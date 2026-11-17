Es ist bereits das dritte Treffen der beiden Präsidenten in diesem Jahr. Laut Bloomberg diskutierten beide Seiten zuletzt im Rahmen eines neuen Handelsrats über ein wechselseitiges Zollsenkungspaket nach dem Muster „30 Milliarden Dollar gegen 30 Milliarden Dollar“. Im September vereinbarte Zollsenkungen auf eine Reihe von Agrarprodukten sind laut Bloomberg allerdings noch nicht umgesetzt. Trading Economics verweist auf Chinas verbleibenden Zoll von 10 Prozent als wichtigen Faktor.

Allerdings dürfte der Agrarhandel diesmal nicht das Hauptthema sein: Laut Bloomberg wird der Krieg mit dem Iran die Gespräche voraussichtlich dominieren. Hinzu kommen neue US-Beschränkungen für KI-Chip-Exporte nach China, die das Klima vor dem Gipfel belasten.

Für Sojabohnen ist das ein zweischneidiges Umfeld. Einerseits ist das Soja-Ziel fast erreicht – Peking kann sich hier als vertragstreu präsentieren, ohne viel zusätzliche Ware abnehmen zu müssen. Andererseits fehlt damit ein Katalysator für neue Großaufträge, solange keine weitergehenden Zusagen kommen. Chinas Sojaimporte fielen im Oktober laut Trading Economics auf den niedrigsten Monatswert seit 2023, die Verarbeiter kämpfen mit hohen Lagerbeständen, schwachen Schweinepreisen und negativen Margen.