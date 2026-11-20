Was für ein Gegensatz! Die Snowflake-Aktie (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) verliert an der New Yorker Börse kräftig an Wert, die Schweizer Großbank UBS streicht gleich 50 USD von ihrem bisherigen Kursziel – und trotzdem bleibt eine spektakuläre Kaufempfehlung bestehen. In seiner aktuellen Snowflake-Aktienanalyse vom 18. November 2026 senkt UBS-Analyst Karl Keirstead das Kursziel von 500 auf 450 USD, bestätigt aber ausdrücklich das Rating "buy". Beim jüngsten NYSE-Schlusskurs von 268,59 USD, einem Tagesverlust von vier Prozent, ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von beeindruckenden 67,5 Prozent. Die entscheidende Frage lautet: Warum reduziert die UBS ihre Bewertung, obwohl sie Snowflake weiterhin für einen aussichtsreichen Gewinner des KI-Booms hält? Die Antwort liegt in einer ungewöhnlichen Kombination aus gesunder Nachfrage, hohen Wachstumserwartungen und einer anspruchsvollen Börsenbewertung. Für Anleger könnte die kommende Quartalsbilanz deshalb zum entscheidenden Stimmungstest werden.
Snowflake Aktie vor der nächsten KI-Rally?
UBS sieht gewaltiges Aufwärtspotenzial trotz Kurszielsenkung
Snowflake-Aktienanalyse: UBS bestätigt Rating "buy" trotz Kurszielsenkung
Die jüngste Snowflake-Aktienanalyse der UBS liefert Anlegern eine differenzierte Botschaft. Analyst Karl Keirstead reduziert das Kursziel um zehn Prozent von 500 auf 450 USD, hält aber am Rating "buy" fest. Damit bleibt die Schweizer Großbank grundsätzlich optimistisch, berücksichtigt jedoch offenbar gestiegene Bewertungsrisiken. Bemerkenswert ist der enorme Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem neuen Zielwert. Während Snowflake an der NYSE bei 268,59 USD schloss, sieht die UBS den fairen Zielkurs bei 450 USD. Die Differenz beträgt 181,41 USD je Aktie. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 67,5 Prozent. Allerdings ist ein Analystenkursziel keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Es basiert auf Erwartungen hinsichtlich Wachstum, Profitabilität und Unternehmensbewertung. Gerade bei einem Technologieunternehmen wie Snowflake können Veränderungen dieser Annahmen erhebliche Auswirkungen haben. Das bestätigte Rating "buy" zeigt dennoch, dass Karl Keirstead die längerfristigen Geschäftsperspektiven weiterhin positiv beurteilt.
UBS befragt Kunden: Nachfrage nach Snowflake bleibt gesund
Der wichtigste positive Befund der aktuellen UBS-Aktienanalyse stammt aus Gesprächen mit Kunden und Vertriebspartnern von Snowflake. Vor der für den 2. Dezember 2026 angekündigten Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen hat Karl Keirstead die Nachfrageentwicklung untersucht. Das Ergebnis fällt grundsätzlich erfreulich aus. Nach Einschätzung der UBS erscheint die Nachfrage nach Snowflakes CoCo-Produkt weiterhin gesund. Auch der übergeordnete Trend zur Migration von Datenanalyse-Anwendungen auf moderne Cloudplattformen sei intakt. Diese Einschätzung ist für Anleger besonders wichtig, weil sie einen Einblick in die tatsächliche Nachfrage außerhalb der offiziellen Unternehmensprognosen bietet. Snowflake profitiert davon, dass Unternehmen immer größere Datenmengen verarbeiten und analysieren müssen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an leistungsfähigen Plattformen, die unterschiedliche Datenquellen zusammenführen und für neue Anwendungen nutzbar machen können. Die UBS sieht in diesem Geschäftsfeld weiterhin attraktive Perspektiven. Karl Keirstead bestätigt deshalb trotz der Kurszielsenkung das Rating "buy".
KI-Revolution: Warum Snowflake nicht einfach ersetzt werden kann
Besonders spannend ist eine weitere Beobachtung aus den Kundengesprächen der UBS. Nach Einschätzung von Karl Keirstead zeigen Snowflake-Kunden bislang kein ausgeprägtes Interesse daran, ihre Ausgaben für die Plattform durch selbst entwickelte Datenanalyselösungen auf Basis großer Sprachmodelle zu ersetzen. Das ist ein wichtiger Punkt in der Diskussion über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf etablierte Softwareanbieter. Schließlich besteht die Sorge, dass leistungsfähige KI-Systeme künftig Aufgaben übernehmen könnten, für die Unternehmen bisher spezialisierte Software benötigen. Die UBS sieht bei Snowflake derzeit jedoch keine überzeugenden Hinweise auf eine solche Verdrängung. Vielmehr bleibt die Nachfrage nach professioneller Dateninfrastruktur offenbar robust. Dahinter steht eine grundlegende wirtschaftliche Überlegung: Auch moderne KI-Anwendungen benötigen zuverlässige, strukturierte und sicher zugängliche Unternehmensdaten. Sprachmodelle allein ersetzen nicht automatisch die gesamte technische Infrastruktur für Speicherung, Verwaltung, Berechtigungen und Analyse. Für Snowflake könnte KI deshalb nicht nur eine potenzielle Bedrohung, sondern auch ein zusätzlicher Wachstumstreiber sein.
CoCo im Fokus: Neue Anwendungen könnten Wachstum beschleunigen
Die positive Einschätzung zur Nachfrage nach CoCo ist ein zentraler Bestandteil der UBS-Aktienanalyse. Für Snowflake kommt es darauf an, neue Funktionen und Anwendungen erfolgreich in die bestehende Datenplattform zu integrieren. Je mehr Aufgaben Kunden über Snowflake abwickeln, desto größer könnte langfristig das wirtschaftliche Potenzial der Plattform werden. Besonders interessant sind Anwendungen, die Datenanalyse und künstliche Intelligenz miteinander verbinden. Unternehmen möchten ihre vorhandenen Daten zunehmend nutzen, um Geschäftsprozesse zu automatisieren, Kundenverhalten besser zu verstehen und Entscheidungen schneller zu treffen. Snowflake kann dafür eine wichtige technische Grundlage bereitstellen. Allerdings bedeutet eine positive Nachfrageeinschätzung noch nicht automatisch, dass sämtliche neuen Produkte kurzfristig erhebliche Gewinne erzielen werden. Entscheidend bleibt, wie schnell sich das Interesse der Kunden in zusätzliche Umsätze umwandeln lässt. Karl Keirstead sieht die Nachfrageentwicklung weiterhin positiv und hält deshalb am UBS-Rating "buy" fest. Das Kursziel von 450 USD verdeutlicht, dass die Schweizer Großbank Snowflake trotz der jüngsten Kursschwäche weiterhin erhebliches Potenzial zutraut.
Die Schattenseite: Snowflake ist anspruchsvoll bewertet
Warum senkt die UBS das Kursziel von 500 auf 450 USD, obwohl die Kundengespräche positiv ausfallen? Ein wichtiger Grund liegt in der hohen Bewertung und den anspruchsvollen Erwartungen der Anleger. Nach Angaben der UBS wird Snowflake auf Basis der Erwartungen für das Kalenderjahr 2027 mit ungefähr dem Zwölffachen des Umsatzes und dem 49-Fachen des freien Cashflows bewertet. Diese Multiplikatoren zeigen, dass der Markt dem Unternehmen auch nach dem jüngsten Kursrückgang beträchtliches Wachstum zutraut. Für Snowflake bedeutet dies einen hohen Erfolgsdruck. Das Unternehmen muss seine Umsätze kräftig steigern und gleichzeitig Fortschritte bei der Profitabilität erzielen, um die Bewertung langfristig zu rechtfertigen. Schon kleinere Enttäuschungen können bei solchen Bewertungsniveaus deutliche Kursreaktionen auslösen. Die UBS verbindet deshalb ihre positive fundamentale Einschätzung mit größerer Vorsicht hinsichtlich des angemessenen Aktienkurses. Karl Keirstead reduziert das Kursziel um zehn Prozent, bestätigt aber das Rating "buy". Genau dieser Gegensatz macht die aktuelle Snowflake-Aktienanalyse besonders interessant.
Quartalszahlen am 2. Dezember: Der nächste große Härtetest
Die nächste wichtige Bewährungsprobe steht bereits bevor. Snowflake will am 2. Dezember 2026 seine Ergebnisse für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlichen. Für Anleger dürfte insbesondere die Entwicklung der Produkterlöse im Mittelpunkt stehen. Diese Kennzahl zeigt, wie stark die Kunden die Plattform tatsächlich nutzen und welche Umsätze daraus entstehen. Ebenso wichtig sind die Prognosen für die kommenden Quartale. Sollte Snowflake die Erwartungen übertreffen und einen überzeugenden Ausblick liefern, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken. Besonders positiv wäre ein Hinweis darauf, dass die Nachfrage nach KI-bezogenen Datenanwendungen zusätzliche Wachstumsimpulse erzeugt. Umgekehrt könnte eine schwächere Umsatzentwicklung erhebliche Enttäuschungen auslösen. Bei einer anspruchsvollen Bewertung reicht es häufig nicht aus, lediglich solide Ergebnisse vorzulegen. Entscheidend ist, ob die tatsächliche Entwicklung mit den hohen Markterwartungen Schritt hält. Die UBS hat ihre Kundenbefragungen ausdrücklich im Vorfeld dieses wichtigen Termins durchgeführt. Karl Keirstead bleibt mit dem Rating "buy" optimistisch, auch wenn das Kursziel inzwischen auf 450 USD reduziert wurde.
Snowflake zwischen KI-Boom und Kostendruck
Die langfristigen Perspektiven von Snowflake hängen eng mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft zusammen. Unternehmen erzeugen immer größere Datenmengen und benötigen leistungsfähige Systeme, um diese Informationen sinnvoll zu nutzen. Gleichzeitig steigt durch künstliche Intelligenz der Bedarf an hochwertigen Daten. Daraus ergeben sich attraktive Wachstumsmöglichkeiten für Anbieter moderner Cloudplattformen. Allerdings ist der Markt hart umkämpft. Snowflake konkurriert mit großen Technologieunternehmen und spezialisierten Datenplattformen, die ebenfalls erhebliche Mittel in Forschung und Entwicklung investieren. Kunden achten zudem zunehmend darauf, ihre Cloudkosten zu kontrollieren. Eine effizientere Nutzung bestehender Systeme kann kurzfristig das Umsatzwachstum einzelner Anbieter beeinflussen. Für Snowflake ist deshalb entscheidend, neue Anwendungen zu entwickeln, die zusätzliche Nachfrage erzeugen und einen klaren wirtschaftlichen Nutzen bieten. Die positive Einschätzung der UBS zur Nachfrage nach CoCo und zur Datenmigration spricht für die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform. Dennoch bleiben der intensive Wettbewerb und mögliche Veränderungen der Kundenausgaben wichtige Risiken.
Andere Analysten ebenfalls optimistisch: Kursziele bis 475 USD
Die UBS steht mit ihrer positiven Einschätzung nicht allein. Auch andere Investmentbanken sehen erhebliches Potenzial für die Snowflake-Aktie. Oppenheimer bestätigte am 18. November 2026 ein Kursziel von 475 USD und das Rating "outperform". Analyst Ittai Kidron erwartet, dass Snowflake bei den kommenden Quartalszahlen positiv überraschen könnte. Morgan Stanley hielt am selben Tag an einem Kursziel von 470 USD und einer positiven Einstufung fest. Evercore ISI hatte sein Kursziel bereits am 12. November von 360 auf 430 USD angehoben und blieb ebenfalls optimistisch. Diese Einschätzungen verdeutlichen, dass zahlreiche Analysten weiterhin an die langfristige Wachstumsgeschichte glauben. Allerdings unterscheiden sich die Erwartungen an die Bewertung und das Tempo der Geschäftsentwicklung. Die UBS nimmt mit ihrem Kursziel von 450 USD eine optimistische, aber nicht die aggressivste Position ein. Karl Keirstead sieht trotz der Kurszielsenkung weiterhin ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 67,5 Prozent. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Snowflake die hohen Erwartungen mit überzeugenden Geschäftszahlen untermauern kann.
Die Chancen: Was die Snowflake-Aktie wieder antreiben könnte
Für eine positive Entwicklung der Snowflake-Aktie sprechen mehrere Faktoren. Erstens bleibt die Nachfrage nach modernen Datenplattformen nach Einschätzung der UBS robust. Zweitens könnte die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz zusätzliche Anforderungen an Datenverwaltung und Datenanalyse schaffen. Drittens zeigen die Kundengespräche von Karl Keirstead bislang keine ausgeprägte Bereitschaft, Snowflake durch selbst entwickelte Lösungen auf Basis großer Sprachmodelle zu ersetzen. Viertens könnten erfolgreiche neue Produkte und Anwendungen die Nutzung der Plattform intensivieren. Besonders wichtig wäre eine Entwicklung, bei der Snowflake sein Umsatzwachstum hoch hält und gleichzeitig den freien Cashflow deutlich steigert. Dies könnte die anspruchsvolle Bewertung besser rechtfertigen. Auch überzeugende Quartalszahlen am 2. Dezember könnten die Stimmung verbessern. Die UBS hält mit dem Rating "buy" und dem Kursziel von 450 USD an ihrer positiven Gesamteinschätzung fest. Allerdings müssen die erwarteten Wachstumsmöglichkeiten erst in messbare wirtschaftliche Erfolge umgesetzt werden.
Die Risiken: Warum Anleger trotz UBS-Kaufempfehlung vorsichtig bleiben sollten
Die Risiken für Snowflake sind erheblich. Besonders wichtig ist die anspruchsvolle Bewertung. Wenn ein Unternehmen mit hohen Umsatz- und Cashflow-Multiplikatoren gehandelt wird, können bereits kleinere Wachstumsenttäuschungen zu deutlichen Kursverlusten führen. Hinzu kommt der intensive Wettbewerb im Cloud- und Datenanalysegeschäft. Große Technologiekonzerne verfügen über umfangreiche finanzielle Ressourcen und können ihre Plattformen kontinuierlich weiterentwickeln. Auch mögliche Veränderungen bei den IT-Budgets der Kunden stellen ein Risiko dar. Sollten Unternehmen ihre Ausgaben reduzieren oder bestehende Systeme effizienter nutzen, könnte dies das Umsatzwachstum belasten. Darüber hinaus bleibt offen, wie schnell neue KI-Anwendungen tatsächlich zusätzliche Erlöse generieren werden. Die UBS sieht bislang keine bedeutende Verdrängung durch intern entwickelte Sprachmodell-Lösungen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass sich die Wettbewerbslandschaft langfristig verändert. Karl Keirstead berücksichtigt die hohen Markterwartungen und senkt deshalb das Kursziel von 500 auf 450 USD. Das bestätigte Rating "buy" beseitigt diese Risiken nicht.
Snowflake-Aktie bei 268,59 USD: Sind 450 USD realistisch?
Mit einem NYSE-Schlusskurs von 268,59 USD und einem Tagesverlust von vier Prozent steht die Snowflake-Aktie deutlich unter Druck. Das neue UBS-Kursziel von 450 USD liegt 181,41 USD über dem aktuellen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 67,5 Prozent. Ein derart großer Abstand zwischen Börsenkurs und Analystenziel zeigt, wie unterschiedlich die langfristigen Perspektiven bewertet werden. Während Anleger kurzfristig hohe Bewertungsrisiken und mögliche Wachstumsenttäuschungen fürchten, hält die UBS an der positiven fundamentalen Einschätzung fest. Entscheidend wird sein, ob Snowflake die robuste Nachfrage tatsächlich in starkes Umsatzwachstum und steigende Cashflows umwandeln kann. Besonders die kommenden Quartalszahlen dürften wichtige Hinweise liefern. Sollte das Unternehmen die Erwartungen übertreffen, könnte dies die positive Sichtweise von Karl Keirstead unterstützen. Enttäuschende Ergebnisse könnten dagegen zusätzlichen Druck auslösen. Das UBS-Kursziel von 450 USD ist deshalb als optimistische Bewertungseinschätzung zu verstehen und nicht als Garantie für eine bevorstehende Rally.
Fazit: Snowflake-Aktie – UBS sieht fast 68 Prozent Potenzial trotz Kurszielsenkung
Die Snowflake-Aktienanalyse der UBS vom 18. November 2026 liefert Anlegern eine spannende Mischung aus Optimismus und Vorsicht. Analyst Karl Keirstead senkt das Kursziel von 500 auf 450 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Beim jüngsten NYSE-Schlusskurs von 268,59 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 67,5 Prozent. Besonders positiv bewertet die UBS die weiterhin gesunde Nachfrage nach Snowflakes CoCo-Produkt und den anhaltenden Trend zur Migration von Datenanalyse-Anwendungen auf moderne Cloudplattformen. Auch die Sorge, dass Kunden ihre Snowflake-Ausgaben zunehmend durch selbst entwickelte KI-Lösungen ersetzen könnten, bestätigt sich nach den Gesprächen mit Kunden und Partnern bislang nicht. Gleichzeitig warnt die UBS vor einer anspruchsvollen Bewertung und hohen Erwartungen. Die nächste entscheidende Bewährungsprobe steht mit den Quartalszahlen am 2. Dezember bevor. Für Anleger lautet die zentrale Frage: Kann Snowflake seine technologische Stärke in dauerhaft hohes Wachstum und steigende Cashflows verwandeln? Karl Keirstead bleibt optimistisch. Die UBS bestätigt das Rating "buy" und sieht mit dem Kursziel von 450 USD weiterhin erhebliches Potenzial. Die Börse verlangt allerdings zunächst überzeugende Beweise.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
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