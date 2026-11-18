Während die Wall Street gebannt auf die Nvidia-Zahlen wartete, spielte sich am Dienstag ein zweites Drama ab – und das traf die Software-Branche. Die Salesforce Aktie stürzte um 9,45 Prozent auf 194,52 Dollar ab, ihr schwächster Tag seit Mai 2024 und der höchste Verlust im gesamten S&P 500. Rund 17 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich an einem einzigen Tag auf. Die ServiceNow Aktie verlor 6,47 Prozent auf 92,90 Dollar, Intuit gab um 7,17 Prozent nach. Und auch in Frankfurt blieb kein Software-Wert verschont: Die SAP Aktie fiel um 5,6 Prozent und war damit der zweitgrößte Verlierer im DAX.
Software-Aktien im freien Fall: Salesforce, ServiceNow und SAP verlieren Milliarden – frisst die KI jetzt ihre eigenen Kinder?
Salesforce erlebt den schwärzesten Tag seit Mai 2024, ServiceNow und Intuit brechen ein, in Frankfurt verliert SAP 5,6 Prozent. Neue KI-Modelle, die Angst um das Abo-Geschäft und Geldabflüsse vor dem Anthropic-Börsengang treffen die Software-Branche mit voller Wucht. Die große Analyse: was hinter dem Ausverkauf steckt, wie hart es SAP trifft und welche Fragen jetzt über die Zukunft der Software-Aktien entscheiden.
Die Auslöser
Drei Schocks an einem Tag
Neue KI-Modelle von OpenAI
Laut Yahoo Finance belasteten neue Modelle von OpenAI für den Arbeitsplatz und für Programmierer, GPT-6.2 Astra und Sol. Sie nährten erneut die Sorge, dass KI das Geschäftsmodell klassischer Software-Anbieter untergräbt.
Angst um das Abo-Modell
Viele Software-Konzerne verdienen pro Nutzerlizenz. Wenn KI-Agenten Aufgaben übernehmen, die bisher Mitarbeiter mit einer eigenen Lizenz erledigten, gerät dieses Modell unter Druck.
Geld für den Anthropic-Börsengang
Mehrere Berichte bringen den Ausverkauf mit dem Anthropic-Börsengang in Verbindung: Fonds verkauften Software-Aktien, um Mittel für die Zeichnung freizumachen. Der Börsengang könnte bis zu 64 Milliarden Dollar einbringen.
Die Ironie: Salesforce gehört selbst zu den Profiteuren des Anthropic-Erfolgs. Laut Yahoo Finance machte die Beteiligung an Anthropic Ende Juli rund 45 Prozent des strategischen Beteiligungsportfolios von Salesforce aus, das insgesamt 11,3 Milliarden Dollar wert war. Hinzu kamen Berichte über eine Serie von Technologie-Ausfällen, die laut Invezz Zweifel an der Zuverlässigkeit von Unternehmenssoftware schürten. Der Ausverkauf erfasste die gesamte Branche: Workday verlor rund 4 Prozent, Datadog rund 5 Prozent, der Branchen-ETF IGV büßte mehr als 3 Prozent ein.
Der deutsche Blick
SAP: Europas Software-Primus unter Druck
Die SAP Aktie rutschte am Dienstag auf den tiefsten Stand seit vier Wochen und durchbrach die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend anzeigt. Neben der allgemeinen Software-Schwäche belasteten zwei weitere Nachrichten: Der französische Konkurrent Dassault Systèmes senkte auf seinem Kapitalmarkttag die mittelfristigen Ziele, und SAP verliert mit Thomas Saueressig seinen Kundenvorstand, der im kommenden Jahr an die Spitze von IONOS wechselt. Operativ steht SAP solide da: Der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft wuchs zuletzt um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Doch an der Börse zählt derzeit vor allem die Frage, ob KI den Wert von Unternehmenssoftware dauerhaft schmälert.
Das große Bild
Gewinner und Verlierer der KI-Revolution
Der KI-Boom teilt die Technologiebranche in zwei Lager: diejenigen, die die Infrastruktur liefern, und diejenigen, deren Geschäftsmodell von ihr bedroht sein könnte.
Der Dienstag zeigt diese Spaltung wie unter einem Brennglas. Während Nvidia nachbörslich zulegte und seine Wachstumsziele anhob, verloren die Anbieter klassischer Unternehmenssoftware Milliarden. Die Märkte stellen eine unbequeme Frage: Werden Unternehmen in Zukunft weniger Software-Lizenzen benötigen, wenn KI-Agenten Aufgaben selbstständig erledigen? Die Software-Konzerne halten dagegen und integrieren eigene KI-Funktionen in ihre Produkte. Ob diese Strategie aufgeht, entscheidet sich an den nächsten Quartalszahlen. Bis dahin dürfte jede neue KI-Ankündigung die Software-Aktien bewegen – und der Anthropic-Börsengang am Donnerstag wird zum nächsten Stimmungstest für die gesamte Branche.
Häufige Fragen zum Software-Ausverkauf
Warum sind Software-Aktien am Dienstag eingebrochen?
Neue KI-Modelle von OpenAI, die Sorge um das lizenzbasierte Abo-Geschäft und Umschichtungen vor dem Anthropic-Börsengang kamen zusammen.
Wie stark fiel die SAP Aktie?
Um 5,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit vier Wochen. Zusätzlich belasteten gesenkte Ziele von Dassault Systèmes und der Abgang von Vorstand Thomas Saueressig.
Welche Software-Aktien waren am stärksten betroffen?
Salesforce mit einem Minus von 9,45 Prozent, Intuit mit 7,17 Prozent und ServiceNow mit 6,47 Prozent.
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