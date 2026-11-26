SoftBank-Aktie dreht im Nikkei 225: Sprung nach dem Kurssturz vom Mittwoch

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die SoftBank-Aktie ist Nikkei-225-Gewinner des Tages. Nach einem Minus von fast 15 Prozent am Vortag schloss das Papier in Tokio 7,3 Prozent im Plus.

Die SoftBank-Aktie erholt sich am 26. November kräftig und gehört zu den größten Nikkei-225-Gewinnern. In Tokio schloss das Papier 7,32 Prozent höher bei 2.894 Yen. Zeitweise lag es 9 bis 11 Prozent im Plus. In Frankfurt stand der Kurs am Morgen bei 16,75 Euro, ein Plus von 4,34 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). SFT SFT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SFT — — — Der Hintergrund Gegenreaktion auf den Absturz vom Mittwoch Die SoftBank-Aktie war am Mittwoch um fast 15 Prozent eingebrochen und lag damit auf dem tiefsten Stand seit Juli des Vorjahres. Der Konzern gilt am Markt als Gradmesser für die KI-Euphorie. Entsprechend stark fällt die Gegenbewegung aus, nachdem sich KI- und Chipwerte in Tokio erholten. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, nachdem er am Mittwoch 2,78 Prozent verloren hatte. SoftBank-Aktie in Tokio (2.894 Yen) +7,32 % SoftBank-Aktie in Frankfurt am Morgen +4,34 % Abschlag am Mittwoch (rund) -15 % Quelle : Investing.com, comdirect Ausblick Volatilität bleibt hoch Der Nikkei 225 Gewinner SoftBank zeigt, wie stark einzelne Werte an der KI-Stimmung hängen. Hinzu kommen Sorgen um Nvidia: Die Ratingagentur S&P hat den Konzern auf Beobachtung für eine mögliche Herabstufung gesetzt, und neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner belasten die Märkte. Die Futures preisen für Dezember eine Zinserhöhung der US-Notenbank mit 98 Prozent ein. Was gegen eine nachhaltige Erholung spricht Zweistellige Tagesbewegungen deuten auf hohe Unsicherheit hin.

Die Aktie bleibt stark vom Stimmungsumfeld bei KI-Werten abhängig. Wertpapierdaten: ISIN JP3436100006, WKN 891624, Tokioter Symbol 9984, Frankfurter Symbol SFT, US-Symbol SFTBY.

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