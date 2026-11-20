Die SoftBank Aktie (ISIN: JP3436100006, FSE: SFT, Tokio-Symbol: 9984) ist am Freitag im Strudel des KI-Ausverkaufs in Asien eingebrochen. In Tokio verlor das Papier zeitweise 15 bis 16 Prozent, das Tagestief lag bei 2.950,5 Yen und damit nach Berichten auf dem tiefsten Stand seit Anfang April. In Stuttgart notierte die Aktie um 08:39 Uhr bei 17,30 Euro, ein Minus von rund 9 Prozent zum Vortag, und damit unter dem bisherigen 52-Wochen-Tief von 18,49 Euro vom 20. März. Diese SoftBank Aktienanalyse beleuchtet Auslöser, Zahlen, Bewertung und die SoftBank Aktienprognose der Analysten.
SoftBank Aktienanalyse: Minus 15 Prozent im KI-Ausverkauf - Wie viel OpenAI-Risiko trägt der Kurs?
Die SoftBank Aktie brach in Tokio zeitweise um bis zu 16 Prozent ein und fiel unter das Jahrestief. Die SoftBank Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt und wie die SoftBank Aktienprognose der Analysten aussieht.
Der Auslöser
Was ist bei der SoftBank Aktie passiert?
SoftBank gilt als einer der am stärksten gehebelten Wetteinsätze auf künstliche Intelligenz. Wenn Anleger an KI-Renditen zweifeln, trifft es die Aktie überproportional.
Den Anstoß lieferte der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag. Der Ausgabepreis lag bei 83 US-Dollar, der Schlusskurs am ersten Handelstag bei 97,17 Dollar. Statt Aufbruchstimmung folgten jedoch Gewinnmitnahmen und eine Verkaufswelle bei KI-nahen Werten: Die Nasdaq verlor am Donnerstag rund 2,3 Prozent, in Asien fiel der Nikkei 225 um bis zu 4,85 Prozent, der Kospi um rund 4,5 Prozent. Chipwerte wie Advantest gaben um rund 10 Prozent nach.
Für SoftBank kommen zwei Besonderheiten hinzu. Erstens hat sich Konzernchef Masayoshi Son nach Berichten auf OpenAI festgelegt und bedauert öffentlich, nicht bei Anthropic eingestiegen zu sein. Zweitens verzögert sich nach Medienberichten der Börsengang von OpenAI auf 2027, wodurch sich die Versilberung der milliardenschweren Beteiligung verschiebt. Hinzu kommt die Sorge, dass der Kurssturz Kreditklauseln berührt: SoftBank hat Kredite aufgenommen, für die Aktien von Arm und SoftBank Corp. als Sicherheit dienen. Eine belastbare Aussage, wie stark sich die Verschuldungsquote nach dem Absturz verschoben hat, liegt bislang nicht vor.
Die Kurse unterscheiden sich je nach Handelsplatz und Zeitpunkt deutlich: In Tokio war das Minus zeitweise größer als in Deutschland, wo der Handel früher am Morgen begann. Dieser Artikel nennt deshalb Handelsplatz und Uhrzeit.
Das Geschäft
Wie verdient SoftBank sein Geld?
SoftBank Group ist weniger ein klassischer Konzern als eine Beteiligungsholding. Zum Portfolio gehören der Chip-Designer Arm, der Vision Fund mit Beteiligungen an Technologiefirmen, die japanische Mobilfunktochter SoftBank Corp. und seit 2025 eine große Position bei OpenAI. Nach Unternehmensangaben hat SoftBank 64,6 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und hält rund 13 Prozent. Der Beteiligungswert wurde zuletzt mit 99,6 Milliarden Dollar angegeben, der aufgelaufene Gewinn mit 45 Milliarden Dollar (Stand 30. September). Die Tranchen von je 10 Milliarden Dollar wurden am 1. April, 1. Juli und 1. Oktober bei einer Bewertung von 730 Milliarden Dollar vor der Finanzierung eingezahlt.
Das Geschäftsmodell lebt von Wertsteigerungen im Portfolio. Steigen die Bewertungen von OpenAI und Arm, steigt der Nettoinventarwert (NAV); fallen sie, schrumpft er. Dazu gehört ein hoher Finanzierungsbedarf: SoftBank hat zuletzt unter anderem eine Retailanleihe über 1 Billion Yen mit 4,75 Prozent Kupon und sieben Jahren Laufzeit platziert.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen der SoftBank Aktie?
Am 10. November legte SoftBank die Zahlen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Umsatz stieg um 13,3 Prozent auf 4.235 Milliarden Yen. Unter dem Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 768 Milliarden Yen nach einem Gewinn von 2.924 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum. Die Anlagegewinne des Vision Funds schrumpften auf 341 Milliarden Yen nach 3.536 Milliarden Yen im Vorjahr; für OpenAI wurde im Halbjahr kein weiterer Bewertungsgewinn verbucht.
|Kennzahl
|Wert
|Vergleich
|Umsatz
|4.235 Mrd. ¥
|+13,3%
|Nettoergebnis
|−768 Mrd. ¥
|Vorjahr +2.924 Mrd. ¥
|Anlagegewinne Vision Fund
|341 Mrd. ¥
|Vorjahr 3.536 Mrd. ¥
|Nettoinventarwert (NAV)
|59,8 Bio. ¥
|Stand 30.9.
|Verschuldungsquote (LTV)
|15,9 %
|März 17,0%; Juni 13,0%
|Liquidität
|5,0 Bio. ¥
|ca. 32 Mrd. $
Medien nennen für das Quartal teils abweichende Verlustwerte; bei den Halbjahreszahlen gilt die Präsentation von SoftBank.
Quelle: SoftBank Group, Investorenpräsentation Q2 des Geschäftsjahres 2026 (10.11.2026)
Die Verschuldungsquote LTV (Loan-to-Value) lag zum Stichtag bei 15,9 Prozent, die Grenzwerte betragen 25 Prozent im Normalfall und 35 Prozent in außerordentlichen Lagen. Die zinstragenden Schulden der Holding beliefen sich auf rund 23.949 Milliarden Yen, die bereinigte Nettoverschuldung auf rund 11,3 Billionen Yen. Der Pro-forma-NAV vom 9. November betrug rund 44,7 Billionen Yen. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 17 Billionen Yen (eigene Rechnung bei etwa 3.005 Yen) ergibt sich rechnerisch ein Abschlag von deutlich über 50 Prozent auf diesen Wert. Eine offizielle Abschlagsangabe nach dem Kurssturz lag bei Redaktionsschluss nicht vor; die Rechnung ist eine grobe Näherung ohne Abzug der Schulden.
Klassische Kennzahlen wie das KGV sind bei einer Holding mit schwankenden Bewertungsgewinnen wenig aussagekräftig und im Halbjahr wegen des Verlusts nicht sinnvoll berechenbar. Im Mittelpunkt steht stattdessen der Abschlag zum NAV.
Analysten
Wie sieht die SoftBank Aktienprognose der Analysten aus?
Vor dem Absturz war die Stimmung der Analysten überwiegend positiv. Nach Daten von Finanzdatenanbietern lag die Mehrheit der Einstufungen bei „Kaufen“: In einer Erhebung vom 10. November standen 15 Kaufempfehlungen sechs Halteempfehlungen und keiner Verkaufsempfehlung gegenüber, das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 8.611 Yen. Eine andere Erhebung vom 13. November sieht 17 Analysten mit einem Durchschnitt von rund 7.385 Yen; eine weitere nennt 15 Kaufen, 3 Halten, 1 Verkaufen mit einem Durchschnitt von 7.740 Yen und einer Spanne von 3.140 bis 11.100 Yen. Alle Erhebungen stammen aus der Zeit vor dem Kursrutsch vom Freitag; Reaktionen der Analysten auf den Absturz lagen nicht vor.
|Erhebung
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|Ø-Kursziel
|Stand 10.11.
|15 / 6 / 0
|8.611 ¥
|Stand 13.11.
|17 Analysten, Mehrheit Kaufen
|7.385 ¥
|Undatiert (letzte Aktion 11.8.)
|15 / 3 / 1
|7.740 ¥ (Spanne 3.140–11.100 ¥)
Die Erhebungen unterscheiden sich in Stichtag, Analystenzahl und Klassifizierung. Kurse bei Redaktionsschluss: rund 3.005 Yen in Tokio (zeitweise).
Quelle: Finanzdatenanbieter, Erhebungen vom 10. bis 13.11.2026
Der Durchschnitt liegt demnach mehr als doppelt so hoch wie der Kurs vom Freitag. Das zeigt, wie groß der Bruch ist: Entweder die Kursziele werden gesenkt, oder der Markt preist einen Teil der KI-Risiken wieder aus. Es handelt sich um Konsensangaben von Dritten, nicht um eine Einschätzung von aktiencheck.de.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur SoftBank Aktie?
In Tokio fiel die Aktie auf 2.950,5 Yen und unterschritt damit das 52-Wochen-Tief von rund 3.350 Yen (Stand 13. November); das Jahreshoch lag bei 9.074 Yen im Juni. Vom Hoch aus hat sich der Kurs damit rechnerisch auf rund ein Drittel verringert. In Euro liegt das Jahreshoch bei 49,39 Euro vom 1. Juni, das bisherige Tief bei 18,49 Euro vom 20. März, aktuell bei etwa 17,30 Euro. Beschreibend gilt: Der Kurs bewegt sich nach dem Bruch dieser Marken ohne klare Unterstützung aus dem Kursverlauf des Jahres; ein Erholungsansatz müsste erst zeigen, ob frühere Tiefs als Boden taugen.
Ausblick
Welche Szenarien diskutieren Markt und Analysten für die SoftBank Aktie?
Ein Lager sieht im Absturz einen Überhang: SoftBank handle nun mit einem Abschlag von mehr als 50 Prozent auf den NAV, die Kursziele der Analysten lägen weit darüber, und die Bilanz mit einer Verschuldungsquote unter 16 Prozent sei vor dem Kurssturz robust gewesen. Das andere Lager warnt vor einer Rückkopplung: Fallen Arm und andere Positionen weiter, steigt die Verschuldungsquote, Sicherheiten müssen nachgeschossen werden, und der Spielraum für neue KI-Investitionen schrumpft. Beide Sichtweisen hängen an der Frage, ob die Bewertungen von OpenAI und der KI-Branche halten. Die Rating-Agentur Fitch vergab nach Berichten erstmals ein BBB+ mit stabilem Ausblick, was die Refinanzierung stützt.
Termine
Was beobachten Anleger bei der SoftBank Aktie jetzt?
Die weitere Entwicklung des Nikkei 225 und der KI-Werte nach dem Absturz in Asien.
Mögliche Kommentare von SoftBank zu Verschuldungsquote und Sicherheiten.
Neue Einschätzungen von Analysten, die Kursziele nach dem Absturz anpassen könnten.
Nachrichten zum geplanten OpenAI-Börsengang, der laut Berichten auf 2027 verschoben wurde.
Kursentwicklung bei Arm, da der Beteiligungswert und die Margin-Kredite daran hängen.
Die nächsten Quartalszahlen; ein Termin lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur SoftBank Aktie
Warum ist die SoftBank Aktie so stark gefallen? Der KI-Ausverkauf nach dem Anthropic-Börsengang, Zweifel an den KI-Renditen und die starke Abhängigkeit von OpenAI und Arm trafen SoftBank überproportional.
Wie hoch ist die Verschuldung von SoftBank? Zum 30. September lag die Verschuldungsquote (LTV) bei 15,9 Prozent; die bereinigte Nettoverschuldung der Holding betrug rund 11,3 Billionen Yen. Werte nach dem Absturz lagen nicht vor.
Wie lautet die SoftBank Aktienprognose der Analysten? Vor dem Absturz lagen die durchschnittlichen Kursziele je nach Erhebung zwischen rund 7.400 und 8.600 Yen. Aktualisierte Einschätzungen standen bei Redaktionsschluss aus.
Wie viel hat SoftBank in OpenAI investiert? Nach Unternehmensangaben 64,6 Milliarden Dollar, mit einem Anteil von rund 13 Prozent.
Wann kommen die nächsten SoftBank-Zahlen? Ein Termin lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
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