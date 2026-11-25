Die SMA Solar Aktie zählt am Mittwochmittag zu den TecDAX-Verlierern: Der Wechselrichter-Spezialist aus Niestetal verliert 3,21% auf 41,64 Euro. Seit den Neunmonatszahlen Mitte November hat der Kurs rund 13% eingebüßt.
SMA Solar Aktie TecDAX-Verlierer am Mittag: Abwärtstrend setzt sich fort, 13% Minus in zwei Wochen
Die SMA Solar Aktie verliert am Mittag 3,21% auf 41,64 Euro und ist TecDAX-Verlierer. Ohne neue Nachricht setzt sich der Abwärtstrend seit den Neunmonatszahlen fort, der Kurs ist in zwei Wochen um rund 13% gefallen.
Warum die SMA Solar Aktie als TecDAX-Verlierer fällt
Es gibt keine Unternehmensnachricht vom 24. oder 25.11.2026. Die Aktie setzt vielmehr den Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort.
|Datum
|Kurs
|11.11.2026
|48,24 € (Schlusskurs)
|13.11.2026
|45,26 € (Schlusskurs)
|24.11.2026
|43,02 € (Schlusskurs)
|25.11.2026
|41,64 € (Mittagskurs)
Quelle: Börsenberichte, Stand 25.11.2026 Mittag
Das Tagestief lag am Vormittag bei 41,74 Euro. Als Gründe werden in Berichten genannt, dass das bereinigte EBITDA im Neunmonatszeitraum unter dem Vorjahr blieb, was Anleger stört, sowie ein nervöser Gesamtmarkt, in dem schwankungsfreudige Nebenwerte zuerst verkauft werden. Auch der Peer Nordex gibt nach, was auf eine breitere Abgabe bei Erneuerbaren hindeutet. Positive Branchendaten wie die erstmals über 100 Terawattstunden liegende Solarstromproduktion in Deutschland halfen nicht.
Zahlen und Prognose von SMA Solar
Nach neun Monaten 2026 lag der Umsatz bei 1.160,7 Mio. Euro, ein Plus von 2,3%. Das EBITDA inklusive Sondereffekten betrug 146,3 Mio. Euro nach einem Verlust im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lag bei 0,75 Euro, im Vorjahresquartal waren es -2,94 Euro. Die Untergrenzen der Prognose wurden angehoben: Der Umsatz soll 2026 zwischen 1,675 und 1,725 Mrd. Euro liegen, Umsatz und EBITDA sollen jeweils in der oberen Hälfte der Spannen enden.
Analysten erwarten ein Ergebnis je Aktie von 3,14 Euro für 2026, daraus ergibt sich rechnerisch ein KGV von rund 13. Die DZ Bank sieht die Aktie bei "Halten" mit einem fairen Wert von 52 Euro, Jefferies führt sie mit "Kaufen" und einem Ziel von 90 Euro.
Charttechnik der SMA Solar Aktie
Die zuletzt viel diskutierte Marke von 50,50 Euro ist klar unterschritten. Als Unterstützung gilt die psychologische Marke von 40 Euro, als Widerstand der Bereich von 43 bis 45 Euro.
Chance: Ergebnis und Auftragsbuch
Wieder positives Ergebnis, großes Auftragsbuch und Wachstum bei Speichern und Netzstabilität.
Chance: Großkraftwerke
Das Geschäft mit Großkraftwerken in den USA.
Risiko: Heimspeicher
Schwaches Residential- und Heimspeichergeschäft in Europa.
Risiko: Preisdruck und Politik
Chinesischer Preisdruck, bereinigtes EBITDA unter Vorjahr, Förderpolitik (EEG-Reform) und Zinsen.
Ausblick für die SMA Solar Aktie
Der nächste feste Termin sind die Jahreszahlen 2026 im Frühjahr 2027. Bis dahin entscheidet die Marke von 40 Euro, ob die SMA Solar Aktie als aktueller TecDAX-Verlierer den Abwärtstrend stoppen kann. Das wachsende Volumen der Solarstromproduktion löst nicht das Margenproblem der Hersteller.
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