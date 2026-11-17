Die Solana Foundation hat sich die Mehrheit am Kursdaten-Portal CoinGecko gesichert – und der Solana Kurs zieht am Dienstag mit an: SOL notierte laut CoinGecko gegen 14:20 Uhr MEZ bei 73,48 Dollar, die 24-Stunden-Spanne reicht von 69,96 bis 73,72 Dollar. Bekannt gemacht hat den Deal am Schlusstag der Solana-Konferenz Breakpoint in London Vibhu Norby, Chief Product Officer der Foundation, auf X: Die Stiftung halte nun eine Mehrheitsbeteiligung. Damit gehört eine der meistgenutzten neutralen Datenquellen des Kryptomarkts künftig mehrheitlich zu dem Organisationsnetzwerk hinter einer einzelnen Blockchain.
Solana: Foundation übernimmt die Mehrheit an CoinGecko – wird der neutrale Kurszettel zur Handelsplattform?
Die Solana Foundation hat laut ihrem Produktchef eine Mehrheitsbeteiligung am Kursdaten-Portal CoinGecko übernommen. Geplant ist Solana-basierter Handel für 18 Millionen registrierte Nutzer. Der Solana Kurs steigt am Mittag auf rund 73 Dollar – doch der Deal wirft Fragen zur Neutralität auf.
Der Deal
Was hat die Solana Foundation bei CoinGecko gekauft – und zu welchem Preis?
Die wichtigste Zahl fehlt: Weder CoinGecko noch die Solana Foundation nannten Kaufpreis, genaue Beteiligungshöhe oder Struktur. Bekannt ist nur das Wort „Mehrheit“.
CoinGecko-Mitgründer Bobby Ong schrieb laut fintechnews.my auf LinkedIn, nach mehr als zwölf Jahren ohne externe Finanzierung werde CoinGecko künftig von der Solana Foundation unterstützt. Das Unternehmen wurde 2014 von Ong und TM Lee in Kuala Lumpur als Nebenprojekt gestartet und wuchs nach Darstellung von fintechnews.my ausschließlich aus eigenen Umsätzen.
Eine Orientierungsgröße gibt es dennoch: Im Januar berichteten Medien, CoinGecko habe die Investmentbank Moelis für einen möglichen Verkauf mandatiert, im Gespräch war eine Bewertung von rund 500 Millionen Dollar. Crypto-news-flash.com weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Zahl aus dem früheren Verkaufsprozess stammt und nicht der Preis des Solana-Deals ist. Ob die Foundation bar oder teilweise in SOL bezahlt hat, ist ebenfalls offen.
Die Strategie
Warum will Solana einen Kurszettel besitzen – es geht um den Handel
Der eigentliche Plan ist ehrgeiziger als ein Datenportal. Laut der Ankündigung soll auf der CoinGecko-Website, in der App und auf GeckoTerminal Solana-basierter Handel möglich werden. Die Foundation spricht von drei Feldern: Daten- und API-Infrastruktur, Marktanalyse und Entdeckung neuer Werte sowie Handel. Norby skizzierte laut CoinDesk-Bericht (via cryptonews.net) zudem DeFi-Werkzeuge und eine breitere Abdeckung von Aktien und tokenisierten Realwerten.
next wave of adoption will come from making crypto dramatically easier to use.
Die Logik dahinter: Wer Kurse nachschlägt, ist nur einen Klick vom Kauf entfernt. Wer den Kurszettel kontrolliert, kontrolliert den ersten Kontakt des Anlegers mit dem Markt. Ein Startdatum, Gebühren oder einen Ausführungspartner für den Handel nannte CoinGecko laut crypto-news-flash.com allerdings nicht; Handel sei ein Bereich, den man noch erkunde.
Die Konkurrenz
Was bedeutet der Deal für Coinbase, Binance und die Krypto-Aktien?
Der Schritt hat ein prominentes Vorbild: Binance übernahm 2020 den CoinGecko-Rivalen CoinMarketCap, laut crypto-news-flash.com für bis zu 400 Millionen Dollar. Damit wären die beiden größten unabhängigen Kursportale künftig an große Krypto-Ökosysteme gebunden.
Für börsennotierte Krypto-Aktien wie Coinbase oder Robinhood entsteht damit ein weiterer Wettbewerber um den Erstkontakt mit Privatanlegern – sofern der Handel tatsächlich startet. Coinbase setzt mit seinem eigenen Netzwerk Base auf eine ähnliche Verzahnung von Information und Handel. Ob CoinGecko-Nutzer bereit sind, direkt auf dem Datenportal zu handeln, ist offen. Crypto-news-flash.com verweist zudem auf Similarweb-Daten, wonach die Besucherzahlen von CoinGecko und CoinMarketCap bis Dezember 2025 gesunken seien, teilweise weil Nutzer Kurse über KI-Assistenten abfragen.
Auch für die Solana-Treasury-Firmen an der Börse, etwa die Solana Company (HSDT), ist der Deal ein Thema: Mehr Handel auf Solana könnte die Nutzung des Netzwerks erhöhen. Einen automatischen Kaufdruck auf SOL erzeugt die Transaktion nach Einschätzung von crypto-news-flash.com aber nicht.
Neutralität
Kann CoinGecko unter Solana-Führung noch neutral bleiben?
Das ist die heikelste Frage. Crypto-news-flash.com wirft in eigener Analyse auf, ob Mehrheitseigentum einer Organisation, die ein einzelnes Netzwerk fördert, Fragen zur Auflistung oder Gewichtung von Solana-Token aufwerfen könnte – und ob ein Handelsangebot standardmäßig auf Solana-Werte ausgerichtet wäre. Konkrete Hinweise auf solche Änderungen gibt es nicht. CoinGecko erklärte laut CoinDesk-Bericht, die Abdeckung des gesamten Marktes mit eigener Technologie und öffentlichen Methoden fortzuführen; Wechsel in der Führung wurden nicht angekündigt.
Für Anleger ist das relevant, weil CoinGecko-Daten in viele Apps fließen – laut Unternehmen bezieht rund 180.000 Anwendungen und Firmen die Daten über Schnittstellen. Ein Governance-Modell, etwa eine Trennung von Datenteam und Eigentümer, wurde bisher nicht veröffentlicht.
Markt
Wie steht der Solana Kurs im schwachen Kryptomarkt?
Der Solana Kurs liegt laut CoinGecko trotz des Tagesplus über sieben Tage rund 13 Prozent im Minus; die Sieben-Tage-Spanne reicht von 67,55 bis 85,64 Dollar. Pintu nennt als nächste Unterstützung 68,09 Dollar, danach 60 Dollar. Der Gesamtmarkt bleibt angespannt: Bitcoin kostete laut CoinGecko gegen 14:25 Uhr MEZ rund 65.000 Dollar, der Fear & Greed Index stand laut CoinDesk bei 13 Punkten – extreme Angst.
FAQ zu Solana und CoinGecko
Gehört CoinGecko jetzt Solana? Laut Solana-Produktchef Vibhu Norby hält die Solana Foundation eine Mehrheitsbeteiligung. Die genaue Höhe wurde nicht genannt.
Was hat die Solana Foundation mit CoinGecko vor? Geplant ist Solana-basierter Handel auf CoinGecko, GeckoTerminal und in der App, außerdem mehr Daten zu DeFi, Derivaten und tokenisierten Realwerten. Einen Zeitplan gibt es nicht.
Wie reagiert der Solana Kurs? SOL stand laut CoinGecko gegen 14:20 Uhr MEZ bei 73,48 Dollar und damit im Tagesplus, liegt über sieben Tage aber rund 13 Prozent im Minus.
Solana Prognose: Treibt der Deal SOL nach oben? Eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Deal löst laut crypto-news-flash.com keinen automatischen Kaufdruck auf SOL aus; entscheidend ist, ob der Handel startet und genutzt wird.
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