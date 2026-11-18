Warum ist die SMA Solar Aktie heute TecDAX Verlierer?

Ein konkreter Auslöser ist nicht belegt. Die Aktie gibt mit dem schwächeren Gesamtmarkt nach; Gewinnmitnahmen sind laut Einschätzung der Redaktion plausibel.

Wie sieht die Prognose von SMA Solar aus?

Für 2026 erwartet SMA einen Umsatz von 1.675 bis 1.725 Millionen Euro und ein EBITDA von 205 bis 230 Millionen Euro.

Welche Marke ist für die SMA Solar Aktie wichtig?

Nach Einschätzung der Redaktion die 45-Euro-Marke nach unten und die Zone um 50 Euro nach oben.

Was sagen Analysten zur SMA Solar Aktie?

Jefferies und die Deutsche Bank vergaben zuletzt „Buy“, die DZ Bank „Halten“. Das sind Einschätzungen der Häuser.