Die Snowflake-Aktienanalyse der UBS vom 18. November 2026 liefert Anlegern eine spannende Mischung aus Optimismus und Vorsicht. Analyst Karl Keirstead senkt das Kursziel von 500 auf 450 USD, bestätigt aber das Rating "buy". Beim jüngsten NYSE-Schlusskurs von 268,59 USD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 67,5 Prozent. Besonders positiv bewertet die UBS die weiterhin gesunde Nachfrage nach Snowflakes CoCo-Produkt und den anhaltenden Trend zur Migration von Datenanalyse-Anwendungen auf moderne Cloudplattformen. Auch die Sorge, dass Kunden ihre Snowflake-Ausgaben zunehmend durch selbst entwickelte KI-Lösungen ersetzen könnten, bestätigt sich nach den Gesprächen mit Kunden und Partnern bislang nicht. Gleichzeitig warnt die UBS vor einer anspruchsvollen Bewertung und hohen Erwartungen. Die nächste entscheidende Bewährungsprobe steht mit den Quartalszahlen am 2. Dezember bevor. Für Anleger lautet die zentrale Frage: Kann Snowflake seine technologische Stärke in dauerhaft hohes Wachstum und steigende Cashflows verwandeln? Karl Keirstead bleibt optimistisch. Die UBS bestätigt das Rating "buy" und sieht mit dem Kursziel von 450 USD weiterhin erhebliches Potenzial. Die Börse verlangt allerdings zunächst überzeugende Beweise.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.