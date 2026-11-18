Die SMA Solar Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den TecDAX Verlierern. Im Xetra-Handel gibt das Papier des Wechselrichterherstellers gegen 9:42 Uhr um 0,43 Prozent auf 46,62 Euro nach, nachdem es am 12. November noch bei 48,66 Euro lag. Ein einzelner Auslöser ist nicht erkennbar. In einem insgesamt freundlichen Markt, in dem der TecDAX rund 0,8 Prozent zulegt, fehlt der SMA Solar Aktie schlicht die Nachfrage.
SMA Solar Aktie: TecDAX Verlierer – Solarwert tritt nach der Prognoseanhebung auf der Stelle, wann kommt der nächste Impuls?
Die SMA Solar Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,43 Prozent auf 46,62 Euro nach und gehört damit zu den TecDAX Verlierern. Dabei hat der Wechselrichterhersteller erst vor einer Woche seine Prognose angehoben. Was hinter dem Minus steckt, wie die Zahlen aussehen und was Analysten erwarten.
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Der Auslöser
Kein Impuls: warum die SMA Solar Aktie schwächelt
Nach den Zahlen vom 12. November fehlt neue Nachrichtenlage, der Markt dreht heute zu Technologiewerten.
Börsenberichte nennen die SMA Solar Aktie heute nicht. Nach Einschätzung der Redaktion fließt Kapital in die zuletzt gebeutelten Chipwerte, während Solar- und Windwerte zurückfallen. Dazu kommen Gewinnmitnahmen: Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach Stand 12. November rund 43 Prozent im Plus.
Die Zahlen
Prognose angehoben: was die Bilanz nach neun Monaten zeigt
SMA Solar (Symbol S92, ISIN DE000A0DJ6J9) hat nach neun Monaten 1.160,7 Millionen Euro umgesetzt, 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBITDA lag mit Sonderposten bei 146,3 Millionen Euro, bereinigt um Sonderposten bei 109,6 Millionen Euro nach 118,6 Millionen im Vorjahr. Zu den Sonderposten zählen laut goldesel.de die Auflösung von Wertberichtigungen auf Vorräte und Zollerstattungen in den USA. Das Konzernergebnis betrug 98,9 Millionen Euro nach einem Verlust von 144,5 Millionen. Das Management hob die Jahresprognose an: Der Umsatz soll 2026 bei 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro liegen, das EBITDA bei 205 bis 230 Millionen Euro, jeweils eher in der oberen Hälfte. Der Auftragsbestand stieg auf rund 1,9 Milliarden Euro.
Prognose angehoben
Umsatz und EBITDA 2026 sollen eher in der oberen Hälfte der angehobenen Spannen liegen.
Sonderposten stützen
Ohne Sondereffekte lag das EBITDA nach neun Monaten unter dem Vorjahr.
Auftragsbestand wächst
Rund 1,9 Milliarden Euro, deutlich mehr als vor einem Jahr.
Die Marken
SMA Solar Aktie: 45 und 50 Euro im Blick
Mit 46,62 Euro liegt die Aktie unter dem Niveau der Zahlenwoche. Als Einschätzung der Redaktion ist die Zone um 45 Euro die erste Haltemarke, die runde Marke von 50 Euro die Hürde nach oben. Das ist keine Kursprognose.
Die Analysten
Die Häuser sind uneins: Halten gegen Kaufen
Die DZ Bank hat nach den Zahlen ihren fairen Wert von 54 auf 52 Euro gesenkt und bleibt bei „Halten“. Jefferies hat „Kaufen“ mit einem Ziel von 90 Euro auf der Liste, das Datum der Studie ist nicht belegt. Beide Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Meldung gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt nach den Zahlen der Impuls, und Anleger schichten in Technologiewerte um.
Was macht SMA Solar?
SMA Solar baut Wechselrichter und Systemtechnik für Photovoltaikanlagen, für Haushalte, Gewerbe und Großprojekte.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Der Umsatz soll 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro erreichen, das EBITDA 205 bis 230 Millionen Euro.
Welche Kursziele gibt es für die SMA Solar Aktie?
Die DZ Bank sieht 52 Euro fairen Wert (Halten), Jefferies nennt 90 Euro (Kaufen).
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