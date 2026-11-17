Der Sojapreis wartet auf Shenzhen: Sojabohnen zur Lieferung im Januar schlossen an der Chicagoer Terminbörse CBOT am Montag laut UkrAgroConsult 2,5 US-Cent tiefer bei 12,29 Dollar je Scheffel, am Dienstag notierten Sojabohnen laut Trading Economics mit rund 12,28 Dollar kaum verändert. Der Auslöser für die abwartende Haltung ist politisch: Beim APEC-Gipfel in Shenzhen treffen sich in dieser Woche US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping – und für Sojabohnen geht es dabei um nichts weniger als den wichtigsten Exportkunden der US-Farmer.
Sojabohnen: China hat 87 Prozent der Soja-Zusage erfüllt, doch der 17-Milliarden-Deal wackelt – was bringt der Trump-Xi-Gipfel in Shenzhen?
Vor dem Treffen von Donald Trump und Xi Jinping beim APEC-Gipfel in Shenzhen steht der Sojapreis in Chicago bei gut 12,20 Dollar je Scheffel. China hat sein Kaufziel für US-Sojabohnen fast erreicht – doch die breitere Agrarzusage über 17 Milliarden Dollar droht zu scheitern. Warum der Gipfel für Sojabohnen, Agrarrohstoffe und Rohstoff-Aktien so wichtig ist und was Anleger jetzt beobachten.
Sojabohnen aktuell
Hat China seine Soja-Zusage an die USA erfüllt?
Bei Sojabohnen sieht die Bilanz besser aus als befürchtet. Bei den übrigen Agrarprodukten dagegen bleibt China weit hinter den Erwartungen Washingtons zurück.
Nach der im November 2025 vereinbarten Handelsabsprache hat sich China laut einem Bericht von Fortune, gestützt auf ein Faktenblatt des Weißen Hauses, verpflichtet, in den Jahren 2026, 2027 und 2028 jeweils mindestens 25 Millionen Tonnen US-Sojabohnen zu kaufen. Laut Trading Economics hat China in diesem Jahr bereits rund 21,8 Millionen Tonnen erworben – rund 87 Prozent des Jahresziels. Das Beratungshaus AgResource kommt laut Bloomberg zu einem ähnlichen Ergebnis: Es fehlen nur noch rund 4 Millionen Tonnen.
Anders sieht es bei der zweiten Zusage aus. Das Weiße Haus hatte im Mai 2026 verkündet, China werde zusätzlich Agrarprodukte für mindestens 17 Milliarden Dollar kaufen. Laut Bloomberg hat Peking diesen Deal nie formell bestätigt, und China dürfte ihn kaum erfüllen. Bis September lagen Chinas Käufe von US-Mais und US-Weizen laut USDA-Daten nur bei einem Bruchteil früherer Jahre – für die Saison 2026/27 sind laut Bloomberg überhaupt keine amerikanischen Mais- oder Weizenlieferungen nach China gebucht.
Das große Bild
Warum ist der Trump-Xi-Gipfel so wichtig für den Sojapreis?
Es ist bereits das dritte Treffen der beiden Präsidenten in diesem Jahr. Laut Bloomberg diskutierten beide Seiten zuletzt im Rahmen eines neuen Handelsrats über ein wechselseitiges Zollsenkungspaket nach dem Muster „30 Milliarden Dollar gegen 30 Milliarden Dollar“. Im September vereinbarte Zollsenkungen auf eine Reihe von Agrarprodukten sind laut Bloomberg allerdings noch nicht umgesetzt. Trading Economics verweist auf Chinas verbleibenden Zoll von 10 Prozent als wichtigen Faktor.
Allerdings dürfte der Agrarhandel diesmal nicht das Hauptthema sein: Laut Bloomberg wird der Krieg mit dem Iran die Gespräche voraussichtlich dominieren. Hinzu kommen neue US-Beschränkungen für KI-Chip-Exporte nach China, die das Klima vor dem Gipfel belasten.
Für Sojabohnen ist das ein zweischneidiges Umfeld. Einerseits ist das Soja-Ziel fast erreicht – Peking kann sich hier als vertragstreu präsentieren, ohne viel zusätzliche Ware abnehmen zu müssen. Andererseits fehlt damit ein Katalysator für neue Großaufträge, solange keine weitergehenden Zusagen kommen. Chinas Sojaimporte fielen im Oktober laut Trading Economics auf den niedrigsten Monatswert seit 2023, die Verarbeiter kämpfen mit hohen Lagerbeständen, schwachen Schweinepreisen und negativen Margen.
|Kennzahl
|Wert
|CBOT Sojabohnen Januar (Schluss 16.11.)
|12,29 $/Scheffel
|Veränderung auf Monatssicht
|rund –2 %
|Veränderung auf Jahressicht
|rund +6,5 %
|US-Produktion laut USDA
|4,574 Mrd. Scheffel
|US-Endbestände laut USDA
|300 Mio. Scheffel
|US-Verarbeitung Oktober (NOPA)
|234,2 Mio. Scheffel
|US-Exportverladungen, davon nach China
|1,71 Mio. t, rund 692.000 t
Quelle: UkrAgroConsult (16.11.), Trading Economics (11.–17.11.), USDA WASDE vom 10.11. via Trading Economics, NOPA via Trading Economics
Angebot
Wie groß ist das Angebot an Sojabohnen weltweit?
Fundamental hat der Sojamarkt zuletzt Unterstützung bekommen. Das US-Landwirtschaftsministerium hob im WASDE-Bericht vom 10. November seine Schätzung der US-Ernte laut Trading Economics zwar auf 4,574 Milliarden Scheffel an, senkte aber die US-Endbestände auf 300 Millionen Scheffel – entgegen den Erwartungen des Marktes. Die weltweiten Endbestände sanken auf 123,5 Millionen Tonnen.
Ein Rekord kam aus der Verarbeitung: Die US-Ölmühlen verarbeiteten im Oktober laut dem Branchenverband NOPA 234,2 Millionen Scheffel Sojabohnen, erwartet worden waren 223,3 Millionen. Das spricht für eine robuste Inlandsnachfrage nach Sojaschrot und Sojaöl. Gleichzeitig drückten laut Trading Economics höher als erwartete Sojaöl-Bestände auf den Pflanzenölmarkt.
Die große Konkurrenz sitzt in Südamerika: Brasiliens Aussaat lag laut UkrAgroConsult zum 12. November bei 78 Prozent der geplanten Fläche – nach 71 Prozent ein Jahr zuvor. Günstig bepreiste brasilianische Ware bleibt laut Trading Economics die größte Konkurrenz für US-Sojabohnen. Wetterrisiken gibt es dennoch: Für die zweite Novemberhälfte werden in Argentinien, Paraguay und Südbrasilien laut Trading Economics starke El-Niño-Regenfälle erwartet.
Für Agrar- und Rohstoff-Aktien wie die Getreidehändler ADM und Bunge oder den Landmaschinenhersteller Deere ist der Ausgang des Gipfels ein wichtiger Stimmungstest. Eine Einigung auf breitere Agrarkäufe würde die Exportperspektiven der US-Farmer verbessern, ein Scheitern dagegen den Druck auf die ohnehin schwachen Getreidepreise erhöhen. Eine Einschätzung der Redaktion, keine Empfehlung. Wie belastbar die Kaufzahlen sind, bleibt offen: Offizielle chinesische Bestätigungen zu den Mengen liegen nicht vor.
Termine
Was müssen Soja-Anleger jetzt beobachten?
Trump-Xi-Treffen beim APEC-Gipfel
Das Treffen in Shenzhen ist laut Trading Economics für den 18. und 19. November angesetzt. Entscheidend sind Aussagen zu Zollsenkungen und weiteren Agrarkäufen.
Wöchentliche US-Exportdaten
Die Verladungen nach China zeigen, ob Peking die letzten Millionen Tonnen seiner Zusage zügig abruft.
Wetter in Südamerika
Starke Regenfälle in Argentinien, Paraguay und Südbrasilien könnten die Aussaat verzögern.
Dollar und Fed
Ein starker Dollar verteuert US-Sojabohnen gegenüber brasilianischer Ware.
FAQ
Häufige Fragen zu Sojabohnen
Wie hoch ist der Sojapreis aktuell? Sojabohnen zur Lieferung im Januar kosteten an der CBOT zum Schluss am Montag laut UkrAgroConsult 12,29 Dollar je Scheffel, am Dienstag laut Trading Economics rund 12,28 Dollar.
Wie viele US-Sojabohnen hat China 2026 gekauft? Laut Trading Economics rund 21,8 Millionen Tonnen, also etwa 87 Prozent der Zusage über 25 Millionen Tonnen pro Jahr.
Gibt es eine Soja Prognose nach dem Gipfel? aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab. Wichtig sind die Ergebnisse des Trump-Xi-Treffens, das Wetter in Südamerika und der Dollar.
Welche Aktien hängen am Sojapreis? Getreidehändler wie ADM und Bunge sowie Landtechnik-Hersteller wie Deere reagieren auf die Lage am Agrarmarkt – allerdings nicht eins zu eins auf den Sojapreis.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.