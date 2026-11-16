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SMA Solar Technology Aktie +6,36%: TecDAX-Spitze – und noch 87% Potenzial?

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 12:11 3 Min.

SMA Solar Technology springt an die TecDAX-Spitze, während Jefferies mit seinem Kursziel von 90 Euro trotz der Rally noch rund 87 % Aufwärtspotenzial signalisiert.

Bild: Mariana Proença / Unsplash

SMA Solar Technology setzt sich mit einem Kurssprung von 2,88 Euro beziehungsweise 6,36 % auf 48,14 Euro beim angegebenen Kursstand an die TecDAX-Spitze, während Jefferies-Analyst Constantin Hesse in seiner SMA Solar Technology-Aktienanalyse vom 13.11.2026 das Kursziel 90 Euro und das Rating "buy" für die Aktie (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker: S92) bestätigt. Trotz des kräftigen Kursanstiegs liege die Zielmarke von Jefferies noch deutlich entfernt: Zwischen 48,14 Euro und dem Kursziel 90 Euro verbleibe ein Abstand von 41,86 Euro. Rechnerisch entspreche dies einem weiteren Aufwärtspotenzial von rund 87 %. Constantin Hesse halte damit an einer ausgesprochen optimistischen Einschätzung des Photovoltaik-Spezialisten fest. Starke Aufträge liefern Argumente für die Käufer Im Mittelpunkt der SMA Solar Technology-Aktienanalyse stünden die jüngsten Quartalszahlen. Diese seien nach Einschätzung von Constantin Hesse erneut ermutigend ausgefallen und würden seine Kaufempfehlung untermauern. Besonders die starken Aufträge sprächen aus Sicht des Jefferies-Analysten für das Unternehmen. Damit richte sich der Blick über das bereits abgeschlossene Quartal hinaus. Eine starke Auftragslage könne eine wichtige Grundlage für das künftige Geschäft bilden. Entscheidend bleibe allerdings, wie sich die Aufträge tatsächlich in Umsätze und Ergebnisse übersetzen würden. Konkrete Angaben zur Auftragshöhe oder zu einzelnen Ergebniskennzahlen enthalte die vorliegende Zusammenfassung nicht. Die positive Bewertung von Constantin Hesse stütze sich jedoch ausdrücklich auf die jüngsten Zahlen und die Stärke der Aufträge. Mehr Planbarkeit: Ein zweites Argument für das Rating "buy" Neben der Auftragslage hebe Constantin Hesse die zunehmend besser vorhersagbare Geschäftsentwicklung hervor. Für Jefferies liefere diese Entwicklung ein weiteres Argument, das Rating "buy" und das Kursziel 90 Euro beizubehalten. Eine bessere Vorhersehbarkeit könne die Einschätzung künftiger Umsätze und Ergebnisse erleichtern. Sie bedeute allerdings nicht, dass geschäftliche Risiken verschwunden seien. Die Aussage von Constantin Hesse ziele vielmehr darauf ab, dass sich die weitere Entwicklung des Unternehmens zunehmend verlässlicher beurteilen lasse. Genau diese Kombination präge die SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Jefferies: ermutigende Quartalszahlen, starke Aufträge und mehr Planbarkeit. Die Kaufempfehlung beruhe damit auf mehreren operativen Argumenten. TecDAX-Spitze erreicht – 90 Euro bleiben die ambitionierte Zielmarke Mit einem Plus von 6,36 % stehe SMA Solar Technology beim genannten Kursstand an der Spitze der TecDAX-Gewinner. Der deutliche Anstieg passe zur positiven Einschätzung von Jefferies. Ob die Analyse von Constantin Hesse den Kurssprung unmittelbar ausgelöst habe, lasse sich aus den vorliegenden Angaben jedoch nicht ableiten. Bemerkenswert bleibe der große Abstand zum Kursziel 90 Euro. Selbst nach dem kräftigen Tagesgewinn ergebe sich rechnerisch ein Potenzial von rund 87 %. Diese Zahl beschreibe den Abstand zur Analystenschätzung, nicht eine zugesicherte Rendite. Constantin Hesse bestätige seine bisherige Position: Das Rating "buy" bleibe ebenso unverändert wie das Kursziel 90 Euro. Es handle sich somit um eine bekräftigte Kaufempfehlung und nicht um eine neue Hochstufung. Die SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Jefferies liefere den Anlegern damit eine klare positive Einschätzung. Für die weitere Entwicklung werde entscheidend sein, ob das Unternehmen die starken Aufträge und die bessere Planbarkeit in anhaltend überzeugende Geschäftszahlen umsetzen könne. Jefferies-Analyst Constantin Hesse bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 90 Euro optimistisch – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn diese Portion Solarenergie bringt sogar den Gruppenchat zum Leuchten, ganz ohne Dachmontage. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 16. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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