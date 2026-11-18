Warum sind Software-Aktien am Dienstag eingebrochen?

Neue KI-Modelle von OpenAI, die Sorge um das lizenzbasierte Abo-Geschäft und Umschichtungen vor dem Anthropic-Börsengang kamen zusammen.

Wie stark fiel die SAP Aktie?

Um 5,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit vier Wochen. Zusätzlich belasteten gesenkte Ziele von Dassault Systèmes und der Abgang von Vorstand Thomas Saueressig.

Welche Software-Aktien waren am stärksten betroffen?

Salesforce mit einem Minus von 9,45 Prozent, Intuit mit 7,17 Prozent und ServiceNow mit 6,47 Prozent.