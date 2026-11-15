SMA Solar Aktienanalyse: 1,86 Milliarden Auftragsbestand, Aktie minus 11,5 Prozent – Kaufchance oder Sonnenfinsternis?

Die Zahlen klangen nach einem Befreiungsschlag: SMA Solar schreibt wieder schwarze Zahlen, der Auftragsbestand ist um rund 45 Prozent gewachsen, und das Management peilt die obere Hälfte seiner Jahresprognose an. Doch die SMA Solar Aktie verlor in der Woche 11,52 Prozent, allein am Freitag ging es um 8,23 Prozent abwärts. Binnen eines Monats hat das Papier mehr als ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Unsere SMA Solar Aktienanalyse geht der Frage nach, warum die Börse den Zahlen nicht traut – und was das für die SMA Solar Aktienprognose bedeutet.