Snowflake Aktie: Minus 12 Prozent in einer Woche vor den Zahlen – Eiszeit für die Daten-Cloud?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:43 3 Min.

Die Snowflake Aktie verliert am Freitag gut 5 Prozent auf 254,82 Dollar und in der Woche rund 12 Prozent. Dabei wächst der Umsatz um mehr als 30 Prozent, und Oppenheimer sieht 475 Dollar. Am 2. Dezember sollen die Zahlen kommen. Was jetzt auf dem Spiel steht.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die Snowflake Aktie (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: 5Q5, US-Handelssymbol: SNOW, NYSE) gehört zu den großen Verlierern der Software-Branche in dieser Woche. Am Freitag, 20. November 2026, schloss das Papier bei 254,82 Dollar, ein Minus von 5,13 Prozent. Der Börsenwert des Datenspezialisten liegt damit bei rund 90 Milliarden Dollar. Schlusskurs der Snowflake Aktie am 20.11.2026 254,82 USD Wochenverlust (eigene Rechnung) -12,3 % Umsatzwachstum (12 Monate bis Juli 2026) +32 % 52-Wochen-Hoch 384,56 USD Quelle : Yahoo Finance, MarketBeat, GuruFocus; Wochenminus eigene Rechnung; Stand 20.11.2026 Die Woche Von 291 auf 255 Dollar in fünf Tagen Zum Ende der Vorwoche kostete die Snowflake Aktie noch 290,61 Dollar. Bis Freitag ging es nach eigener Rechnung um rund 12,3 Prozent abwärts. Vom 52-Wochen-Hoch bei 384,56 Dollar ist die Aktie inzwischen etwa ein Drittel entfernt. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht: Snowflake wurde vom breiten Ausverkauf bei Software- und KI-Werten mitgerissen. Einordnung der Redaktion: Die Snowflake Aktie schwankt traditionell deutlich stärker als der Markt. Laut einer Auswertung von Trefis fielen die Kurse in früheren Krisenphasen im Schnitt um rund 30 Prozent. Dazu kommt die Unruhe in der Branche: Der Konkurrent Datadog stellte zuletzt nur ein flaches viertes Quartal in Aussicht. Das Geschäft Rasantes Wachstum, aber noch Verluste Snowflake betreibt eine Cloud-Plattform, auf der Unternehmen große Datenmengen speichern und auswerten – zunehmend auch für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Der Umsatz erreichte in den zwölf Monaten bis Ende Juli 5,44 Milliarden Dollar, ein Plus von 32 Prozent. Das Wachstum hat sich damit sogar beschleunigt. Im letzten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie mit 0,62 Dollar die Erwartung von 0,45 Dollar deutlich. Nach Bilanzregeln schreibt Snowflake aber weiterhin Verluste, vor allem wegen hoher aktienbasierter Vergütung. Zudem werfen KI-Anwendungen geringere Margen ab: Für die Produktmarge stellt das Unternehmen rund 74 Prozent in Aussicht. Analysten Oppenheimer bleibt bei 475 Dollar, BofA wird vorsichtiger Oppenheimer bestätigte am 18. November sein Kursziel von 475 Dollar – rund 86 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Bank of America senkte ihr Ziel dagegen auf 400 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Snowflake Aktie spricht Umsatzwachstum über 30 Prozent

Starke Position bei Daten für KI

Gewinnerwartungen zuletzt deutlich übertroffen

Hohe Kursziele vieler Analysten Was gegen die Snowflake Aktie spricht Weiterhin Verluste nach Bilanzregeln

Geringere Margen bei KI-Anwendungen

Hohe aktienbasierte Vergütung

Sehr starke Kursschwankungen Ausblick Am 2. Dezember fällt die Entscheidung Die nächsten Quartalszahlen werden für den 2. Dezember 2026 erwartet. Dann muss Snowflake zeigen, dass das hohe Wachstum anhält und die KI-Nachfrage die Marge nicht zu stark drückt. Ein überzeugender Bericht könnte die Snowflake Aktie nach dem Ausverkauf kräftig nach oben treiben – eine Enttäuschung aber auch weiter belasten. FAQ Häufige Fragen zur Snowflake Aktie Warum fällt die Snowflake Aktie?

Der breite Ausverkauf bei Software- und KI-Werten belastet. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Wann legt Snowflake die nächsten Zahlen vor?

Die Quartalszahlen werden für den 2. Dezember 2026 erwartet. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Snowflake Aktie?

ISIN US8334451098, WKN A2QB38, Handelssymbol in Deutschland 5Q5, US-Handelssymbol SNOW (NYSE).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.