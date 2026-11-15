Die Zahlen klangen nach einem Befreiungsschlag: SMA Solar schreibt wieder schwarze Zahlen, der Auftragsbestand ist um rund 45 Prozent gewachsen, und das Management peilt die obere Hälfte seiner Jahresprognose an. Doch die SMA Solar Aktie verlor in der Woche 11,52 Prozent, allein am Freitag ging es um 8,23 Prozent abwärts. Binnen eines Monats hat das Papier mehr als ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Unsere SMA Solar Aktienanalyse geht der Frage nach, warum die Börse den Zahlen nicht traut – und was das für die SMA Solar Aktienprognose bedeutet.
SMA Solar Aktienanalyse: 1,86 Milliarden Auftragsbestand, Aktie minus 11,5 Prozent – Kaufchance oder Sonnenfinsternis?
Zurück in der Gewinnzone, Auftragsbestand plus 45 Prozent, Prognose konkretisiert – und doch verliert die SMA Solar Aktie in einer Woche 11,52 Prozent. Unsere SMA Solar Aktienanalyse zeigt, warum Anleger trotz starker Zahlen verkaufen, welche Rolle Sondereffekte spielen und was die SMA Solar Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- SMA Solar Technology AG
- Sitz
- Niestetal bei Kassel
- Ticker
- S92 (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- rund 45 Euro
- Börsenwert
- rund 1,6 Milliarden Euro
- Jahreshoch 2026
- knapp 70 Euro
- Geschäft
- Solar- und Batteriewechselrichter, Großkraftwerke
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, Xetra-Schluss 13.11.2026 eigene Rechnung; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Krisenfall zum Comeback: und jetzt der Rückschlag
Die SMA Solar Aktie hat eine Achterbahnfahrt hinter sich.
Im Jahr 2025 rutschte der Wechselrichter-Spezialist nach mehreren Gewinnwarnungen tief in die roten Zahlen und legte ein hartes Sparprogramm auf. 2026 folgte die Wende: SMA hob seine Prognosen kräftig an, die Aktie verdoppelte sich zeitweise und erreichte im Frühjahr ein Jahreshoch von knapp 70 Euro. Seit Mitte Oktober bröckelt der Kurs jedoch. Von rund 62 Euro fiel die Aktie bis Anfang November auf gut 47 Euro – und nach den Quartalszahlen ging es noch einmal deutlich nach unten.
Die Quartalszahlen
Gewinn-Comeback mit Haken: die Rolle der Sondereffekte
Für die SMA Solar Aktienanalyse entscheidend ist der Unterschied zwischen ausgewiesenem und bereinigtem Ergebnis.
In den ersten neun Monaten steigerte SMA den Umsatz leicht auf 1,16 Milliarden Euro. Das EBITDA sprang von minus 16,9 auf plus 146,3 Millionen Euro, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 98,9 Millionen Euro – nach einem hohen Verlust im Vorjahr. Je Aktie sind das 2,85 Euro. Der Haken: Positive Sondereffekte und Rückerstattungen von US-Zöllen haben das Ergebnis gestützt. Vor Sondereffekten sank das EBITDA von 118,6 auf 109,6 Millionen Euro. Das operative Geschäft hat sich also noch nicht verbessert, sondern leicht verschlechtert.
SMA Solar: EBITDA nach neun Monaten
Millionen Euro
- 9M 2025
- 9M 2026
Quelle: SMA Solar, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|9M 2025
|9M 2026
|EBITDA ausgewiesen
|-16,9
|146,3
|EBITDA vor Sondereffekten
|118,6
|109,6
Der Lichtblick
Rekord-Auftragsbestand: die Großkraftwerke boomen
Der Auftragsbestand ist das stärkste Argument der Optimisten. Ende September lag er bei 1,86 Milliarden Euro nach 1,28 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Der Löwenanteil entfällt auf die Division Large Scale & Project Solutions, die Wechselrichter für große Solar- und Speicherkraftwerke liefert: Ihr Bestand wuchs auf 1,73 Milliarden Euro, allein im dritten Quartal kamen Aufträge über 480 Millionen Euro hinzu. Getragen wird das vor allem von Batteriewechselrichtern und dem US-Markt. Im Geschäft mit Heim- und Gewerbeanlagen sieht SMA großes Interesse am neuen dreiphasigen Hybridwechselrichter.
Speicher als Wachstumsmotor
Große Batteriespeicher stabilisieren Stromnetze mit wachsendem Solaranteil. SMA liefert die Leistungselektronik dafür.
Rückenwind aus Brüssel
Die EU-Kommission fördert keine Energieprojekte mehr, die Wechselrichter aus Hochrisikoländern wie China nutzen. Das stärkt westliche Anbieter wie SMA.
US-Geschäft
Die starke Ausrichtung auf den US-Markt treibt die Aufträge, macht SMA aber auch abhängig von der dortigen Energie- und Zollpolitik.
Der Ausblick
Obere Hälfte der Prognose: warum das nicht reicht
SMA konkretisierte die Jahresziele: Umsatz und EBITDA sollen jeweils in der oberen Hälfte der Spannen von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro beziehungsweise 180 bis 230 Millionen Euro landen. Am Donnerstag legte die Aktie vorbörslich zunächst zu. Doch im weiteren Verlauf überwog offenbar die Skepsis über die Qualität des Ergebnisses: Ohne Sondereffekte schrumpft die operative Ertragskraft. Eine einzelne neue Unternehmensnachricht als Auslöser für den Einbruch am Freitag war bis Redaktionsschluss nicht erkennbar. Für die SMA Solar Aktienprognose wird damit entscheidend, ob der Rekord-Auftragsbestand 2027 in steigende operative Gewinne mündet.
Die Analysten
Jefferies sieht 90 Euro: der Markt sieht es anders
Die Analysten sind deutlich optimistischer als die Börse. Jefferies bestätigte im Oktober die Kaufempfehlung und hob das Kursziel auf 90 Euro an, auch die Deutsche Bank äußerte sich vor den Zahlen zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel lag Ende Oktober bei rund 68,80 Euro – rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
SMA Solar Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Auftragsbestand wird zum Gewinntreiber
Die Großprojekte werden profitabel abgearbeitet, das operative Ergebnis steigt 2027 deutlich. Dann gewinnen die Analystenziele zwischen 68 und 90 Euro an Glaubwürdigkeit.
Szenario 2: Seitwärts mit hohen Schwankungen
Gute Aufträge, aber wenig Margenfortschritt. Die Aktie pendelt zwischen den Herbsttiefs und der Marke von 60 Euro.
Szenario 3: Der Druck hält an
Preisdruck und eine schwache Nachfrage bei Heimanlagen belasten das Ergebnis. Dann droht ein weiterer Rückfall, der einen Teil der Jahresgewinne kostet.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktienanalyse
Warum ist die SMA Solar Aktie gefallen?
Trotz Rückkehr in die Gewinnzone und Rekord-Auftragsbestand sank das EBITDA vor Sondereffekten. Anleger zweifeln an der Qualität des Ergebnisses. Die Aktie verlor in der Woche 11,52 Prozent.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von SMA?
1,86 Milliarden Euro zum 30. September 2026, rund 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Was erwartet SMA für 2026?
Einen Umsatz und ein EBITDA jeweils in der oberen Hälfte der Spannen von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro und 180 bis 230 Millionen Euro.
Welche Kursziele haben Analysten?
Jefferies nennt 90 Euro, der Durchschnitt lag Ende Oktober bei rund 68,80 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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