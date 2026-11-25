Nach neun Monaten 2026 lag der Umsatz bei 1.160,7 Mio. Euro, ein Plus von 2,3%. Das EBITDA inklusive Sondereffekten betrug 146,3 Mio. Euro nach einem Verlust im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lag bei 0,75 Euro, im Vorjahresquartal waren es -2,94 Euro. Die Untergrenzen der Prognose wurden angehoben: Der Umsatz soll 2026 zwischen 1,675 und 1,725 Mrd. Euro liegen, Umsatz und EBITDA sollen jeweils in der oberen Hälfte der Spannen enden.

Analysten erwarten ein Ergebnis je Aktie von 3,14 Euro für 2026, daraus ergibt sich rechnerisch ein KGV von rund 13. Die DZ Bank sieht die Aktie bei "Halten" mit einem fairen Wert von 52 Euro, Jefferies führt sie mit "Kaufen" und einem Ziel von 90 Euro.