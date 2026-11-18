Zuletzt hatte SMA die Prognose für 2026 präzisiert: Der Umsatz soll nun 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro erreichen, das EBITDA 205 bis 230 Millionen Euro. Angehoben wurden nur die Untergrenzen, die Obergrenzen blieben unverändert. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 2,3 Prozent auf 1.160,7 Millionen Euro. Das EBITDA einschließlich Sondereffekten lag bei 146,3 Millionen Euro nach minus 16,9 Millionen Euro im Vorjahr, ohne Sondereffekte bei 109,6 Millionen Euro nach 118,6 Millionen Euro. Das Konzernergebnis drehte auf plus 98,9 Millionen Euro nach minus 144,5 Millionen Euro. Zu den Sonderposten zählen laut aktiencheck-Analyse unter anderem Zollerstattungen in den USA.