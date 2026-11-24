Die Bank of America (BofA) habe im Vorfeld der für Mittwoch, den 2. Dezember, erwarteten Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal das Kursziel für die Snowflake-Aktie (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) von 470 auf 400 USD gesenkt und das Rating "buy" bestätigt. Die entscheidende Frage sei, ob das Wachstum der Produktumsätze die hohen Erwartungen übertreffen könne. Die Messlatte liege seiner Einschätzung nach bei einem Wachstum von 43%, was einer Übererfüllung des Mittelwerts der Unternehmensprognose in absoluten Dollarbeträgen um 4% entsprechen würde. Eine Übererfüllung der Prognose um weniger als 4% könnte zunächst für Kursturbulenzen sorgen. Die BofA gehe jedoch davon aus, dass eine daraus resultierende Kursschwäche als Kaufgelegenheit genutzt werde - es sei denn, die Produktumsätze würden die Prognose um weniger als 2% übertreffen oder der Ausblick für das vierte Geschäftsquartal würde auf ein Wachstum von deutlich unter 37% hindeuten, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 20.11.2026)