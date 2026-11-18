Warum ist die SMA Solar Aktie heute TecDAX Verlierer?

Eine Meldung gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt nach den Zahlen der Impuls, und Anleger schichten in Technologiewerte um.

Was macht SMA Solar?

SMA Solar baut Wechselrichter und Systemtechnik für Photovoltaikanlagen, für Haushalte, Gewerbe und Großprojekte.

Wie lautet die Prognose für 2026?

Der Umsatz soll 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro erreichen, das EBITDA 205 bis 230 Millionen Euro.

Welche Kursziele gibt es für die SMA Solar Aktie?

Die DZ Bank sieht 52 Euro fairen Wert (Halten), Jefferies nennt 90 Euro (Kaufen).