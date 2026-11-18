Die SMA Solar Aktie gehört am Mittwochmittag zu den größten TecDAX Verlierern. Um 12:09 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 46,04 Euro, ein Minus von 1,67 Prozent, während der TecDAX um rund 0,6 Prozent auf 4.014 Punkte steigt. Damit fällt der Wechselrichter-Hersteller aus Niestetal (Handelssymbol S92, ISIN DE000A0DJ6J9) unter die Unterstützungszone von 46 bis 47 Euro, die schon in der Vorwoche getestet wurde. Es ist der zweite Tag in Folge im Minus der Verlierer-Liste.
SMA Solar Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - Solarwert unter der 46-Euro-Marke, wie viel Prognose steckt im Kurs?
Die SMA Solar Aktie ist am Mittag viertgrößter TecDAX Verlierer: Minus 1,67 Prozent auf 46,04 Euro um 12:09 Uhr auf Xetra. Die angehobene Prognose und ein Auftragsbestand von rund 1,9 Milliarden Euro stützen kaum, Anleger schichten in Chipwerte um. Was die SMA Solar Aktie belastet, welche Marken zählen und wie Analysten sie sehen.
Der Auslöser
Kein Impuls, aber Rotation: warum die SMA Solar Aktie fällt
Neue Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Die Aktie fällt, weil das Geld am Mittag woanders hinfließt.
Die Marktberichte nennen keinen konkreten Grund für die Schwäche der SMA Solar Aktie. Nach Einschätzung der Redaktion setzt sich eine Rotation fort: Halbleiterwerte wie Siltronic, Aixtron und Infineon führen den Index an, Solar- und Windwerte fallen zurück. Dazu kommen Gewinnmitnahmen nach dem starken Jahr, denn die Aktie liegt seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Als TecDAX Verlierer teilt die SMA Solar Aktie das Schicksal von Nordex, die am Mittag ebenfalls im Minus liegt.
Die Zahlen
Prognose angehoben, Ergebnis gedreht: was hinter der SMA Solar Aktie steckt
Zuletzt hatte SMA die Prognose für 2026 präzisiert: Der Umsatz soll nun 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro erreichen, das EBITDA 205 bis 230 Millionen Euro. Angehoben wurden nur die Untergrenzen, die Obergrenzen blieben unverändert. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 2,3 Prozent auf 1.160,7 Millionen Euro. Das EBITDA einschließlich Sondereffekten lag bei 146,3 Millionen Euro nach minus 16,9 Millionen Euro im Vorjahr, ohne Sondereffekte bei 109,6 Millionen Euro nach 118,6 Millionen Euro. Das Konzernergebnis drehte auf plus 98,9 Millionen Euro nach minus 144,5 Millionen Euro. Zu den Sonderposten zählen laut aktiencheck-Analyse unter anderem Zollerstattungen in den USA.
Auftragsbestand wächst
Der Auftragsbestand stieg zum 30. September auf rund 1,9 Milliarden Euro, zuvor 1,3 Milliarden Euro.
Operatives Ergebnis ohne Sondereffekte schwächer
Das bereinigte EBITDA fiel in den neun Monaten leicht, der Gewinnsprung speist sich auch aus Einmaleffekten.
Solide Bilanz
Die Nettoliquidität beträgt laut aktiencheck-Analyse rund 302 Millionen Euro.
Die Marken
SMA Solar Aktie: 46 Euro als Prüfstein
Die Zone zwischen 46 und 47 Euro fungierte zuletzt als Unterstützung, am 13. November lag der Kurs zeitweise bei 46,98 Euro. Nach dem Rutsch unter 46,50 Euro ist sie am Mittag in Gefahr. Nach Einschätzung der Redaktion ist die Marke von 45 Euro die nächste Haltemarke, nach oben bildet 50 Euro die Hürde. Seit Jahresbeginn steht die Aktie je nach Stichtag rund 38 bis 43 Prozent im Plus. Das ist keine Kursprognose.
Die Analysten
Von Halten bis Kaufen: wie die Häuser die SMA Solar Aktie sehen
Die Analysten sind uneins. Die DZ Bank senkte nach den Zahlen ihren fairen Wert von 54 auf 52 Euro und bleibt bei „Halten“. Jefferies führt die Aktie mit „Kaufen“ und einem Kursziel von 90 Euro, das Datum der Studie ist nicht belegt. Zwischen dem Kurs von rund 46 Euro und dem Jefferies-Ziel liegt damit eine große Lücke. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur SMA Solar Aktie
Warum ist die SMA Solar Aktie heute TecDAX Verlierer?
Ein konkreter Auslöser fehlt. Nach Einschätzung der Redaktion fließt Geld in Chipwerte, Solar- und Windwerte geben nach, dazu kommen Gewinnmitnahmen.
Wie lautet die Prognose von SMA Solar für 2026?
Umsatz 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro, EBITDA 205 bis 230 Millionen Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 52 Euro (Halten), Jefferies nennt 90 Euro (Kaufen). Das sind Einschätzungen der Häuser.
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die Zone um 46 Euro, darunter 45 Euro.
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