Die SMA Solar Aktie ist am Mittwochnachmittag der fünftgrößte TecDAX Verlierer: Um 16:35 Uhr notiert das Papier laut onvista-Kursliste bei 45,44 Euro, ein Minus von 2,95 Prozent beziehungsweise 1,38 Euro. Damit nähert sich der Solarwert der runden Marke von 45 Euro, die als erste Unterstützung gilt. Der TecDAX stand zur selben Zeit bei 3.958,77 Punkten (minus 0,78 Prozent).
SMA Solar Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – Solarwert fällt auf 45,44 Euro, trägt die 45-Euro-Unterstützung?
Die SMA Solar Aktie ist am Nachmittag fünftgrößter TecDAX Verlierer: Minus 3,0 Prozent auf 45,44 Euro um 16:35 Uhr. Ein konkreter Auslöser fehlt, der Markt dreht im Tagesverlauf ins Minus. Was die SMA Solar Aktie belastet, wie die Neunmonatszahlen und die konkretisierte Prognose aussehen und welche Marken jetzt zählen.
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Der Auslöser
Kein SMA-Thema: warum die SMA Solar Aktie heute TecDAX Verlierer ist
Einen konkreten Anlass für den Abschlag gibt es nicht. Der Solarwert gerät vor allem mit dem schwächeren Gesamtmarkt unter Druck.
Weder in den Kursberichten noch in Unternehmensmeldungen findet sich für den 18. November ein SMA-spezifischer Grund. Am Vormittag lag der DAX noch im Plus, am späten Nachmittag um etwa 1,1 Prozent im Minus. Nach Einschätzung der Redaktion kommen Gewinnmitnahmen nach dem Kursanstieg seit dem Frühjahr und die Umschichtung in andere Branchen hinzu. Belegt ist das nicht. Auch Nachrichten von Wettbewerbern oder zu den Zinsen lassen sich für heute nicht nachweisen.
Der Hintergrund
Prognose konkretisiert, aber Sondereffekte im Ergebnis
Die SMA Solar Technology AG (Xetra-Symbol S92) hat nach neun Monaten 2026 einen Umsatz von 1.160,7 Millionen Euro erzielt, ein Plus von 2,3 Prozent. Das EBITDA stieg auf 146,3 Millionen Euro nach minus 16,9 Millionen Euro im Vorjahr. Vor Sondereffekten lag es allerdings bei 109,6 Millionen Euro und damit unter den 118,6 Millionen Euro des Vorjahres. Der Free Cashflow betrug 135,8 Millionen Euro, die Nettoliquidität 301,6 Millionen Euro.
Prognose konkretisiert
Für 2026 erwartet SMA nun einen Umsatz von 1.675 bis 1.725 Millionen Euro (zuvor 1.625 bis 1.725) und ein EBITDA von 205 bis 230 Millionen Euro (zuvor 180 bis 230). Beides liegt in der oberen Hälfte der bisherigen Spannen.
Auftragsbestand wächst
Der Auftragsbestand stieg auf 1.857,6 Millionen Euro nach 1.281,7 Millionen Euro im Vorjahr.
Drittes Quartal im Rahmen
Der Umsatz lag laut Der Aktionär bei rund 474 Millionen Euro (Konsens 472 Millionen), das EBITDA bei 58 Millionen Euro (Konsens 57 Millionen).
Schwäche im Privatkundengeschäft
Die Division Home & Business wuchs um 27,9 Prozent auf 231,9 Millionen Euro, schrieb aber ein EBIT von minus 28,9 Millionen Euro.
Die Marken
SMA Solar Aktie: 45 Euro als Haltelinie
Nach Einschätzung der Redaktion ist die 45-Euro-Marke die erste Unterstützung; nach oben begrenzt zunächst die Zone um 50 Euro. Der Tagestiefstand von 45,48 Euro am späten Nachmittag lag laut finanzen.ch knapp darüber. Am 12. November, dem Tag der Zahlen, stand die Aktie bei 48,66 Euro. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 28,28 Euro (4. März 2026) bis 70,70 Euro (18. Mai 2026).
Die Analysten
Jefferies positiv, DZ Bank zurückhaltend
Zuletzt haben sich mehrere Häuser geäußert: Jefferies bestätigte am 12. und 13. November die Einstufung „Buy“, die DZ Bank blieb bei „Halten“ und senkte laut aktiencheck.de den fairen Wert von 54 auf 52 Euro. Die Deutsche Bank hatte am 22. Oktober „Buy“ vergeben. Ein Jefferies-Kursziel von 90 Euro wird in aktiencheck.de-Berichten genannt, das Datum der Studie ist nicht bekannt. Alle Urteile sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie heute TecDAX Verlierer?
Ein konkreter Auslöser ist nicht belegt. Die Aktie gibt mit dem schwächeren Gesamtmarkt nach; Gewinnmitnahmen sind laut Einschätzung der Redaktion plausibel.
Wie sieht die Prognose von SMA Solar aus?
Für 2026 erwartet SMA einen Umsatz von 1.675 bis 1.725 Millionen Euro und ein EBITDA von 205 bis 230 Millionen Euro.
Welche Marke ist für die SMA Solar Aktie wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die 45-Euro-Marke nach unten und die Zone um 50 Euro nach oben.
Was sagen Analysten zur SMA Solar Aktie?
Jefferies und die Deutsche Bank vergaben zuletzt „Buy“, die DZ Bank „Halten“. Das sind Einschätzungen der Häuser.
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