CoinMarketCap, Coinglass, cryptoticker.io, BTC-ECHO, Cointelegraph
Wie reagieren Anbieter und Krypto-Aktien wie Coinbase auf Solana?
Die Lage ist gemischt. CoinShares hat im Oktober seine Solana-Position laut BTC-ECHO von gut 50.000 auf rund 25.000 SOL halbiert. Der Vermögensverwalter VanEck beendet nach Cointelegraph (20.11.2026) die Verwahrung seiner Bitcoin-, Ether- und Solana-ETFs bei Gemini zum 16. Februar 2027, betroffen ist auch die Staking-Vereinbarung für den Solana-ETF VSOL, Coinbase Custody bleibt Verwahrer. Für die Coinbase Aktie ist das ein stützendes Detail in einem schwachen Markt: Das Geschäft mit Verwahrung und Staking wächst, während das Handelsgeschäft mit dem Marktvolumen schwankt.
FAQ: Antworten zum Solana Kurs
Wie hoch ist der Solana Kurs aktuell?
Am Freitagnachmittag, 20.11.2026, lag der Solana Kurs nach CoinMarketCap und Coinglass bei rund 71 US-Dollar, etwa vier Prozent unter dem Vortag.
Was bedeutet das Ende des Beta-Labels bei Solana?
Die Solana Foundation hat am 16.11.2026 den Zusatz „Beta“ gestrichen und „Solana 1.0“ eingeführt. Für Besitzer von SOL ändert sich laut Cryptoticker nichts.
Gibt es eine Solana Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. Der Begriff „Solana Prognose“ steht hier nur, weil Leser danach suchen.
Welche Krypto-Aktien profitieren von Solana?
Die Coinbase Aktie (COIN) ist über Verwahrung und Staking mit Solana verbunden. Ein belegter Zusammenhang mit einzelnen Kursbewegungen lässt sich daraus nicht ableiten.
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