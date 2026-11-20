Den Anstoß lieferte der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag. Der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar, der Schlusskurs am ersten Handelstag bei 97,17 Dollar. Statt Aufbruchstimmung folgten jedoch Gewinnmitnahmen und eine Verkaufswelle bei KI-nahen Werten: Die Nasdaq verlor am Donnerstag rund 2,3 Prozent, in Asien fiel der Nikkei 225 um bis zu 4,85 Prozent, der Kospi um rund 4,5 Prozent. Chipwerte wie Advantest gaben um rund 10 Prozent nach.

Für SoftBank kommen zwei Besonderheiten hinzu. Erstens hat sich Konzernchef Masayoshi Son nach Berichten auf OpenAI festgelegt und bedauert öffentlich, nicht bei Anthropic eingestiegen zu sein. Zweitens verzögert sich nach Medienberichten der Börsengang von OpenAI auf 2027, wodurch sich die Versilberung der milliardenschweren Beteiligung verschiebt. Hinzu kommt die Sorge, dass der Kurssturz Kreditklauseln berührt: SoftBank hat Kredite aufgenommen, für die Aktien von Arm und SoftBank Corp. als Sicherheit dienen. Eine belastbare Aussage, wie stark sich die Verschuldungsquote nach dem Absturz verschoben hat, liegt bislang nicht vor.

Die Kurse unterscheiden sich je nach Handelsplatz und Zeitpunkt deutlich: In Tokio war das Minus zeitweise größer als in Deutschland, wo der Handel früher am Morgen begann. Dieser Artikel nennt deshalb Handelsplatz und Uhrzeit.