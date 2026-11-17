Der Schritt hat ein prominentes Vorbild: Binance übernahm 2020 den CoinGecko-Rivalen CoinMarketCap, laut crypto-news-flash.com für bis zu 400 Millionen Dollar. Damit wären die beiden größten unabhängigen Kursportale künftig an große Krypto-Ökosysteme gebunden.

Für börsennotierte Krypto-Aktien wie Coinbase oder Robinhood entsteht damit ein weiterer Wettbewerber um den Erstkontakt mit Privatanlegern – sofern der Handel tatsächlich startet. Coinbase setzt mit seinem eigenen Netzwerk Base auf eine ähnliche Verzahnung von Information und Handel. Ob CoinGecko-Nutzer bereit sind, direkt auf dem Datenportal zu handeln, ist offen. Crypto-news-flash.com verweist zudem auf Similarweb-Daten, wonach die Besucherzahlen von CoinGecko und CoinMarketCap bis Dezember 2025 gesunken seien, teilweise weil Nutzer Kurse über KI-Assistenten abfragen.

Auch für die Solana-Treasury-Firmen an der Börse, etwa die Solana Company (HSDT), ist der Deal ein Thema: Mehr Handel auf Solana könnte die Nutzung des Netzwerks erhöhen. Einen automatischen Kaufdruck auf SOL erzeugt die Transaktion nach Einschätzung von crypto-news-flash.com aber nicht.