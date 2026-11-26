Die SoftBank-Aktie erholt sich am 26. November kräftig und gehört zu den größten Nikkei-225-Gewinnern. In Tokio schloss das Papier 7,32 Prozent höher bei 2.894 Yen. Zeitweise lag es 9 bis 11 Prozent im Plus. In Frankfurt stand der Kurs am Morgen bei 16,75 Euro, ein Plus von 4,34 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect).
SoftBank-Aktie dreht im Nikkei 225: Sprung nach dem Kurssturz vom Mittwoch
Die SoftBank-Aktie ist Nikkei-225-Gewinner des Tages. Nach einem Minus von fast 15 Prozent am Vortag schloss das Papier in Tokio 7,3 Prozent im Plus.
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Der Hintergrund
Gegenreaktion auf den Absturz vom Mittwoch
Die SoftBank-Aktie war am Mittwoch um fast 15 Prozent eingebrochen und lag damit auf dem tiefsten Stand seit Juli des Vorjahres. Der Konzern gilt am Markt als Gradmesser für die KI-Euphorie. Entsprechend stark fällt die Gegenbewegung aus, nachdem sich KI- und Chipwerte in Tokio erholten. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, nachdem er am Mittwoch 2,78 Prozent verloren hatte.
Ausblick
Volatilität bleibt hoch
Der Nikkei 225 Gewinner SoftBank zeigt, wie stark einzelne Werte an der KI-Stimmung hängen. Hinzu kommen Sorgen um Nvidia: Die Ratingagentur S&P hat den Konzern auf Beobachtung für eine mögliche Herabstufung gesetzt, und neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner belasten die Märkte. Die Futures preisen für Dezember eine Zinserhöhung der US-Notenbank mit 98 Prozent ein.
Wertpapierdaten: ISIN JP3436100006, WKN 891624, Tokioter Symbol 9984, Frankfurter Symbol SFT, US-Symbol SFTBY.
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